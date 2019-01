Auto elettrica | ecco quanto inquina se l’energia arriva dal carbone

Infiniti QX Inspiration - La Suv del futuro - elettrica e Autonoma : Sbalzi corti, linea di cintura molto alta, muso aguzzo, fari minimalisti, incavi laddove servono. Telecamere al posto degli specchi retrovisori e ampie piastre di protezione "a salire". Può bastare? La concept annunciata da Infiniti per il Salone di Detroit, la QX Inspiration, colpisce, non c'è che dire. Per le sue forme "liquide" - a Karim Habib, direttore del design Infiniti, questa definizione piace -, l'originalità ...

Il dieselgate spingerà Fca verso l'Auto elettrica? : Milano . Nel 2018 Volkswagen ha messo in atto un piano per aumentare la produzione di auto elettriche in Germania. Non è un caso che dopo lo scoppio del dieselgate del 2017, la casa automobilistica ...

CES 2019 : Hyundai presenta a Las Vegas “Elevate” - l’Auto elettrica con le gambe [GALLERY] : 1/10 ...

Ces 2019 - l’Auto elettrica cinese Byton punta sul digitale : Byton al Ces 2019 (foto: Marco Consoli) Las Vegas – C’era molta attesa per Byton, che il 6 gennaio ha aperto le danze delle conferenze dell’imminente Ces 2019, la fiera dell’elettronica di consumo di Las Vegas, col proprio evento di lancio. D’altra parte la compagnia cinese, che l’anno scorso aveva stupito proprio alla fiera con la presentazione del suo primo Suv elettrico a guida autonoma denominato M-Byte e che a Shanghai in ...

Tesla apre una fabbrica in Cina - svolta per l'elettrica Usa : si punta a costruire mezzo milione di Auto l'anno" : ... e non solo per la Tesla: non va dimenticato che proprio la scorsa settimana la Apple aveva scatenato l'allarme globale sulle prospettive della seconda più grande economia mondiale, a causa proprio ...

Un terzo delle Automobili vendute in Norvegia nel 2018 era ad energia elettrica : immagine: Wolfmann/Wikimedia Senza voler smorzare gli entusiasmi, dobbiamo però per dovere di cronaca contestualizzare l'impatto di questo traguardo al livello mondiale. In tutto il 2018 in Norvegia ...

L'Auto elettrica è ormai un affare di Stato : Inoltre in Francia, l'ex ministro dell'economia, Sègoléne Royale, aveva introdotto un bonus di 10.000 euro per l'acquisto di auto ecologiche, e la sostituzione della propria automobile alimentata a ...

L’Auto elettrica Polestar 2 sarà il primo veicolo con Android Auto nativo : Polestar, futuristico marchio di Volvo, ha pubblicato la prima immagine teaser della sua seconda Auto: si chiamerà Polestar 2. Ecco cosa sappiamo di lei L'articolo L’Auto elettrica Polestar 2 sarà il primo veicolo con Android Auto nativo proviene da TuttoAndroid.

Auto : Hyundai e Kia presentano l’elettrica con la ricarica wireless e il parcheggio Autonomo [VIDEO] : Il problema della ricarica di Auto elettriche in mobilità è forse la preoccupazione più grande per un acquirente e non solo. Istituzioni e produttori dovrebbero lavorare all’unisono per sviluppare nuove tecnologie e realizzare infrastrutture in grado di rispondere alla sempre più crescente domanda soprattutto nel prossimo futuro. Una speranza arriva dal gruppo Hyundai Kia Automotive. Come è possibile vedere in questo video, i coreani ...

Auto : l’elettrica R1 costa meno di 10.000 euro [GALLERY] : 1/14 ...

Dai FiloBus ai FiloTIR : l'Italia prova l'Autostrada elettrica : Alzando gli occhi verso il cielo, e senza salire più di tanto con lo sguardo, il primo pensiero che passa per la testa è: 'tornano i FiloBus'. Sì, quei mezzi di trasporto persone che si attaccavano a ...

Arriva in Italia l'Autostrada elettrica per il trasporto pesante delle merci : Una rete autostradale elettrica per il trasporto 'pesante'. In Europa la sperimentazione è già reale, in Italia sta per cominciare. Alzando gli occhi verso il cielo, e senza salire più di tanto con lo ...

Congo - elezioni presidenziali nel Paese strategico per l'Auto elettrica : Immaginiamo un Paese esteso come l'Europa occidentale, dove le strade asfaltate sono appena poco più di 3mila chilometri, in Italia sono 850mila km,. Dove molte località sono raggiungibili solo in ...

Auto elettrica : Google Maps trova le colonnine di ricarica : Il servizio è attivo in tutto il Mondo e partecipano le seguenti società: Tesla, Chargepoint, Chargemaster, Pod Point, SemaConnect, EVgo, Blink e Chargefox e Enel, A2A e Repower per il mercato ...