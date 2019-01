Australian Open programma quarta giornata | in campo Fognini | Giorgi e Serena

Australian Open 2019 : Fabio Fognini e Camila Giorgi in cerca dell’equilibrio sopra la follia : “Perché la vita è un brivido che vola via, è tutto un equilibrio sopra la follia“, così cantava Vasco Rossi in “Sally”. Fabio Fognini e Camila Giorgi, domani, nel loro secondo incontro negli Australian Open 2019 punteranno proprio a questo: trovare un equilibrio nel loro essere talenti incostanti. L’esordio è stato convincente: Fabio ha sconfitto lo spagnolo Jaume Munar, agevolato anche dal ritiro di ...

Australian Open - Seppi e Fabbiano al terzo turno. I big avanti senza problemi : Lo spagnolo, numero 2 del mondo e seconda testa di serie, ha battuto l'Australiano Ebden, numero 47 della classifica mondiale, con il punteggio di 6-3, 6-2, 6-2 in un'ora e 58 minuti. Approda al ...

Australian Open 2019 - le partite della notte (17 gennaio). Djokovic-Tsonga - un secondo turno che fu finale. Giorgi e Fognini sullo stesso campo : Questa notte si completerà il secondo turno dell’edizione 2019 degli Australian Open: scenderanno in campo le parti alte dei tabelloni maschile e femminile. Vedremo di nuovo in campo, quindi, sia Novak Djokovic che Simona Halep, i due numeri uno del mondo. Djokovic è atteso da una sfida dal sapore antico, quella con Jo-Wilfried Tsonga: nel 2008 il match tra il serbo e il francese fu finale del torneo, con il primo che aveva eliminato Roger ...

LIVE Sport - DIRETTA 16 gennaio : Seppi e Fabbiano volano agli Australian Open - Shiffrin salta le discese di Cortina - Dakar in diretta : Buongiorno e bentrovati alla nostra diretta LIVE di tutti gli Sport in programma questo 16 gennaio. Saranno gli Australian Open i grandi protagonisti della mattinata Sportiva. Tre azzurri in campo e poi anche tanti big nei match del secondo turno. Spazio alla nona tappa della Dakar in Perù (Pisco-Pisco), la penultima del rally raid più importante al mondo. Questo è anche il giorno della Supercoppa Italia. A Gedda in Arabi Saudita si sfidano ...

Australian Open 2019 : la sicurezza di Andreas Seppi e l’impresa di Thomas Fabbiano : Rompere la maledizione del quinto set, vincere contro un avversario che realizza 67 aces e qualificarsi al terzo turno di uno Slam. Tutto questo è quello che è riuscito a fare in una sola volta Thomas Fabbiano. E’ lui l’eroe azzurro della giornata, capace di sconfiggere al super tie-break il gigante americano Reilly Opelka, che solo due giorni prima era riuscito a superare il più illustre connazionale John Isner. Una vittoria ...

Australian Open 2019 - tabellone femminile : bene Garcia e Kerber - che sfida Sharapova-Wozniacki! : Soltanto tre dei sedici match del secondo turno della parte bassa del tabellone femminile degli Australian Open di tennis, andati in scena oggi, si sono conclusi al terzo set: diverse sfide sono state a senso unico, ma ora per il terzo turno sono all’orizzonte grandi sfide a Melbourne. Andiamo a scoprire tutti i risultati. La ceca Petra Kvitova supera rapidamente la romena Irina Begu ed ora affronterà l’elvetica Belinda Bencic, ...

VIDEO Nadal-Ebden Australian Open - highlights e sintesi della partita. Lo spagnolo vola al terzo turno : Rafael Nadal non ha avuto problemi a sconfiggere Ebden e a qualificarsi per il terzo turno degli Australian Open 2019, primo Slam della stagione di tennis. Lo spagnolo è stato praticamente perfetto contro il padrone di casa, surclassandolo con un perentorio 6-3, 6-2, 6-2. Il mancino di Manacor può così proseguire la propria avventura sul cemento di Melbourne con l’obiettivo di arrivare fino in fondo. Di seguito il VIDEO con gli highlights ...

Tabellone Australian Open femminile 2019 : risultati e accoppiamenti in tempo reale. Avanzano Sharapova - Kerber e Wozniacki : Gli Australian Open sono il primo Slam stagionale: a Melbourne si gioca sul cemento outdoor. Il torneo di singolare femminile parte lunedì 14 e si conclude sabato 26 gennaio, quando è in programma la finale, a partire dalle ore 9.30 italiane. Qui potrete trovare tutti i risultati e gli accoppiamenti che scaturiranno turno dopo turno. CLICCA QUI PER LEGGERE I risultati DEL Tabellone MASCHILE DEGLI Australian Open 2019 3° ...

Australian Open – Maria Sharapova in versione rullo compressore - asfaltata la svedese Peterson : La tennista russa supera agevolmente il secondo turno degli Australian Open, battendo senza patemi la svedese Peterson in due set Tutto facile per Maria Sharapova nel secondo turno degli Australian Open, la russa asfalta la svedese Peterson lasciandole solo le briciole. Match a senso unico, con Masha che parte subito fortissimo chiudendo il primo set in appena 36 minuti, ripetendosi nel secondo e chiudendo così la contesa con il punteggio ...

Australian Open 2019 - Thomas Fabbiano : “Se il tennis fosse sempre così sarebbe una noia” : Thomas Fabbiano accede al terzo turno degli Australian Open di tennis: l’italiano batte al termine di una lunga maratona lo statunitense Reilly Opelka, superandolo al super-tiebreak del quinto set, novità regolamentare dell’edizione 2019. L’azzurro al termine della sfida ha parlato al sito della Federtennis. L’azzurro ha dovuto fronteggiare un autentico bombardiere, che ha servito ace per tutto il match, ma che alla fine ...

Australian Open 2019 - tabellone maschile : Federer e Nadal avanti senza problemi - Tiafoe sorprende Anderson. Promossi gli altri big : Cominciano a saltare le teste di serie importanti nel tabellone maschile degli Australian Open 2019, anche se, per il momento, i due grandi attesi della parte bassa non falliscono i loro appuntamenti. Roger Federer, impegnato contro il talentuoso britannico Daniel Evans, ha impiegato due ore e mezza per batterlo col punteggio di 7-6(5) 7-6(3) 6-3. Lo svizzero, ora, affronterà non Gael Monfils, testa di serie numero 30, ma Taylor Fritz, che ha ...

