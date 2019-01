Australian Open – Federer sul velluto contro Evans | lo svizzero domina e si impone in tre

Australian Open 2019 - Andreas Seppi : “Bisogna sempre avere voglia di sacrificarsi. Importante vincere in tre set” : Momento davvero entusiasmante per Andreas Seppi. L’altoatesino si è qualificato al terzo turno degli Australian Open e prosegue il suo ottimo rendimento nelle ultime settimane (ha raggiunto la finale a Sydney). Seppi spiega come anche a 34 anni riesce ad essere così competitivo: “Nessun segreto, solo la continuità, un lavoro fatto bene alla base, prevenzione degli infortuni e tanto impegno. Bisogna avere sempre voglia di ...

LIVE Australian Open 2019 in DIRETTA : 16 gennaio - risultati e aggiornamenti in tempo reale. Seppi al terzo turno - Travaglia sconfitto al quinto set. In campo Fabbiano : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata degli Australian Open 2019 di tennis. Cominciano i match del secondo turno sia nel tabellone maschile che in quello femminile. Tornano in campo nel tabellone maschile Roger Federer e Rafael Nadal, entrambi impegnati sulla Rod Laver Arena. Lo svizzero affronterà il britannico Daniel Evans, mentre per lo spagnolo sfida con l’Australiano Matthew Ebden, che proverà a sfruttare ...

Andreas Seppi al 3° turno degli Australian Open : ecco l’avversario dell’azzurro. Data - programma - orario e tv : Continua il cammino di Andreas Seppi negli Australian Open 2019. L’altoatesino si è qualificato per il terzo turno dopo aver sconfitto in tre set l’Australiano Jordan Thompson. Una bella e convincente vittoria per l’azzurro, che conferma di attraversare un ottimo periodo di forma, visto che è reduce dalla finale dell’ATP di Sydney (persa poi con l’Australiano De Minaur). Adesso il livello si alza ulteriormente e ...

Australian Open 2019 - Stefano Travaglia : “Mi è mancato davvero poco - ma sono ottimista per la stagione” : C’è tanto rammarico, ma anche la consapevolezza di aver dato tutto nelle parole di Stefano Travaglia al termine del match perso al quinto set contro il georgiano Nikoloz Basilashvili. Una sconfitta che lascia sicuramente molto amaro in bocca al marchigiano, che ha sfiorato la grande vittoria contro il numero 20 del mondo, giocandosela alla pari contro un tennista nettamente più avanti di lui in classifica. Queste le sue dichiarazioni dopo ...

Australian Open 2019 : Seppi avanti tutta! Sconfigge Thompson e vola al terzo turno : Andreas Seppi accede con pieno merito al terzo turno degli Australian Open 2019. L’altoatesino è perfetto nel match contro l’Australiano Jordan Thompson, numero 72 del mondo, sconfitto in tre set con il punteggio di 6-3 6-4 6-4 dopo neanche due ore di gioco. Un successo che conferma l’ottimo stato di forma del 34enne di Caldaro e che dimostra come l’azzurro si trovi sempre bene a giocare sul cemento Australiano, dove ha ...

Australian Open 2019 : si spegne al quinto set il sogno di Stefano Travaglia. Nikoloz Basilashvili accede al terzo turno : Uno Stefano Travaglia commovente non basta per avere la meglio sul georgiano Nikoloz Basilashvili (n.20 del mondo), nel match del secondo turno degli Australian Open 2019. L’azzurro (n.137 ATP) è stato sconfitto con il punteggio di 3-6 6-3 3-6 6-4 6-3 in 2 ore e 57 minuti di partita, costretto ad alzare bandiera bianca al cospetto del più quotato avversario. Una resa però onorevole quella di Travaglia che ha disputato un incontro di grande ...