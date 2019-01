Australian Open 2019 | Stefano Travaglia | “Mi è mancato davvero poco | ma sono ottimista

Tabellone Australian Open 2019 : risultati e accoppiamenti in tempo reale. Avanza Andreas Seppi : Gli Australian Open sono il primo Slam stagionale: a Melbourne si gioca sul cemento outdoor. Il torneo di singolare maschile parte lunedì 14 e si conclude domenica 27 gennaio, quando è in programma la finale, a partire dalle ore 9.30 italiane. Qui potrete trovare tutti i risultati e gli accoppiamenti che scaturiranno turno dopo turno. CLICCA QUI PER LEGGERE I risultati DEL Tabellone FEMMINILE DEGLI Australian Open 2019 TERZO TURNO Tsitsipas ...

VIDEO Stefano Travaglia-Nikoloz Basilashvili Highlights Australian Open - una battaglia di cinque set! : Uno Stefano Travaglia eroico non basta per superare il georgiano Nikoloz Basilashvili (n.20 del mondo), nel match del secondo turno degli Australian Open 2019. L’azzurro (n.137 ATP) è stato sconfitto con il punteggio di 3-6 6-3 3-6 6-4 6-3 in 2 ore e 57 minuti di partita, costretto ad alzare bandiera bianca al cospetto del più quotato avversario. Una resa però onorevole quella di Travaglia che ha disputato un incontro di grande livello e ...

LIVE Australian Open 2019 in DIRETTA : 16 gennaio - risultati e aggiornamenti in tempo reale : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata degli Australian Open 2019 di tennis. Cominciano i match del secondo turno sia nel tabellone maschile che in quello femminile. Tornano in campo nel tabellone maschile Roger Federer e Rafael Nadal, entrambi impegnati sulla Rod Laver Arena. Lo svizzero affronterà il britannico Daniel Evans, mentre per lo spagnolo sfida con l’Australiano Matthew Ebden, che proverà a sfruttare ...

VIDEO Andreas Seppi-Jordan Thompson Highlights Australian Open - vittoria e qualificazione al terzo turno per l’azzurro : Andreas Seppi accede con pieno merito al terzo turno degli Australian Open 2019. L’altoatesino è perfetto nel match contro l’Australiano Jordan Thompson, numero 72 del mondo, sconfitto in tre set con il punteggio di 6-3 6-4 6-4 dopo neanche due ore di gioco. Un successo che conferma l’ottimo stato di forma del 34enne di Caldaro e che dimostra come l’azzurro si trovi sempre bene a giocare sul cemento Australiano, dove ha ...

Australian Open 2019 : si spegne al quinto set il sogno di Stefano Travaglia. Nikoloz Basilashvili accede al terzo turno : Uno Stefano Travaglia commovente non basta per avere la meglio sul georgiano Nikoloz Basilashvili (n.20 del mondo), nel match del secondo turno degli Australian Open 2019. L’azzurro (n.137 ATP) è stato sconfitto con il punteggio di 3-6 6-3 3-6 6-4 6-3 in 2 ore e 57 minuti di partita, costretto ad alzare bandiera bianca al cospetto del più quotato avversario. Una resa però onorevole quella di Travaglia che ha disputato un incontro di grande ...

Tabellone Australian Open femminile 2019 : risultati e accoppiamenti in tempo reale. Avanza Camila Giorgi : Gli Australian Open sono il primo Slam stagionale: a Melbourne si gioca sul cemento outdoor. Il torneo di singolare femminile parte lunedì 14 e si conclude sabato 26 gennaio, quando è in programma la finale, a partire dalle ore 9.30 italiane. Qui potrete trovare tutti i risultati e gli accoppiamenti che scaturiranno turno dopo turno. CLICCA QUI PER LEGGERE I risultati DEL Tabellone MASCHILE DEGLI Australian Open 2019 2° TURNO S. Halep ...

Australian Open 2019 oggi (16 gennaio) : orari e ordine di gioco delle partite. Programma - tv e streaming : Iniziano i match di secondo turno nella terza giornata degli Australian Open 2019. Tornano in campo nel tabellone maschile Roger Federer e Rafael Nadal. Lo svizzero, dopo la vittoria in tre set con l’uzbeko Istomin, affronterà il britannico Daniel Evans, reduce dalle qualificazioni; mentre lo spagnolo, anche lui molto brillante all’esordio a Melbourne, se la vedrà con il l’Australiano Matthew Ebden in una Rod Laver Arena che ...

Australian Open - Fabio Fognini favorito secondo i bookies contro Mayer : Fabio Fognini giocherà agli Australian Open contro Leonardo Mayer domani, una gara delicata nella quale l’azzurro è favorito Al primo turno ha faticato un po’, vincendo i primi due set al tie break e ha conquistato la qualificazione grazie al ritiro dell’avversario, mentre era in vantaggio per 3-1. Adesso a Fabio Fognini tocca affrontare l’argentino Leonardo Mayer all’Australian Open. Il tennista di Arma di ...

Tennis - Australian Open 2019 : Seppi - Fabbiano e Travaglia - tris d'assi azzurro per il terzo turno : L'azzurro non ha mai battuto uno dei primi venti giocatori del mondo in carriera. Il georgiano, figlio di un ballerino nella compagnia nazionale di balletto, ha decisamente migliorato il suo gioco ...

Australian Open 2019 : tris d’azzurri per cercare il terzo turno. Seppi favorito - Fabbiano può giocarsela - ostacolo complesso per Travaglia : L’Italia tennistica cercherà questa notte di superare il numero di giocatori, due, portati al terzo turno nell’edizione 2018. Parteciperanno al tentativo, in orari differenti, tre suoi portacolori: Stefano Travaglia, Andreas Seppi e Thomas Fabbiano. Il compito più difficile spetta proprio al primo di essi: Travaglia, all’una di notte, se la vedrà sul Court 20 col numero 19 del tabellone, il georgiano Nikoloz Basilashvili, che ...

Australian Open – Sabalenka senza limiti : “vittoria? Non mi accontento - voglio il grande Slam! Nessuno ha mai creduto in me” : Aryna Sabalenka si gode il successo nell’esordio agli Australian Open e alza l’asticella dei suoi obiettivi: non le basta un successo Slam, li vuole tutti e 4 Aryna Sabalenka è una delle possibili outsider di lusso degli Australian Open. La tennista bielorussa sta raccogliendo grandi consensi dalla seconda metà del 2018, grazie ad una serie impressionante di vittorie che l’ha portata ad arrivare a Melbourne da numero 11 ...

Australian Open 2019 - il giorno delle grandi rimonte. Sorridono Giorgi e Fognini - amarezza per Vanni e Cecchinato : Agli Australian Open è stata la giornata delle grandi rimonte, purtroppo gli italiani in due casi ne hanno fatto le spese: Luca Vanni e Marco Cecchinato salutano Melbourne con l’amarezza di essere stati avanti 2-0 e poi aver visto scivolare via la qualificazione al turno successivo. Non solo: il sudcoreano Hyeon Chung perde due tie break poi rimonta lo statunitense Bradley Klahn, mentre il nipponico Kei Nishikori deve ringraziare ...