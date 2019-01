Astronomia | il 21 gennaio eclisse totale di Luna tinta di rosso

Astronomia : il 26 gennaio a Maccarese una serata dedicata alla “Conquista dello Spazio” : Quella di sabato 26 gennaio 2019 è una serata particolare, interamente dedicata alle missioni spaziali, e patrocinata dal Comune di Fiumicino. Il Gruppo Astrofili Palidoro organizza una conferenza presso la Casa Della Partecipazione in Via del Buttero a Maccarese con inizio alle ore 19. La relatrice Chiara Tronci condurrà i visitatori in un percorso affascinante e articolato tra le più grandi missioni di esplorazione spaziale, tra vittorie e ...

Enog Astronomia ; il 12 e 13 gennaio a Enna il Concorso Regionale di Formaggi Onaf 'Trinacria d'Oro' : Tutto sarà magistralmente fuso con quello che accadrà tra i fornelli dove il Formaggi o si sposerà con altri alimenti ed anche con il cioccolato in un momento di arte e scienza in cucina. Si chiuderà, ...

Astronomia : Chang’ e-4 in orbita lunare - lo sbarco a Gennaio 2019 : Il volto nascosto del nostro satellite si avvicina per la navicella spaziale cinese Chang’ e-4, entrata con successo in orbita lunare dopo un volo di quattro giorni e mezzo: lo annuncia il China Lunar Exploration Project (Clep), che ha confermato il successo della cruciale manovra di frenata che ha permesso alla sonda di immettersi in un’orbita polare ellittica a 100 chilometri dalla superficie lunare. Partita lo scorso 7 dicembre alle 19.23 ...