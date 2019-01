Arrivo Battisti | penalisti romani contro Bonafede

Esposto dei penalisti per il video di Bonafede sull'Arrivo di Battisti : Roma, 16 gen., askanews, - I penalisti romani hanno annunciato un Esposto contro il video diffuso sulla pagina Facebook del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede sull'arrivo di Cesare Battisti in ...

Bonafede e quel video “b-movie” che racconta l’Arrivo di Battisti : Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, è finito nella bufera per un imbarazzante video del suo ministero, postato sulla pagina Facebook ufficiale del Guardiasigilli pentastellato, in cui si racconta l'arrivo in Italia del latitante Cesare Battisti e il suo imbarco su un velivolo per raggiungere il carcere di massima sicurezza di Oristano. Il titolo del post "Il racconto di una giornata che difficilmente dimenticheremo". Un ...

Battisti : ex Procuratore Agueci - al suo Arrivo manifestazioni indegne di paese civile : Palermo, 16 gen. (AdnKronos) - "L'impegno dello Stato per riportare in Italia Cesare Battisti è stato sacrosanto, se non altro per l'infinito rispetto che si deve alle vittime, ed ai familiari, dei crimini di cui è stato riconosciuto autore. Ma la gestione comunicativa del suo arrivo in Italia, la p

Battisti - penalisti contro Salvini e Bonafede : "Sul suo Arrivo autopromozione e propaganda" : "Quanto accaduto ieri in occasione dell'arrivo a Ciampino del detenuto Battisti è una pagina tra le più vergognose e grottesche della nostra storia repubblicana", non possono trattenere lo sdegno gli avvocati penalisti, che in una nota commentano il comportamento di Salvini e Bonafede: "È semplicemente inconcepibile che due Ministri del Governo di un Paese civile abbiano ritenuto di poter fare dell'arrivo in aeroporto di un ...

Cesare Battisti - il silenzio del Quirinale sull'Arrivo in Italia : Mattarella sconcertato da Salvini e Bonafede : Un silenzio tombale, quello di ieri del Quirinale, sull'arrivo in Italia di Cesare Battisti. Non una nota, non una dichiarazione, non un singolo intervento. Dopo lo stringatissimo comunicato di domenica in cui il capo dello stato esprimeva "soddisfazione" per la cattura del latitante, ieri Mattarell

Martina : "Arrivo di Battisti spettacolarizzato" : Maurizio Martina, uno dei principali candidati alla segreteria del PD alle primarie del 3 marzo 2019, questa mattina è intervenuto nel corso della trasmissione radiofonica Circo Massimo, condotta da Massimo Giannini su Radio Capital. Ha toccato diversi argomenti, tra cui l'arrivo di Cesare Battisti in Italia, che è stato trattato come un evento mediatico. Su questo punto Martina ha detto:"Ministri che spettacolarizzano un arrivo come quello ...

Il palco e la diretta social. L’Arrivo di Battisti in Italia si trasforma in uno show : Il Falcon del 31esimo Stormo apre le porte ed eccolo, Cesare Battisti, sulla scaletta con una scorta di forze dell’ordine e la faccia tesa, con quella sua solita smorfia che in tanti leggono come sorriso. Anche oggi che non c’è niente da ridire e che sarebbe opportuno il silenzio, di tutti. La Giustizia ha parlato e dovrebbe bastare. Ma non sono qu...

Cesare Battisti ultime notizie : l'Arrivo in Italia del terrorista | : L'ex terrorista dei Pac è atterrato allo scalo romano di Ciampino con un volo partito ieri sera dalla Bolivia. Ad attenderlo i ministri Salvini e Bonafede. Le sue prime parole: "Ora so che andrò in ...

Cesare Battisti - le prime parole dopo l'Arrivo in Italia : "So che andrà in prigione" : "So che andrò in prigione, adesso l'ho realizzato". Cesare Battisti, dietro il sorriso beffardo e strafottente di sempre sfoggiato anche scendendo dalla scaletta dell'aereo che l'ha riportato in Italia dalla Bolivia, ha l'amara consapevolezza ce la storia, finalmente, è cambiata. Il terrorista rosso

Battisti - oggi lArrivo in Italia : sarà preso in consegna da Salvini e Bonafede - In cella da solo e sei mesi in isolamento : Il mio primo pensiero va ai famigliari delle vittime di questo assassino, che per troppo tempo si è goduto una vita che ha vigliaccamente tolto ad altri, coccolato dalle sinistre di mezzo mondo. E'...

Salvini : Arrivo Battisti momento atteso da 37 anni : Roma, 14 gen., askanews, - 'Un momento atteso da anni,37 anni di attesa per vedere questo balordo che peraltro mi pare fosse sogghignante, con i morti che ha alle spalle'. Così il ministro dell'...

Battisti - Salvini : No punto di Arrivo - ma punto di partenza - : ... sono convinto che le nostre forze dell'ordine potranno riassicurare alla giustizia tanti altri assassini che sono in giro per l'Europa e per il mondo'. Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ...

L'Arrivo di Cesare Battisti in Italia : All'aeroporto militare di Ciampino si attende il rientro di Cesare Battisti, l'ex terrorista dei Pac arrestato a Santa Cruz in Bolivia. Decine di cronisti, fotografi e operatori sono assiepati dietro le transenne sulla pista dove atterrerà il Falcon partito nella tarda serata di ieri: al suo arrivo

Battisti - la diretta : folla di reporter a Ciampino per l'Arrivo : in aeroporto anche Salvini : Cesare Battisti è atterrato all'aeroporto romano di Ciampino. Arrestato in Bolivia a Santa Cruz, e partito ieri sera dal paese sudamericano, l'ex terrorista dei Proletari armati...