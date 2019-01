Arresto Battisti | il cardinale Becciu ' Non risvegliare istinti forcaioli' Polemiche sul

Arresto Battisti - il video di Bonafede rivela identità agente : polemiche e interrogazioni al governo : ROMA. Il video con lo sbarco show a Ciampino dell'ex latitante in fuga Cesare Battisti, divulgato dal trionfante ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, sta creando notevole imbarazzo tra i ...

Arresto Battisti - Camere Penali : esposto in procura per il video di Bonafede : Le immagini rivelano l'identità di un agente che, accorgendosi dell'inquadratura, si copre il volto con la sciarpa. Imbarazzo tra le forze dell'ordine

Arresto Battisti - il Garante dei detenuti : “Spero Bonafede rimuova il video”. Ermini (Csm) : “Io non lo avrei fatto” : “Spero che lo rimuova”. Il Garante nazionale dei detenuti, Mauro Palma, non ha gradito il video-spot dell’Arresto di Cesare Battisti pubblicato dal ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, e già criticato in Rete, dalle opposizioni e dalla Camere penali. “Purtroppo – sottolinea – si aggiunge a quel riferimento al ‘marcire’ che il ministro dell’Interno ha più volte espresso”. Secondo ...

Arresto Battisti - critiche al governo da Tajani (FI) a Parrini (PD) : “Salvini indecente speculazione” : Tutti pronti a puntare il dito sull’esecutivo, da Forza Italia al PD Il rientro di Cesare Battisti in Italia non ha suscitato solo reazioni positive. La presenza dei ministri Matteo Salvini e Alfonso Bonafede a Roma Ciampino ha infatti acceso il dibattito via social: in molti hanno criticato l’esecutivo per “fare propaganda”. Il primo attacco via Twitter è arrivato dal vicepresidente di Fi Antonio Tajani: “Battisti ...

Piercamillo Davigo : "È normale esultare per l'Arresto di Cesare Battisti" : "Un ministro è a capo di una branca della Pubblica amministrazione. È normale che rivendichi i meriti dell'amministrazione che dirige. Poi le forme con cui manifesta la sua soddisfazione non sta a me giudicarle". Lo dice, in una intervista al Fatto Quotidiano, il consigliere superiore della magistratura, Piercamillo Davigo, a proposito della presenza dei ministri Salvini e Bonafede all'arrivo di Cesare Battisti in aeroporto.Davigo ...

L'Arresto di Battisti e il governo “indecente” : Pubblichiamo la dichiarazione della Giunta dell'Unione delle camere penali italiane sulla “sceneggiata organizzata dal governo in occasione dell’arrivo a Ciampino del detenuto Cesare Battisti”. Il video – citato anche nel testo dell'Ucpi – è invece tratto dal profilo Facebook del ministro della Gius

Adriano Sofri polemico per l'Arresto di Battisti : 'Il carcere è solamente una vendetta' : I commenti e le polemiche su Cesare Battisti, a oltre 48 ore dal suo arresto in Bolivia non si placano. Le dure parole espresse da Matteo Salvini all'aeroporto di Ciampino durante l'arrivo del Falcon dei servizi segreti con a bordo il terrorista latitante hanno creato un vero e proprio polverone. Il ministro dell'Interno si era detto lieto che un infame terrorista potesse finalmente marcire dietro le sbarre e molti commentatori e politici, ...

Battisti - il ministro Bonafede ci «regala» il filmino dell'Arresto : Ci riserva nuove sorprese lo show di Stato attorno alla cattura di Cesare Battisti. In una sfrenata gara al rilancio con la macchina mediatica di Matteo Salvini, il Guardasigilli Alfonso Bonafede ...

Le prime parole di Cesare Battisti dopo l'Arresto : 'È tutto finito - sono malato e cambiato' : 'Mi dite in quale parte del mondo mi trovo? Ormai è tutto finito! ho 64 anni sono malato, sono cambiato!'. sono le prime parole di Cesare Battisti appena arrivato nel carcere di Oristano, secondo ...

Arresto di Battisti - Antigone contro la spettacolarizzazione : ROMA. Intollerabile spettacolarizzazione della giustizia. Non si può esporre in nessun modo una persona in manette o in situazioni che possano offendere la sua dignità. Così l'associazione per i ...

Caso Cesare Battisti : dopo l'Arresto - il fratello dichiara : 'Salvini è un fascista' : Cesare Battisti (nato il 18/12/1954 a Cisterna di Latina), ex terrorista dei PAC (Proletari Armati per il Comunismo) che nel 1981 riuscì a scappare dalla detenzione dal carcere di Frosinone, dove stava scontando una pena di 12 anni per banda armata, è stato arrestato dall'Interpol a Santa Cruz de la Sierra, in Bolivia, ed estradato in Italia. Il 14 gennaio è arrivato a Roma su un Falcon 900 del governo italiano. Ad aspettarlo all'aeroporto di ...