Apple | arriva la prima cover batteria per XS | XS Max e XR Prestazioni da urlo per gli

Apple lancerà altri 3 iPhone nel 2019. E arriva la tripla fotocamera : Sono passati solo un paio di giorni da quando è trapelata online l’immagine, dubbia ma suggestiva, di uno dei prossimi iPhone prodotti da Apple — un dispositivo dalle tre fotocamere e dal look non esattamente elegante. A dare credito all’ipotesi di un iPhone con tripla fotocamera è intervenuto in queste ore il Wall Street Journal con ulteriori indiscrezioni. Stando alle fonti del quotidiano statunitense, la casa di Cupertino avrebbe ...

Al Madre di Napoli arriva la grande retrospettiva su Robert M Apple thorpe : Dal 15 dicembre 2018 fino all'8 aprile 2019 al Madre , il Museo d’Arte Contemporanea Donnaregina di Napoli , ci sarà la retrospettiva su Robert Mapplethorpe , uno dei più grandi fotografi del XX secolo. La mostra nel museo partenopeo arriva in occasione del trentennale delle prime importanti retrospettive dedicate all’artista scomparso per Aids nel 1989.Continua a leggere

Arriva una Apple Tv economica in formato chiavetta? : Oltre alla sua affermata gamma di set top box della serie Apple Tv, in futuro potremmo vedere da Apple una nuova tipologia di gadget da collegare al televisore: una chiavetta o un dongle di dimensioni compatte e dal prezzo economico, con funzionalità di base simili a quelle della attuale Apple Tv. Lo ha anticipato il The Information citando fonti anonime, che però non hanno saputo confermare se Apple abbia deciso o meno di portare avanti i ...