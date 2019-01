Anticipazioni spagnole Il Segreto del 23 e 24 gennaio | Julieta e Saul si sposano

Il Segreto - Anticipazioni spagnole : JULIETA e SAUL finalmente sposi!!! : Buone notizie per i fan della coppia de Il Segreto formata da SAUL Ortega (Ruben Bernal) e JULIETA Uriarte (Claudia Galan): stando alle anticipazioni fornite di recente dal settimanale SuperTele, i due ragazzi contrarranno matrimonio nel corso della puntata 1999 in onda, ovviamente in Spagna, mercoledì 23 gennaio 2019. Prima di arrivare al lieto evento, JULIETA e SAUL ne hanno dovuto passare di tutti i colori: ottenuto l’annullamento da ...

Anticipazioni spagnole Il Segreto : l’uscita di scena definitiva di Gonzalo Castro : Ben ritrovati con un nuovo appuntamento dedicato all'appassionante soap opera spagnola “Il Segreto”, prodotta da Boomerang TV e scritta da Aurora Guerra. Purtroppo, arriva una notizia che sicuramente dispiacerà a tutti coloro che seguono le vicende di questo sceneggiato, sin dal suo esordio. Le Anticipazioni ci dicono, infatti, che Gonzalo Castro (Jordi Coll) è uscito di scena in modo definitivo, in quanto, dopo essersi riaffacciato a Puente ...

Una Vita Anticipazioni spagnole : Elvira bacia Victor per far ingelosire Simon : Dopo aver messo zizzania tra Maria Luisa e Victor già ai ferri corti dopo il rifiuto della Palacios, Elvira bacerà il Ferrero per far ingelosire Simon.

Anticipazioni spagnole Il Segreto : Gonzalo va via e lascia Maria : Il Segreto Anticipazioni spagnole: Gonzalo lascia Maria a Puente Viejo e va via per sempre A breve, Maria e Gonzalo tornano ad essere i protagonisti indiscussi delle nuove puntate de Il Segreto. Dopo l’addio, o forse arrivederci, di Emilia e Alfonso, la dolce Castaneda e suo marito fanno ritorno a Puente Viejo. I telespettatori della […] L'articolo Anticipazioni spagnole Il Segreto: Gonzalo va via e lascia Maria proviene da Gossip e ...

Il Segreto - Anticipazioni spagnole : GONZALO - clamorosa uscita di scena! : La storyline de Il Segreto legata al ritorno di GONZALO Castro (Jordi Coll) si è conclusa di recente, o almeno così sembra, nelle puntate spagnole della telenovela: il primogenito di Pepa Balmes (Megan Montaner) ha infatti abbandonato Puente Viejo apparentemente per sempre, anche se il suo congedo ha lasciato un po’ di amaro in bocca negli appassionati della sue vicende… Entrando nello specifico, la storyline che ha portato ...

Anticipazioni spagnole Una Vita : Celia perde il figlio - la morte di Pacencia : Le avventure dello sceneggiato iberico Una Vita sono sempre caratterizzate da intrighi, passioni e colpi di scena inaspettati. Negli episodi che andranno in onda sull’emittente televisiva La 1 TVE la settimana prossima Celia avrà un malessere che le causerà un terribile problema dato che non riuscirà a portare al termine la sua gravidanza dopo essere stata trasportata d’urgenza in ospedale. Il portinaio Servante Gallo, invece, sarà scosso da una ...

Il Segreto - Anticipazioni spagnole : Prudencio sul punto di morire : Un clamoroso colpo di scena movimenterà le puntate spagnole de Il Segreto. Le recenti anticipazioni provenienti dalla Spagna, rivelano che il giovane Prudencio rischierà, infatti, di morire a causa di Lamberto Molero. Il ragazzo scoprirà che Saul è andato a salvare Julieta e preoccupato per loro si precipiterà nel bosco dove sono i due. Giunto lì insieme a Severo, Carmelo e Mauricio troverà la Guardia Civile intenta ad arrestare Lamberto ed i ...

Anticipazioni Il Segreto - puntate spagnole : una decisione bizzarra : Il Segreto, Anticipazioni straniere: la partenza di Dolores Il Segreto, nonostante vada in onda in Italia da diversi anni, continua ad appassionare i telespettatori che ogni giorno si sintonizzano su Canale5 e il martedì su Rete 4 per seguire le vicende dei loro beniamini. Le Anticipazioni spagnole de Il Segreto svelano che al centro della scena nelle prossime puntate ci saranno Dolores e Tiburcio. Dolores, dopo il divorzio da Pedro, ha ...

Una Vita - Anticipazioni puntate spagnole : Cayetana è viva? : anticipazioni Una Vita, trame puntate straniere: il sospetto di Fabiana Nelle prossime puntate di Una Vita l’ombra di Cayetana Sotelo Ruz tornerà a far tremare i personaggi di Acacias 38. Alcuni segnali, uniti a strane coincidenze, faranno pensare che la dark lady della telenovela di Aurora Guerra sia pronta a ritornare. I messaggi intimidatori che riceverà Ursula Dicenta faranno infatti sospettare Fabiana che la figlia sia ancora viva. ...

Il Segreto Anticipazioni spagnole - Prudencio muore? Solo Julieta può salvarlo : anticipazioni Il Segreto spagnole, Prudencio in fin di vita: ecco di cosa ha bisogno adesso Prudencio rischia seriamente la vita. Le anticipazioni spagnole de Il Segreto ci rivelano che avrà bisogno urgentemente di una trasfusione di sangue per poter sopravvivere. E non è detto comunque che ce la farà. Suo fratello Saul, nonostante tutto il […] L'articolo Il Segreto anticipazioni spagnole, Prudencio muore? Solo Julieta può salvarlo ...

Una Vita Anticipazioni spagnole : due protagoniste di Acacias in dolce attesa : Mentre nelle prossime settimane vedremo Rosina fare i conti con la delusione di non essere incinta, due amte protagoniste della soap scopriranno di essere in dolce attesa...

Il Segreto Anticipazioni spagnole : Elsa scopre che Antolina è incinta : Giunta a Puente Viejo, Elsa scopre che la sua ex ancella Antolina è incinta e informa Isaac, ignara che il bimbo che la ragazza porta in grembo sia proprio del Guerrero.

Anticipazioni spagnole Il Segreto : cosa nasconde Gonzalo? Patto con Fernando : Il Segreto Anticipazioni spagnole: Gonzalo e Fernando stanno nascondendo qualcosa… Gonzalo sta nascondendo qualcosa di davvero sconvolgente. Le Anticipazioni spagnole de Il Segreto ci rivelano che solo Fernando Mesia ne è a conoscenza. C’è un Patto fra i due. Fernando, che in passato ha tentato in più di un’occasione di assassinare Gonzalo, condividerà adesso col […] L'articolo Anticipazioni spagnole Il Segreto: cosa ...

Una Vita Anticipazioni spagnole : Celia scopre di essere incinta : anticipazioni spagnole Una Vita: Celia scopre inaspettatamente di essere incinta Una lieta notizia quella che Celia nelle prossime puntate spagnole di Una Vita darà a Felipe. Stando agli ultimi spoiler, la dolce Alvarez Hermoso scoprirà di essere in dolce attesa! Ovviamente si tratta di un’anticipazione che riuscirà a rendere felici numerosi telespettatori. Celia è un […] L'articolo Una Vita anticipazioni spagnole: Celia scopre di ...