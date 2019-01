Anticipazioni Beautiful fino al 26 gennaio | Taylor torna a Los Angeles

BEAUTIFUL - Anticipazioni puntata di mercoledì 16 gennaio 2019 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di mercoledì 16 gennaio 2019: Hope (Annika Noelle) chiede a Sanchez se Ridge Forrester (Thorsten Kaye) verrà rilasciato e ne ha la conferma. Intanto Liam (Scott Clifton) ringrazia il padre per non averlo denunciato… Katie (Heather Tom) e Wyatt (Darin Brooks) non sono affatto sorpresi di quanto accaduto a Bill (Don Diamont): lui ritiene che a sparare possa anche essere stato Justin Barber (Aaron D. Spears), ...

Anticipazioni Beautiful Puntate 21-27 Gennaio 2019 : Taylor Confessa il Tentato Omicidio! : Anticipazioni Beautiful trama Puntate da lunedì 21 domenica 27 Gennaio 2019: Taylor Confessa a Bill ed a Steffy il Tentato Omicidio! Wyatt e l’ultimatum… Anticipazioni Beautiful: Taylor ritorna e, dopo aver minacciato Bill con la pistola d’oro, rivela la verità sulla notte dello sparo! Faccia a faccia tra Steffy ed Hope! Wyatt potrà ottenere il controllo della Spencer Publications solo se lascerà Katie… Una coppia in ...

Beautiful - Anticipazioni USA : BILL - nuova chance con KATIE? : Se avete seguito le nostre news degli ultimi mesi dagli Stati Uniti, già sapete che nelle puntate americane di Beautiful BILL Spencer aveva manifestato nostalgici sentimenti per l’ex moglie Brooke Forrester, con il chiaro obiettivo di riconquistarla. Dopo aver definitivamente accettato i rifiuti di Steffy, l’editore aveva iniziato a comprendere come la sua ossessione per la nuora avesse distrutto la sua vita e i rapporti con la sua ...

Beautiful Anticipazioni americane : Steffy potrebbe adottare la figlia di Hope : anticipazioni americane Beautiful: la figlia di Hope e Liam potrebbe essere stata rapita dal dottor Reese Nel corso delle ultime puntate americane di Beautiful non sono mancati i colpi di scena, riguardanti la morte della figlia di Hope e Liam. In realtà, secondo le ultime anticipazioni e indiscrezioni, la bambina non sarebbe morta. Il dottor […] L'articolo Beautiful anticipazioni americane: Steffy potrebbe adottare la figlia di Hope ...

Beautiful Anticipazioni Americane : Reese si presenta a da Taylor con un bambino : Taylor è sconvolta quando vede Reese riemergere dalla camera da letto con un bambino tra le braccia: "Dove hai preso questo bambino?"

Beautiful - Anticipazioni americane : Reese mente a Taylor sull'identità della bambina : Le anticipazioni americane di Beautiful continuano a deliziare i fan della soap grazie ad una serie di colpi di scena e ad una trama che potrebbe non risultare scontata. Parliamo del desiderio di adozione di Steffy, che vorrebbe dare una sorellina a Kelly per renderla felice come era accaduto per lei e Phoebe. È certo che questo pensiero si trasformerà presto in realtà, tanto che i titoli di coda delle puntate americane già presentano il nome ...

BEAUTIFUL - Anticipazioni e trame puntate dal 20 al 26 gennaio 2019 : anticipazioni settimanali puntate BEAUTIFUL da domenica 20 a sabato 26 gennaio 2019: Steffy fa ammettere a Hope di amare ancora Liam. Thorne cerca di convincere in tutti i modi Katie a non sposare Wyatt. Bill dice a Liam che non lo denuncerà per avergli sparato, ma dovrà cedergli Steffy. Bill cerca di convincere Liam a vivere felicemente con Hope, soprattutto perché desidera Steffy al suo fianco. Questo è il prezzo che Liam dovrà pagare per il ...

Beautiful - Anticipazioni americane : THORNE ripenserà a DARLA : Nelle prossime puntate americane di Beautiful, THORNE Forrester, come già ampiamente vi abbiamo accennato, inizierà ad avere qualche insicurezza e sospetto di troppo circa i reali sentimenti della sua attuale consorte Katie. L’osservare lei e Will assieme a Bill gli farà notare quanto la moglie appaia presa dal percorso di redenzione e cambiamento che l’editore si dice intenzionato a continuare. Tale percorso era i niziato per ...

Anticipazioni Beautiful - trame americane : la figlia adottiva di Steffy si chiamerà Phoebe : La trama relativa l'adozione della figlia di Steffy continua a tenere banco nelle trame americane di Beautiful. La Forrester ha deciso di dare una sorellina a Kelly per permetterle di vivere la stessa gioia che lei ha provato al fianco di Phoebe. Il tempismo con il quale questa storyline è balzata alle cronache è apparso a dir poco sospetto ai fan della soap. Esso, infatti, è venuto a coincidere con la morte (o presunta tale) di Beth Spencer, ...

BEAUTIFUL - Anticipazioni puntata di martedì 15 gennaio 2019 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di martedì 15 gennaio 2019: In ospedale giunge il detective Sanchez e riprende l’interrogatorio di Bill (Don Diamont), alla presenza di Liam (Scott Clifton) e Hope (Annika Noelle). Il poliziotto pone a Bill la domanda fatidica: ha visto veramente Ridge (Thorsten Kaye) intento a premere il grilletto? Bill ammette che non può esserne certo perché era di spalle, anche se lui pensa che lo stilista sia il ...

Beautiful - Ridge viene rilasciato : Anticipazioni trame dal 14 al 19 gennaio : Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni – dal lunedì al sabato – alle 13.40. Dove eravamo rimasti: l’arresto di Ridge Beautiful, lunedì 14 gennaio 2019: anticipazioni trame Steffy pensa che Liam farà ammettere a Bill di aver mentito, così Ridge potrà essere scarcerato. Liam confessa a Bill di essere stato lui a sparargli, e lui minaccia di denunciarlo. Beautiful, martedì 15 gennaio 2019: anticipazioni trame Hope ...

Beautiful - Anticipazioni USA : la figlia di HOPE nelle mani di STEFFY? : nelle prossime puntate americane di Beautiful, come già vi avevamo accennato, la nuova storyline di punta della soap inizierà a prendere chiaramente la forma di uno scambio di culle, grande classico del genere. Taylor Hayes, infatti, sarà sorpresa quando Reese Buckingham le mostrerà una neonata, accompagnata da una giovane donna: Flo! La new entry della soap spiegherà alla psichiatra di lavorare nei casinò di Las Vegas e di essere stata messa in ...

Beautiful Anticipazioni 14 gennaio 2019 : Liam confessa a Bill di avergli sparato : Ritornato in ospedale insieme a Hope, lo Spencer rivela al genitore che potrebbe avergli sparato lui alle spalle.

Anticipazioni Beautiful della settimana : Bill decide di non denunciare Liam : Beautiful continua ad andare in onda sette giorni su sette, grazie alla nuova puntata della domenica pomeriggio oltre che all'appuntamento del sabato, prima di Amici. Le trame relative al periodo compreso tra il 14 e il 19 gennaio segnalano importanti sviluppi nelle indagini sul tentato omicidio ai danni di Bill Spencer: nonostante il magnate, al suo risveglio, abbia fatto il nome di Ridge, il detective Sanchez continuerà ad indagare ...