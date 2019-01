Andreotti | Giarrusso M5s scatenato contro la mostra | “Peggior uomo politico d’Italia

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) Laper i 100 anni dalla nascita di Giulioospitata dal Senato “va chiusa“. A dirlo è il senatore del M5s Mario Micheleparlando a “nome del gruppo” in Aula a Palazzo Madama. “Manifestiamo il disappunto per l’organizzazione di unacelebrativa dei cent’anni dalla nascita del peggiorche abbia visto queste aule. È unafuori luogo e falsa”. “In quella galleria mancano tante foto, per prima quella dei sodali di”, continuacitando Salvo Lima e i cugini Nino e Ignazio Salvo. “E soprattutto mancano quelle delle vittime della mafia, di Piersanti Mattarella. Noi da questa storia – aggiunge il senatore – prendiamo le distanze e non troviamo nulla di celebrativo: è un’offesa per il nostro Paese, per i morti, anche per il presidente della ...