Altri cent' anni di euro per domarli tutti

L'assessore Palma Costi : 'Altri 65 milioni di euro per il tessuto produttivo e sociale dei centri storici colpiti dal sisma del 2012' : Mentre avanza la ricostruzione privata e pubblica, la Regione decide di accelerare e investire anche in nuove misure collaterali destinate al sostegno dell'economia e della socialità dei centri ...

Auto si schianta contro il semaforo in centro a Sanfrè : morto un 19enne - gravissimi Altri 3 giovani : Un morto e tre feriti gravissimi. È il drammatico bilancio di un incidente stradale verificatosi nella notte a Sanfrè. L'allarme è scattato all'1.52: un ragazzo di 19 anni, originario di Bra ma di cui ...

Dal 2019 incentivi per le auto elettriche - sovrattasse fino a 3000 euro per gli Altri : Un emendamento alla legge di Bilancio approvato alla Camera in commissione Bilancio, prevede che, a partire dal 2019, tutti coloro che acquisteranno un nuovo veicolo pagheranno delle tasse che andranno calcolate in base al livello di inquinamento del proprio mezzo. Per l'acquisto delle auto elettriche, invece, sono previsti ulteriori incentivi. Possibili ulteriori modifiche Gli incentivi sono dunque mirati a dare una marcia in più affinchè ...

Pensioni : Quota cento - la Lega conferma l'uscita con 62+38 e il Governo cerca Altri 2 mld : Il meccanismo della Quota 100 potrebbe subire un importante correzione al fine di risparmiare sui costi ed evitare che la Commissione Europea dà il via libera alla procedura d'infrazione. La discussione sulla previdenza resta ancora aperta dopo che il testo della nuova manovra finanziaria è approdato a Montecitorio senza gli emendamenti in campo previdenziale volti ad apportare le opportune correzioni al sistema del pensionamento anticipato e al ...

Di Maio : quando concentrandosi sugli affari degli Altri si perdono di vista i 'propri' : "Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello, e non t'accorgi della trave che è nel tuo?". Così sta scritto nel Vangelo di Luca. Sembra una citazione strana, ma a pensarci bene è esattamente ciò che sta accadendo proprio in questi giorni nella politica italiana. Il ministro del Lavoro e dello sviluppo economico, capo politico del MoVimento 5 Stelle, è stato coinvolto in un caso strano: è infatti emerso, da un servizio del ...

Maltempo - Di Maio : “Danni per centinaia di milioni - Altri fondi” : Dopo l’ultima ondata di Maltempo che ha colpito l’Italia “sono stati stanziati subito 53 milioni di euro per consentire gli immediati interventi di ripristino della viabilità e il completamento delle operazioni di assistenza e soccorso alla popolazione. Ma è chiaro che abbiamo danni per centinaia di milioni e stanzieremo fondi sia con risorse nostre, direttamente nella legge di bilancio, sia attingendoli dal Fondo europeo di ...

Roma - sgomberato il centro Baobab. Salvini : a Roma Altri 23 in programma : I blindati delle forze dell'ordine sono arrivati stamani alla tendopoli alle spalle della stazione Tiburtina a Roma mentre molti migranti ancora dormivano, l'hanno circondata e sono scattate...

Roma - sgomberato il centro Baobab. Salvini : a Roma Altri 23 in programma : I blindati delle forze dell'ordine sono arrivati stamani alla tendopoli alle spalle della stazione Tiburtina a Roma mentre molti migranti ancora dormivano, l'hanno circondata e sono scattate le ...