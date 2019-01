Alimenti | appello a Grillo per sugar tax da 340 esperti e 10 società scientifiche

meteoweb.eu

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) Diecie 340 medici, pediatri, dietisti e nutrizionisti firmano per la tassa del 20% sulle bevande zuccherate da destinare a iniziative di educazione alimentare. ‘Il Fatto Alimentare‘ ha infatti presentato oggi alla ministra della Salute Giuliale sottoscrizioni a favore dell’introduzione in Italia della cosidettatax. Ad appoggiare l’iniziativa, riferisce ‘Il fatto alimentare’, anche: l’ex presidente dell’Istituto superiore di sanità, Walter Ricciardi; il direttore dell’Istituto di ricerca Mario Negri, Giuseppe Remuzzi; il direttore del Dipartimento di nutrizione per la salute e lo sviluppo dell’Oms, Francesco Branca e Marco Lanzetta del Centro nazionale artrosi di Monza. “Il provvedimento – si legge in una nota – potrebbe portare nelle casse dello stato 250 milioni circa, da destinare a iniziative ...