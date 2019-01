Alessia Marcuzzi | la risposta ultra-sexy agli insulti degli haters

Alessia Marcuzzi prima dell’Isola dei Famosi parla del Grande Fratello : L’Isola 2019: Alessia Marcuzzi nostalgica del suo Grande Fratello Anche Alessia Marcuzzi ha voluto condividere su Instagram la #10yearschallenge, postando una sua foto risalente a 10 anni fa. La conduttrice dell’Isola dei Famosi ha ricordato che nel 2009 era stata al timone dell’edizione del Grande Fratello più lunga della storia: Alessia ha precisato infatti che durante quell’annata il reality si era prolungato fino ad ...

Alessia Marcuzzi - nostalgia del Grande Fratello : parla la conduttrice : Alessia Marcuzzi, scatta la nostalgia del Grande Fratello: le parole della conduttrice Alessia Marcuzzi è pronta a tornare al timone dell’Isola dei Famosi (la nuova edizione partirà il 24 gennaio), ma il suo cuore e la sua passione continuano a essere rapiti anche da un altro reality, il Grande Fratello: dolce nostalgia che non se […] L'articolo Alessia Marcuzzi, nostalgia del Grande Fratello: parla la conduttrice proviene da Gossip ...

Alessia Marcuzzi sui social risponde alle critiche sulle sue gambe : Alessia Marcuzzi è stata impegnata in uno shooting fotografico per la nuova edizione de “L’isola dei famosi” e tra uno scatto e l’altro, ha avuto il tempo su “Instagram” per rispondere a chi l’ha sempre criticata per l’imperfezione delle sue gambe. ““A Marcú…Te ce passa un treno in mezzo alle gambe!” Questa era una delle frasi più carine che mi dicevano ai tempi della scuola. Avevano ragione, lo so!” esordisce con ...

Alessia Marcuzzi dure critiche sulle sue gambe : Alessia Marcuzzi sta per tornare al timone della nuova edizione de “L’Isola dei Famosi”,dal prossimo 24 gennaio. Proprio nelle ultime ore, la conduttrice è stata impegnata in uno shooting fotografico per il programma e tra uno scatto e l’altro, ha avuto il tempo su “Instagram” per rispondere a chi l’ha sempre criticata per l’imperfezione delle sue gambe. ““A Marcú…Te ce passa un treno in mezzo alle gambe!” Questa era una delle frasi più ...

Alessia Marcuzzi bullizzata su IG da alcuni utenti per la forma delle gambe : Alessia Marcuzzi è pronta per aprire i battenti della nuova edizione dell'Isola dei Famosi. La conduttrice romana nonostante sia intenta a preparare le ultime cose per il reality, ha avuto un crollo emotivo dovuto ad alcuni insulti ricevuti sui social. La conduttrice romana in quest'ultimo periodo su Instagram pubblica tantissimi mini-video dal backstage del reality di Canale 5. L'ultimo video postato ha attirato l'attenzione di alcuni leoni da ...

Alessia Marcuzzi la Parietti e la D’Eusanio sono le nuove opinionista dell’isola : Sul suo profilo di “Instagram ” Alessia Marcuzzi annuncia «Alba Parietti e Alda D’Eusanio sono le nuove opioniste dell’Isola dei Famosi 2019». Le conduttrici prenderebbero il posto di Daniele Bossari e Mara Venier, opinionisti dello scorso anno. «sono felice di presentarvi le mie donne, Alba e Alda. E con me facciamo le tre A. Che poi AAA fa anche un po’ ridere», cinguetta su “Instagram” Alessia ...

Selvaggia Lucarelli dice la sua su Alessia Marcuzzi : “Non sopporto…” : Selvaggia Lucarelli ironizza su Alessia Marcuzzi Selvaggia Lucarelli, in queste ultime ore, ha fatto molto discutere sui social per ciò che ha scritto nella sua rubrica su Il Fatto Quotidiano. Cosa ha scritto la popolare giurata di Ballando con le Stelle? In pratica Selvaggia Lucarelli ha fatto dell’ironia su Alessia Marcuzzi, la quale è riuscita a mantenere ottimi rapporti con i suoi ex compagni. E proprio a tal proposito la donna ha ...

SELVAGGIA LUCARELLI VS Alessia MARCUZZI/ 'Per andare d'accordo con l'ex non servono psicoterapeuti - ma...' : SELVAGGIA LUCARELLI inveisce contro ALESSIA MARCUZZI, Simona Ventura e tutte le vip che hanno passato le vacanze insieme alle loro ex. Ecco il suo sfogo

Alessia Marcuzzi : "Marina La Rosa all'Isola dei Famosi" : Nel 2000 ebbe un grande successo alla prima edizione del Grande Fratello col il soprannome di 'gattamorta', Marina La Rosa torna in grande spolvero come nuova concorrente della prossima edizione de 'L'...

Alessia Marcuzzi fa una soffiata a Silvia Toffanin sul cast dell’Isola : Alessia Marcuzzi anticipa Silvia Toffanin sul cast dell’Isola dei Famosi Iniziano a trapelare le prime conferme dei possibili naufraghi della nuova edizione de L’Isola dei Famosi che riprenderà giovedì 24 gennaio in prima serata su Canale 5. Dopo aver ufficializzato Alba Parietti e Alda D’Eusanio nel ruolo di opinioniste del reality, al posto di Mara Venier e Daniele e Bossari, Alessia Marcuzzi è stata ospite a Mai dire Talk ...

Selvaggia Lucarelli Vs Alessia Marcuzzi/ 'Famiglia allargata? Sfan*ulatevi come tutti e fatela finita!'' : Selvaggia Lucarelli inveisce contro Alessia Marcuzzi, Simona Ventura e tutte le vip che hanno passato le vacanze insieme alle loro ex. Ecco il suo sfogo

Alessia Marcuzzi - Selvaggia Lucarelli la sbrana : "Perché le serve uno psicologo" : Selvaggia Lucarelli oggi sul Fatto Quotidiano prende in giro (giustamente) la moda del momento del vip: quella di andare in vacanza con l'ex fidanzato/a. Da Simona Ventura a Flavio Briatore, la Lucarelli ironizza su questo strano fenomeno. I passaggi su Alessia Marcuzzi sono i più efficaci. "Alessia

Alessia Marcuzzi a Mai Dire Talk - look da morire : stivali alla coscia e minigonna inesistente : Fermi tutti, perché un'Alessia Marcuzzi così sexy si era vista davvero poche volte. Siamo nello studio di Mai Dire Talk, dove la conduttrice de L'Isola dei Famosi ha annunciato la presenza di Marina La Rosa in veste di naufraga all'imminente edizione del reality. Ma, soprattutto, la Marcuzzi incanta

Isola dei Famosi - Alessia Marcuzzi annuncia : "Marina La Rosa è la prima naufraga ufficiale" : La conduttrice, ospite a Mai dire Talk, conferma l'ex gieffina nel cast della quattordicesima edizione del reality.