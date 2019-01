Al cinema il film Mathera - Artribune

Film al cinema a Forlì e provincia in programmazione oggi : Tra i Film al cinema in programmazione oggi 16 gennaio 2019 nelle sale di Forlì e provincia troviamo i titoli di seguito riportati. In ogni scheda riassuntiva sono presenti i dati essenziali ed il link per approfondire trama recensione e curiosità. Film al cinema a Forlì questa settimana Io sono Mia Film al cinema recensione Io sono Mia – Mia Martini GENERE: Biografico, Musicale DURATA: 100 minuti DATA: 14/01/2019 CAST: Serena Rossi, Lucia ...

La Favorita film al cinema : cast - recensione - curiosità : La Favorita è uno dei film al cinema questa settimana in uscita nelle sale giovedì 24 gennaio 2019. La pellicola diretta da orgos Lanthimos ha come protagonisti Emma Stone, Rachel Weisz. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE La Favorita film al cinema: scheda e cast GENERE: Drammatico, Storico ANNO: 2018 REGIA: Yorgos Lanthimos cast: Emma ...

L’uomo dal cuore di ferro film al cinema : cast - recensione - curiosità : L’uomo dal cuore di ferro è uno dei film al cinema questa settimana in uscita nelle sale giovedì 24 gennaio 2019. La pellicola diretta da Cédric Jimenez ha come protagonisti Jason Clarke e Rosamund Pike. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE L’uomo dal cuore di ferro film al cinema: scheda e cast GENERE: Azione, Biografico, ...

Bohemian Rhapsody - il film in versione karaoke nei cinema italiani : Bohemian Rhapsody in versione karaoke nei cinema italiani. L’auspicio di tanti spettatori che hanno già visto il biopic sui Queen è diventato realtà. Il 22 e 23 gennaio 2019 oltre 200 sale cinematografiche italiane ospiteranno Bohemian Rhapsody /Sing Along Version. Letteralmente una copia speciale del film diretto da Brian Singer, con protagonisti Freddie Mercury, Brian May, John Deacon, Roger Taylor, dove nella fascia bassa dello schermo si ...

Ricomincio da me film al cinema : cast - recensione - curiosità : Ricomincio da me è uno dei film al cinema questa settimana in uscita nelle sale giovedì 24 gennaio 2019. La pellicola diretta da Peter Segal ha come protagonisti Jennifer Lopez, Milo Ventimiglia, Vanessa Hudgens. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE Ricomincio da me film al cinema: scheda e ...

Creed II film al cinema : cast - trama - recensione - curiosità : Creed II è uno dei film al cinema questa settimana in uscita nelle sale giovedì 24 gennaio 2019. La pellicola diretta da Steven Caple Jr. ha come protagonisti Sylvester Stallone, Michael B. Jordan, Tessa Thompson. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE Creed II film al cinema: scheda e cast GENERE: Azione, Drammatico ANNO: 2018 REGIA: Steven ...

cinema : per CLIC - il primo selfiefilm della storia - in arrivo una “selfiedistribuzione” : Non è un gioco di parole: si intitola proprio così, CLIC, ed è il primo selfiefilm nella storia del Cinema, realizzato dal primo selfieregista che, ovviamente, è anche il primo selfieattore e selfiedistributore di tutti i tempi Milano, 14 gennaio 2019 – Come tutte le innovazioni è presto per sapere se farà tendenza o resterà un [...]

Io sono Mia film al cinema 14-15-16 gennaio : sconto biglietti e recensione : Io sono Mia è uno dei film al cinema questa settimana in uscita nelle sale lunedì 14 gennaio 2019. Resterà nelle sale solo per tre giorni fino al 16 gennaio, in anteprima assoluta. Poi sarà trasmesso a febbraio 2019 su Rai 1. La pellicola è un biopic sulla grande cantante Mia Martina, un’artista unica dalla voce inimitabile, con Serena Rossi diretto da Riccardo Donna. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e ...

Minecraft arriva al cinema : Peter Sollett dirigerà il film di Warner Bros. : Al regista di 'Freeheld' l'incarico di scrivere la storia ispirata al popolare videogame che conta oltre 100 milioni di giocatori nel mondo

Lunedì 14 alla Casa del cinema i film dei fratelli Taviani restaurati 'La notte di San Lorenzo' e 'Good Morning Babilonia' : Giornata dedicata ai fratelli Taviani Lunedì 14 alla Casa del Cinema. Saranno proiettati i due film restaurati che non si erano ancora visti nella Capitale. Alle 16 ' La notte di San Lorenzo ', alle ...

Minecraft arriva al cinema : Peter Sollett dirigerà il film di Warner Bros. : E, rivela Variety , sarà Peter Sollett a scrivere e dirigere l'avventura del mondo a blocchetti sul grande schermo. Minecraft ha ispirato romanzi, più o meno autorizzati da Mojang, e ha fatto fugaci ...

Mostra del cinema di Venezia : aperte le iscrizioni del premio 'Bookciak - Azione!' tra film e letteratura : aperte le iscrizioni per partecipare all'edizione VIII del premio Bookciak, Azione! evento di pre-apertura delle Giornate degli Autori, con cui si potrà realizzare un bookciak e vincere la vetrina del ...