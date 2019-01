Achille Lauro a Sanremo | ' La trap? Stupirò tutti col rock'

Achille Lauro verso Sanremo : 'Nessuna paura'. Fino a 3 anni fa tagliava cocaina alla periferia di Roma : Lui si sente il principe di Danimarca. E Barabba. E anche un po' Gesù Cristo, visto che nella sua autobiografia, in uscita oggi per Rizzoli, Sono io Amleto, scrive: 'Sento oggi in me quel misto di ...

Achille Lauro presenta il nuovo libro 'Sono io Amleto' : Dal 15 gennaio, infatti, è disponibile in tutte le librerie Sono Io Amleto, edito da Rizzoli, un viaggio psichedelico, visionario, malinconico e poetico nel mondo di Achille Lauro, un libro che apre ...

Achille Lauro : «A Sanremo andrò in Rolls Royce. Non chiedeteci di essere degli educatori» : Il rap, quello buono. O meglio: quello di Achille Lauro , classe 1990, vero nome Lauro De Marinis, nato e cresciuto a Roma, quartiere di Vigne Nuove. 'Chi mi segue sa che per me sono più importanti i ...

Achille Lauro e tutte le sfide del 2019 : dal nuovo disco al suo libro. Senza scordare Sanremo 2019 : E' il grande momento di Achille Lauro . In pochi anni è passato da un'adolescenza complicata, tra eccessi e disagi familiari, facendo il salto dai garage adibiti a studio della periferia romana ai ...

Achille Lauro in tour nel 2019 dopo il Festival di Sanremo : date e biglietti in prevendita : Achille Lauro sarà in tour nel 2019: dal 10 maggio presenterà il nuovo disco di inediti, in programma per la prossima primavera. Achille Lauro si esibirà il 10 maggio alla Casa della Musica di Napoli, l' 11 maggio all’Atlantico Live di Roma, il 18 maggio al Teatro della Concordia di Venaria Reale (TO) e il 19 maggio al Fabrique di Milano. A seguire, è atteso il 23 maggio al Tuscany Hall Teatro di Firenze, il 24 maggio al PalaEstragon di ...

Achille Lauro - non siamo capri espiatori : La droga esiste, nelle periferie come nel mondo dello spettacolo. Ma le persone capiscono il messaggio che mandiamo. Noi non siamo educatori e la musica ha dietro storie e persone", ribadisce Achille ...

Achille Lauro : il rapper protagonista del prossimo Festival di Sanremo - in libreria con “Io sono Amleto” : Inizia per Achille Lauro un anno ricco di musica e non solo…da oggi, infatti, è disponibile in tutte le librerie “sono IO Amleto” (Rizzoli), un viaggio psichedelico, visionario, malinconico e poetico nel mondo di Achille Lauro, un libro che apre le porte a questo 2019, per inaugurare 12 mesi senza sosta! L’artista presenterà il libro nel corso di due appuntamenti instore: lunedì 19 gennaio alla libreria di Giulio di Matera (ore 17.30 – Via ...

Sanremo - Carolina Bubbico non dirigerà Achille Lauro : incarico revocato dopo il post su Fb : Carolina Bubbico non dirigerà l'orchestra per Achille Lauro al festival di Sanremo. La musicista e cantautrice salentina ha ricevuto la notizia a pochi giorni dalla prima prova d'orchestra: il ...

Capodanno - da Achille Lauro a Daniele Silvestri : ecco tutti i concerti in Italia : È la settimana dei concerti di Capodanno. A Roma, al Circo Massimo, dopo il Light Musical Show dei Kitonb, la notte del 31 ci saranno la piccola orchestra di Torpignattara, i Kitonb, Vinicio Capossela ...

Sanremo 2019 - da Achille Lauro a Patty Pravo e gli Ex Otago : ecco tutti i 24 big in gara. C’è anche l’attore sospettato di essere il rapper Liberato : Il cast del Festival di Sanremo 2019 si preannuncia come uno dei più variegati ed eterogenei di sempre. Si va dal pop più classico alla trap, passando per il rock e l’indie. Grandi nomi della musica italiana ma anche realtà meno conosciute al pubblico di massa. Ai tanti nomi dei “big” in gara si aggiungono poi i due vincitori di Sanremo Giovani: Mahmood, che si è accaparrato anche il premio della critica con il suo brano ...

Sanremo Giovani - i big di Baglioni per il Festival 2019 : all'Ariston Negrita - Achille Lauro e Boomdabash. Emergenti : vince Mahmood : È il Festival del grande abbraccio. Con una varietà di generazioni e generi e un'apertura al nuovo che forse non si era mai vista prima a Sanremo. Con l'annuncio degli altri 11...