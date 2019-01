A rischio 23 miliardi di export verso la Gran Bretagna | i pericoli per l' Italia targati

Confindustria - Brexit : "rischio per export italiano - in ballo 23 miliardi" : ... che restano vicine ai minimi e tiene giù anche gli investimenti , rischiando di compromettere le prospettive di crescita dell'economia Uk nel medio e lungo periodo". Un contesto in cui, a risentirne,...

Banche - rischio salasso fino a 20 miliardi in sette anni per azzerare tutto il cattivo credito : MILANO - Seduta a rischio per le Banche italiane, per le possibili ricadute della comunicazione di vigilanza mandata dalla Bce al Monte dei Paschi il 5 dicembre scorso, e resa nota dalla banca senese ...

Reddito di cittadinanza - l'allarme : «C'è rischio che 3 miliardi vadano a chi lavora in nero» : C'è il rischio che la metà dei 6 miliardi che il governo erogherà per il Reddito di cittadinanza, pari a 3 miliardi di euro, possa 'finire nelle tasche di persone che non ne hanno diritto', è ...

Negozi chiusi la domenica : 34 miliardi di euro a rischio : liberalizzazioni nel mirino 07 settembre 2018 Negozi chiusi la domenica: il mondo del commercio si divide mentre vola l'e-commerce Tra le altre cose per gli addetti dei punti vendita le chiusure ...

Italia in ritardo : a rischio 1 - 5 miliardi di euro di fondi europei non spesi : Mentre tra Roma e Bruxelles si discute di centesimi di deficit per reddito di cittadinanza e pensioni, regioni e ministeri Italiani rischiano di perdere da qui a fine anno un bel pacchetto di fondi europei per gli investimenti. Le cifre sono della Dg Politiche regionali della Commissione europea a poche settimane dal 31 dicembre quando scatterà la temuta regola dell’N+3 che prevede il disimpegno automatico delle somme la cui ...

Catania è ufficialmente in dissesto finanziario - 1 - 6 miliardi di debiti : stipendi comunali a rischio : Di fatto era solo una presa d’atto, un sigillo da apporre sopra un documento già scritto da tempo. Ma il voto a maggioranza del Consiglio comunale di Catania sulla delibera che certifica il dissesto finanziario, avvenuto la notte scorsa, consegna alla città il primato di primo grande comune italiano a dichiarare bancarotta: un miliardo e 600 milion...

Clima - l'allarme del rapporto Usa : rischio di catastrofi e danni per centinaia di miliardi : Il rapporto si pone in aperto contrasto con la politica del presidente Donald Trump, che ha eliminato alcune delle norme in difesa dell'ambiente, volute dal predecessore Barack Obama, per aiutare le ...

Infrazione - l'Ue fa sul serio : rischio deposito da 3 - 6 miliardi : Dopo la bocciatura ufficiale da parte di Bruxelles della manovra italiana di fatto si apre un inter lungo che potrebbe costare caro al nostro Paese. Lo spauracchio che agita l'Ue è quello di sanzioni ...

rischio di un buco da 1 - 9 miliardi - resta l'obbligo della fatturazione elettronica dal 1° gennaio : l'obbligo di fatturazione elettronica previsto a partire dal primo gennaio resterà, nonostante i rilievi del Garante della Privacy. E' quanto si apprende da fonti di maggioranza a margine dei lavori al Senato sul decreto fiscale. Eliminare o rinviare la misura, si spiega, costerebbe infatti troppo per le casse dello Stato. Il recupero di evasione previsto è di circa 1,9 miliardi di euro in un anno.