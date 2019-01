A Napoli è ripartita la guerra tra le nuove famiglie camorriste

huffingtonpost

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) "Effervescente". La bomba fatta esplodere davanti alla pizzeria Sorbillo, nel centro storico di, ha riacceso i riflettori su una situazione che Luigi Cuomo, presidente nazionale della rete di associazioni antiracket "Sos Impresa", definisce proprio così, "effervescente". L'accezione, pare di capire, è tutt'altro che positiva. È l'estorsione la matrice più probabile di quanto accaduto all'ingresso del locale, famoso nel mondo e già incendiato cinque anni fa, così come delle bombe - otto in meno di un mese - fatte esplodere ad Afragola, periferia nord della città. Il ministro dell'interno Matteo Salvini, ha annunciato l'incontro col sindaco della cittadina, Claudio Grillo, per venerdì, mentre alcune associazioni stanno organizzando una manifestazione per la legalità per sabato."Ma altre ne sono scoppiate in provincia, ...