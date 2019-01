5 700 euro per un caffè con Chiara Ferragni alla Fashion Week

Chiara Ferragni : un fan spende 5700 euro per prendere un caffé in sua compagnia : Che le star del web e della televisione fossero pagate profumatamente è ormai risaputo ed è altrettanto risaputo il fatto che molte di loro vengano utilizzate per favorire donazioni di beneficenza verso associazioni che si impegnano giornalmente per migliorare il mondo. Ad avere attuato una tra le "strategie di marketing" migliore, se così la si può definire, è stato proprio il sito Charity Stars che ha deciso di mettere in vendita un caffè in ...

Chiara Ferragni - schiaffo alla miseria : il fan che spende 5.700 euro per un caffè con lei : Chiara Ferragni mania, o follia: un fan ha speso 5.700 euro per prendere un caffè con lei. La Ferragni non sa proprio cosa siano le cifre low cost. L’ultima delle trovate, un’iniziativa benefica tra l’altro, avrebbe fatto spendere all’ammiratore quasi 6000 euro solo per sedersi con lei giusto il tem

Chiara Ferragni - un fan spende 5700 euro per un caffé e una chiacchierata con lei : Può un caffè costare quasi 6mila euro? Sì, se lo si prende in compagnia di Chiara Ferragni. Un fan dell’influencer moglie di Fedez ha sborsato infatti 5700 euro per poter bere un caffè in compagnia della Ferragni. L’ennesima trovata commerciale dopo la bottiglia d’acqua a 6 euro e il corso di make up da 650? Niente affatto. Si tratta infatti di un’iniziativa organizzata dal sito Charity Stars, che ha messo all’asta ...

Chiara Ferragni - un fan spende 5.700 euro per un caffè con lei : Dopo la bottiglia d'acqua a sei euro e il corso di make up da 650 euro, si è capito che quando si parla di Chiara Ferragni si parla di cifre non proprio low cost. L'ultima in data di...

Ambiente - Regione Liguria : “700mila euro per la bonifica dei siti inquinati” : La Giunta regionale della Liguria, su proposta dell’assessore all’Ambiente Giacomo Giampedrone, ha stanziato 700mila euro da fondi regionali per la bonifica di siti inquinati: i due interventi principali riguardano la messa in sicurezza e il recupero delle aree ex-Sicam a Santo Stefano Magra (199.945 euro), e San Genisio ad Arcola (326.253 euro). “Si tratta di uno stanziamento che dimostra la grande attenzione ai temi ...

Passo San Marco - 700mila euro di opere E da gennaio la gestione sarà dell'Anas : Una strada più sicura con 700mila euro di investimenti lungo i tratti prioritari del percorso che da Albaredo conduce al Passo San Marco. La provincia ha pubblicato l'appalto dell'intervento che è ...

Imperia : Rivieracqua matura un nuovo debito da 700mila euro nei confronti di Amat. La società scrive al gestore unico : Un nuovo debito, ammontante a 700mila euro è maturato negli ultimi mesi da Rivieracqua nei confronti di Amat. La cifra è relativa alla fornitura idrica non pagata dal gestore unico dell'acqua ...

Rimini - senzatetto vince 2.700 euro : paga il pranzo per tutti gli amici della comunità : Non ha nulla se non i suoi amici della Capanna di Betlemme di Rimini , creata dalla comunità Papa Giovanni XXIII, ed è proprio ai suoi amici senzatetto a cui ha pensato il 74enne che nei giorni scorsi ...

Senzatetto di Rimini vince 2700 euro e offre il pranzo a tutti i suoi amici clochard : Sembra una favola di Natale, invece è realtà. Accade a Rimini, dove un Senzatetto ha vinto 2.700 euro e ha deciso regalare ai suoi amici clochard un pranzo di lusso a base di tartufo. Zelindo Fedrighetti ha 74 anni e ha deciso di condividere questo momento di gioia inattesa con gli ospiti della comunità Capanna di Betlemme. La storia è raccontata da Il Resto del Carlino:"Erano più partite e le ho azzeccate ...

Facebook social irrinunciabile : disattivarlo può 'costare' fino a 1700 euro : Facebook il terzo sito pi cliccato dopo Google e Youtube e ha una 'popolazione' di oltre 2 miliardi di utenti nel mondo. Essendo un social totalmente gratuito e con un valore di mercato di poco pi di ...

Chiedere la disattivazione di una pagina Facebook per un anno potrebbe costare fino a 1700 euro : Tutti sui social, tutti a cliccare like, tutti a commentare, tutti a condividere. Ma se ci chiedessero di disattivare il nostro account Facebook lo faremmo? In merito è stato condotto uno studio grazie al quale si è scoperto che per disattivare il proprio profilo Facebook per un anno gli utenti Chiederebbero fino a 1700 euro, ma c’è anche chi arriva a chiederne quasi duemila. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista PLOS ONE da un team ...

Senzatetto vince 2.700 euro : con i soldi offre un pranzo a base di tartufo ai suoi amici clochard : Un Senzatetto ha vinto 2.700 euro e ha deciso di investirli per regalare ai suoi amici clochard un pranzo di lusso a base di tartufo . Potrebbe sembrare una bella favola di Natale e invece è tutto ...

Rimini - senzatetto vince 2.700 euro e offre un pranzo al tartufo agli amici clochard : Un senzatetto vince 2.700 euro grazie a una fortunata scommessa sul calcio ma utilizza buona parte del gruzzoletto per offrire agli amici clochard un pasto da re. La favola natalizia si è ...

Senzatetto vince 2.700 euro e offre meravigliosa cena a base di tartufo a 50 amici : Zelindo Fedrighetti di calcio "ne sa", e ha vinto 2.700 euro scommettendo sulle partite. Ma sa anche che i soldi hanno un...