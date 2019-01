30 libri da regalare a una donna

I libri di cucina da regalare a Natale 2018 : Cibo, la storia illustrata di tutto ciò che mangiamoPantone FoodmoodIn cucina , Grande Libro della cucina Italiana Le carte del vino. Atlante dei vigneti del mondoCocktail per tutti i gustiPeppe Guida. Questa terra è la mia terra. Il mio Sud in 60 ricetteDolci per pigriRicette della buonanotteBirreCoffee SapiensLibrottigliaI dolci di Vale cucina e fantasiaIl ricettario con tutti i grandi piatti della cucina italiana, delle specialità mediterranee ...

45 libri da regalare a Natale 2018 : regalare libri non è facile, ma una bella storia da scartare sotto l'albero di Natale vale più di tanti regali costosi. Come fare a regalare un libro perfetto a Natale? Per aiutarvi nella scelta, abbiamo preparato per voi una guida completa con idee regalo da sfogliare per amici, fratelli, genitori, partner, persone speciali. Ce n'è per tutti i gusti: dalle storie sul Natale ai libri on the road, dal mondo beauty alla musica, dalla cucina allo ...