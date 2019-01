Volley | sorteggio Europei 2019 | le possibili avversarie dell’Italia Rischio Francia

Volley - Europei 2019 : definite le fasce per il sorteggio. Le possibili avversarie dell’Italia : Mercoledì 16 gennaio (ore 18.30) si svolgerà il sorteggio degli Europei 2019 di Volley maschile. A Bruxelles (Belgio) verrà definita la composizione dei quattro gironi da sei squadre ciascuno, le 24 formazioni che parteciperanno alla competizione sono state suddivise in sei fasce di merito: in ogni raggruppamento finirà una Nazionale per fascia. Francia, Slovenia, Belgio e Olanda sono teste di serie in quanto Paesi organizzatori ...