Volley | Coppa Italia A1 Femminile | Scandicci vince in trasferta contro Firenze

Volley femminile - Coppa Italia 2019 : Scandicci espugna Firenze nell’andata dei quarti di finale - Haak-Adenizia show : Scandicci ha sconfitto Firenze per 3-1 (25-18; 18.25; 25-16; 25-22) nell’andata dei quarti di finale della Coppa Italia 2019 di Volley femminile, la Savino Del Bene ha vinto il derby toscano in trasferta imponendosi con autorevolezza al Mandela Forum e ha compiuto un passo importante verso la qualificazione alle Final Four. Ora le ragazze di Carlo Parisi dovranno vincere almeno due set nel ritorno in programma lunedì pomeriggio, in caso di ...

Volley femminile - orari quarti di finale Coppa Italia : come vedere le partite in tv e streaming : Martedì 15 e mercoledì 16 gennaio si disputerà l’andata dei quarti di finale della Coppa Italia 2019 di Volley femminile. Le migliori otto classificate del girone d’andata della Serie A1 si incrociano con il sogno di agguantare la qualificazione alla Final Four del 2-3 febbraio a Verona, dopo l’impegno infrasettimanale andranno poi in scena gli incontri di ritorno tra sabato e lunedì. A passare il turno saranno le squadre che ...

Volley femminile - Coppa Italia 2019 : quarti di finale pirotecnici. Novara e Conegliano favorite - derby Firenze-Scandicci : Settimana interamente dedicata ai quarti di finale della Coppa Italia per il Volley femminile. Tra questa sera e domani si disputeranno gli incontri di andata, poi tra sabato e lunedì andranno in scena le sfide di ritorno. Si affrontano le prime otto del girone d’andata della Serie A1, passeranno il turno le squadre che avranno conquistato il maggior numero di set nell’arco delle due partite, in caso di parità si disputerà un golden ...

Volley/ Bosca San Bernardo Cuneo pronta per lo storico esordio in Coppa Italia : Centrata la qualificazione alla Coppa Italia all'ultima giornata disponibile, grazie ad un meraviglioso mese di dicembre che ha visto la Bosca San Bernardo Cuneo vincere 4 delle 6 partite disputate, è ...

Coppa Italia Volley femminile - tabellone quarti di finale : programma - orari e tv : Settimana dedicata ai quarti di finale della Coppa Italia 2019 di volley femminile, le migliori otto squadre del girone d’andata della Serie A1 sono pronte per fronteggiarsi in queste sfide in andata-ritorno che spalancheranno le porte sulla Final Four, in programma nel weekend del 2-3 febbraio a Verona. Gli incontri di andata andranno in scena il 15-16 gennaio, mentre i match di ritorno sono previsti per il 20-21 gennaio. Le quattro teste ...

Volley : Coppa Italia A2 Femminile - passano Mondovì - S.G.Marignano - Sassuolo e Martignacco : ROMA- Nelle gare ad eliminazione diretta dei Quarti di Coppa Italia di A2 Femminile passano Lpm Bam Mondovì, Omag S.Giov. In Marignano, Itas Citta' Fiera Martignacco e Canovi Coperture Nolo 2000 ...

VIDEO Casalmaggiore-Firenze Volley - flash-mob contro la discriminazione femminile per la Supercoppa di calcio : Momento toccante al PalaRadi di Cremona durante Casalmaggiore-Firenze, match valido per la 16^ giornata della Serie A1 di volley femminile. Le due squadre, in sintonia con la Lega volley femminile, si sono schierate contro la discriminazione delle donne, in particolar modo riguardo alle limitazioni di genere poste in occasione della Supercoppa Italiana di calcio che si giocherà mercoledì prossimo a Jeddah (Arabia Saudita) tra Juventus e Milan. ...

LIVE Sport - DIRETTA 12 gennaio : Perugia batte Civitanova nel Volley - Milan e Juventus ai quarti di Coppa Italia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Sport di oggi, sabato 12 gennaio. Inizia col botto il fine settimana ed anche oggi ci sarà tanta carne al fuoco: nella notte Italiana si sono disputati i match della NBA, inoltre Andreas Seppi sta per scendere in campo per la finale del torneo ATP 250 di Sydney. Dopo questo inizio succulento arriva la scorpacciata degli Sport invernali: in programma gli Europei dello short track dello speed skating, ...

Volley – Coppa Italia maschile : in vendita da oggi i biglietti per la partita di quarti di finale tra Modena e Milano : Coppa Italia di pallavolo maschile: in vendita da oggi i biglietti per il match del 24 gennaio Da questa mattina è possibile acquistare il biglietto per il match del 24 gennaio alle 20,30 che vedrà di fronte Modena e Milano, quarti di finale di Coppa Italia e partita valida per l’accesso alla Final Four del torneo, che avrà luogo il 9 e il 10 febbraio all’Unipol Arena di Bologna. Di seguito le modalità di acquisto dei ...

Volley femminile - Tabellone Coppa Italia 2019 : gli scontri diretti dei quarti di finale. Programma - orari e tv fino alla Final Four : Si avvicina il momento della Coppa Italia di Volley femminile 2019. Al termine del girone d’andata di regular season è stato definito il quadro dei quarti di Finale. Le prime otto squadre della classifica, infatti, hanno staccato il biglietto per i quarti di Finale della competizione previsti da mercoledì 16 gennaio a domenica 20 gennaio. Le quattro partite dei quarti si disputeranno in gare di andata e ritorno, per le quali è anche previsto il ...

Si avvicina il momento della Coppa Italia di volley femminile 2019. Al termine del girone d'andata di regular season è stato definito il quadro dei quarti di finale. Le prime otto squadre della classifica, infatti, hanno staccato il biglietto per i quarti di finale della competizione previsti da mercoledì 16 gennaio a domenica 20 gennaio. Le quattro partite dei quarti si disputeranno in gare di andata e ritorno, per le quali è anche previsto il ...

Volley : A2 Maschile - Coppa Italia definite le otto protagoniste dei quarti : ROMA- Chiuso il girone di andata di Regular Season nei due gironi di Serie A2 Credem Banca e definite le qualificate ai quarti di Finale della Del Monte® Coppa Italia A2, che si giocheranno il ...

Coppa Italia Volley 2019 - il calendario della Final Four : date - programma - orari e tv : Il girone d’andata della SuperLega di volley è terminato. Dopo questa prima parte del campionato si conoscono, le otto qualificate per i quarti di Finale di Coppa Italia 2019. A giocarsi il primo trofeo del prossimo anno saranno le seguenti formazioni (in ordine anche di piazzamento): Perugia, Trento, Civitanova, Modena, Milano, Monza, Verona e Padova. I quarti di Finale della Coppa Italia si giocheranno in gara unica mercoledì 23 Gennaio ...