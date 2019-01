Volley | Champions League | Perugia torna con i tre punti dalla Turchia

Volley - Champions League 2019 : Civitanova spaziale - travolto lo ZAKSA a domicilio. Lube in testa al girone : Civitanova in versione caterpillar all’Arena Gliwice, la Lube temeva tantissimo la trasferta in Polonia e invece ha letteralmente stritolato lo ZAKSA Kedzierzyn-Kozle imponendosi con un roboante 3-0 (25-19; 25-17; 25-19). I cucinieri hanno così infilato la terza vittoria consecutiva nella Champions League 2019 di Volley maschile e si confermano in testa al proprio girone, facendo un passo importante verso la qualificazione ai quarti di ...

Volley - Champions League 2019 : Perugia espugna l’Ataturk di Smirne - Block Devils in testa al girone! : Perugia non si ferma più e infila la terza vittoria consecutiva nella Champions League 2019 di Volley maschile, i Block Devils hanno sconfitto a domicilio l’Arkas Izmir per 3-1 (25-10; 25-19; 22-25; 25-23) e proseguono la propria cavalcata in testa al girone della massima competizione continentale per importanza. I Campioni d’Italia, grazie al successo odierno davanti ai 3100 spettatori caldissimi dell’Ataturk Salonu di Smirne ...

LIVE Zaksa-Civitanova Volley - Champions League 2019 in DIRETTA : cucinieri per il riscatto dopo le delusioni in Superlega : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Zaksa-Civitanova, match valido per la terza giornata della Champions League 2019 di volley maschile. La Lube affronterà l’agguerrita formazione polacca di fronte al proprio caloroso pubblico, si preannuncia una partita particolarmente complicata per i cucinieri che sono reduci dalla sconfitta in campionato contro Perugia e che vogliono immediatamente riscattarsi nella massima competizione ...

LIVE Izmir-Perugia Volley - Champions League 2019 in DIRETTA : gli umbri vogliono ipotecare il passaggio del turno : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Arkas Izmir-Sir Colussi Sicoma Perugia, sfida valida per la terza giornata della fase a gironi della Champions League 2018-2019 di volley maschile. Nelle prime due partite la formazione guidata da Lorenzo Bernardi ha raccolto un netto successo per 3-0 sulla Dinamo Mosca e una convincente vittoria in trasferta a Tours con il risultato di 3-1. I Campioni d’Italia guidano al momento la ...

Volley - Champions League 2019 : Perugia per confermarsi in Turchia - Modena per domare il vento dell’Est : Terza giornata dei gironi di Champions League e martedì con doppio impegno, domani, per Perugia e Modena, mentre Civitanova scenderà in campo mercoledì in Polonia. Le squadre italiane hanno iniziato benissimo la kermesse continentale, vincendo tutto quello che c’era da vincere e l’unica sconfitta è quella subita da Modena nel derby di Civitanova. Per questo motivo è fondamentale in chiave superamento del primo turno, il cammino dei ...

Modena-Karlovarsko - Champions League Volley 2019 : programma - orario e tv. Come vederla in streaming : Riprende dopo un mese di pausa il cammino europeo della Azimut Leo Shoes Modena. La formazione guidata da Julio Velasco scenderà in campo mercoledì 16 gennaio alle ore 20.30 contro i cechi del Karlovarsko, nella terza giornata della fase a gironi della Champions League 2018-2019 di volley maschile. Ivan Zaytsev e compagni hanno perso l’incontro inaugurale nel derby italiano contro Civitanova, ma si sono rimessi in corsa superando i ...

ZAKSA-Civitanova - Champions League Volley 2019 : programma - orario e tv. Come vederla in streaming : Martedì 15 gennaio si giocherà ZAKSA-Civitanova, match valido per la terza giornata della Champions League 2019 di volley maschile. La Lube sarà impegnata all’Arena Gliwice, i cucinieri inseguiranno una difficile vittoria in terra polacca dopo aver sconfitto Modena e Karlovarsko nei primi due appuntamenti del torneo. I ragazzi di Fefé De Giorgi si sono rilanciati nell’ultimo mese e partiranno leggermente favoriti contro la compagine ...

Arkas Izmir-Perugia - Champions League Volley 2019 : programma - orario e tv. Come vederla in streaming : Martedì 15 gennaio (ore 17.00) si giocherà Arkas Izmir-Perugia, match valido per la terza giornata della Champions League 2018-2019 di volley maschile. I Campioni d’Italia saranno impegnati a Smirne, i ragazzi di Lorenzo Bernardi andranno a caccia della terza vittoria consecutiva nella massima competizione continentale: dopo aver battuto Dinamo Mosca e Tours, i Block Devils inseguono il tris in Turchia e partiranno con tutti i favori del ...

Francesca Piccinini compie 40 anni/ La Campionessa di Volley ancora al top : con Novara Champions e Campionato : Francesca Piccinini compie 40 anni: tanti auguri alla schiacciatrice sempre al top del volley italiano. Con Novara si punta a Campionato e Champions.

Volley - Ivan Zaytsev fuori per tre settimane. Rientro in Champions League? : Ivan Zaytsev resterà fuori per almeno tre settimane. A dichiararlo è stato Julio Velasco, allenatore di Modena, che in conferenza stampa ha informato in merito alle condizioni fisiche dell’opposto alla vigilia del match contro Castellana Grotte. Lo Zar, vittima di una brutta pallonata al volto in occasione della sfida contro Verona giocata lo scorso 23 dicembre, sarà dunque costretto a rimanere in panchina per le prossime tre partite di ...

CEV Volleyball Champions League – Savino Del Bene Scandicci show al debutto casalingo! Primo posto nella Pool D per le toscane : CEV Volleyball Champions League: la Savino Del Bene Scandicci non sbaglia, 3-0 al Commercecon Lodz nel debutto europeo al Mandela Forum. Le toscane conquistano il Primo posto nella Pool D La seconda giornata della Pool D della CEV Volleyball Champions League ha il sapore di un evento storico per la Savino Del Bene Scandicci, che riporta a Firenze la massima competizione europea per Club. Al Mandela Forum di Firenze le ragazze di coach ...

Volley femminile - Champions League 2019 : Scandicci - giornata storica! Prima vittoria in Europa - sbaragliato il Lodz : Questa serata verrà ricordata a lungo dai tifosi di Scandicci e da tutta la società: giovedì 20 dicembre 2018, il giorno della Prima vittoria del club in Europa. Le toscane hanno sconfitto il Commercecon Lodz per 3-0 (25-10; 25-23; 25-23) nella seconda giornata della Champions League 2018-2019 di Volley femminile e hanno così incamerato il primo successo di sempre in una competizione internazionale, esultando davanti alla bella cornice di ...

Volley – Champions League : è festa al PalaPanini! Modena si impone sullo Zaksa : Modena si impone di forza contro un grande Zaksa nella seconda gara di Champions Un PalaPanini con oltre 4mila presenti accoglie la seconda gara di Champions League stagionale che vede di fronte tra l’Azimut Leo Shoes Modena di Julio Velasco e lo Zaksa di Andrea Gardini. Modena inizia la gara con Christenson in regia, Zaytsev è l’opposto, le bande sono Kaliberda e Urnaut, al centro Holt e Anzani, il libero è Salvatore Rossini. Lo ...

Volley - Champions League 2019 : che cuore di Modena - i Canarini battono lo Zaksa coi brividi. Vittoria pesantissima : Una serata solo per cuori forti e due ore di battaglia davanti agli oltre 4000 spettatori del PalaPanini. Bisognava vincere a tutti i costi per non compromettere il sogno qualificazione ai quarti di finale e Modena ha confezionato il colpaccio sconfiggendo lo Zaksa Kedzierzyn-Kozle per 3-1 (25-23; 25-21; 22-25; 26-24) nella seconda giornata della Champions League 2018-2019 di Volley maschile. I Canarini avevano perso all’esordio contro ...