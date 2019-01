Volkswagen Group | nuovi limiti su emissioni faranno salire prezzi auto Soprattutto

Volkswagen Group lancia Elli - Electric Life - - nuovo brand per offerta energia e ricarica veicoli : WOLFSBURG - Con il nuovo brand Elli il gruppo Volkswagen entra nel business della fornitura di energia , indirizzata principalmente a utilizzi per autotrazione. La società che opererà a...

Volkswagen Group - JAC e Seat insieme per sviluppare la mobilità elettrica in Cina : MADRID - L'elettrico Volkswagen impara il cinese. E si prepara a varcare la Grande Muraglia, dove peraltro è già presente da anni in misura superiore a tutti gli altri costruttori e...