Video | testo e traduzione di Land Of The Free dei The Killers | una ballad dall’emotività

Ligabue - Luci d'America. Il testo e il Video : Luciano Ligabue sta per tornare. Un segnale concreto è il nuovo singolo dal titolo Luci d’America una sostanziale anteprima di quello che sarà il prossimo album atteso in primavera prima del ritorno, dopo due lunghi anni, tra il pubblico che lo ama sui palchi dei grandi stadi italiani. Sarà il dodicesimo album del rocker emiliano che da quanto è possibile ascoltare da questo atteso assaggio sembra destinato a non tradire le aspettative. Il ...

Dal paese reale di Vincenzo Incenzo è un invito alla riflessione con i cori di Renato Zero (Video e testo) : Dal paese reale di VIncenzo Incenzo è il secondo estratto da Credo, album di debutto come cantautore che ha messo d'accordo il pubblico e la critica, continuando a far parlare positivamente di sé. Del nuovo singolo, spiega VIncenzo Incenzo: "C’è una misteriosa entità, di cui tutti si riempiono la bocca, è il paese reale. Un versante ormai parallelo e onirico, che più viene nominato e più si allontana. La propaganda ha schiacciato ...

Che Cazzo Ridi - Testo e Video/ Fedez pubblica il nuovo singolo con Tedua e Trippie Redd : Che Cazzo Ridi, il nuovo singolo di Fedez con Tedua e Trippie Redd; tutti i dettagli del secondo brano estranno dall'album in uscita.

Video - testo e traduzione di Medicine dei Bring Me The Horizon - un brano elettropop sulla liberazione dalle persone negative : La band britannica di Oliver Sykes regala un terzo estratto, dopo Mantra e Wonderful life, dell'album "Amo" in uscita il 25 gennaio: Medicine dei Bring Me The Horizon è un brano elettropop pubblicato nelle ultime ore, accompagnato da un Video interamente realizzato in CGI. Era il 23 novembre quando Jordan Fish, tastierista della band di Sheffield, raccontava al magazine Kerrang ogni scelta alla base dei brani presenti nella tracklist di ...

Mattarella : 'Basta con odio e timori i buoni sentimenti vanno manifestati' Il testo integrale e il Video : Sono rimasto colpito da un episodio di cronaca recente, riferito dai media. Una signora di novant'anni, sentendosi sola nella notte di Natale, ha telefonato ai Carabinieri. Ho bisogno soltanto di ...

Miley Cyrus canta Santa Baby in chiave femminista con Mark Ronson e Jimmy Fallon (Video e testo) : Arriva direttamente dal canale YouTube del programma televisivo The Tonight Show Starring Jimmy Fallon il video in cui Miley Cyrus canta Santa Baby in una versione nuova e totalmente femminista. Ospite del programma di Jimmy Fallon con il produttore Mark Ronson, la cantante si cimenta in una performance con i due, e inizialmente spiega al conduttore che non avrebbe potuto cantare il brano Santa Baby seguendo il testo reale poiché contiene ...

Giorgia pubblica Una Storia Importante - la cover di Eros Ramazzotti sull’amore tormentato (Video e testo) : Una Storia Importante è il nuovo singolo estratto dall'album "Pop Heart" di Giorgia, un disco di cover incise dalla cantante per omaggiare i suoi artisti più amati. Uno di questi, indubbiamente, è Eros Ramazzotti, di cui Giorgia interpreta questo brano inciso nel 1985 per l'album "Cuori agitati". Il testo è una riflessione su un amore tormentato, descritto dal protagonista con una serie di scuse che lo tengono lontano dalle responsabilità, ma ...

Wake Up Call è il nuovo singolo di Antonino : “Un inno alla vita - il mio ritorno alle origini” (Video e testo) : A due anni di distanza dall’ultimo album Nottetempo, Antonino è tornato con il nuovo singolo Wake Up Call, da oggi in rotazione radiofonica e disponibile su tutte le piattaforme streaming e in digital download. “Wake Up Call è nata durante il mio anno passato A Londra” ha scritto in un post su instagram, “Giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, ho scritto molti brani ispirato da tutto ciò che mi stava accadendo. Dalle voci straordinarie ...

Kashmir-Kashmir è il nuovo singolo di Cesare Cremonini nella versione per pianoforte e voce : il Video e il testo : Kashmir-Kashmir è il terzo estratto dall'album "Possibili scenari per pianoforte e voce" (2018) di Cesare Cremonini, dopo Possibili scenari e Poetica. Il disco, come dice il titolo, è una rivisitazione dei brani del precedente album "Possibili scenari" eseguiti solamente con il pianoforte. Il risultato è una tracklist intensa e malinconica, ma Kashmir-Kashmir è l'eccezione. La versione originale era un brano a metà tra la disco e il rock, con ...

Video - testo e traduzione di Always Remember Us This Way di Lady Gaga - una toccante ballad piena di passione : Il successo di "A star is born" è un successo musicale, grazie alla colonna sonora alla quale Stefani Germanotta ha collaborato come parte attiva: Always Remember us This way di Lady Gaga è una ballad toccante, scritta a quattro mani con Hillary Lindsey, Lori McKenna e Natalie Hemby. La voce della popstar è accompagnata dal pianoforte per tutta la prima strofa, in un 4/4 tipicamente pop. Gli accordi eseguiti al piano stanno continuamente sul ...

Il Video ufficiale de La Fine Del Mondo di Anastasio che racconta la depressione (testo) : È uscito oggi il video ufficiale del singolo La Fine Del Mondo di Anastasio, finalista di quest’ultima edizione di X Factor 12. La Fine Del Mondo è un brano che parla della reazione alla depressione che il protagonista della storia vive, intuibile già dalle frasi che parlano di come sia difficile alzarsi da un letto che ti tira giù sul fondo, con lenzuola che sono come sabbie mobili: "E mi ripeto alzati, almeno muoviti". L’inedito è stato ...

Il Video ufficiale di Tell Me It’s Over - il nuovo singolo di Avril Lavigne (testo e traduzione) : Il nuovo singolo di Avril Lavigne è Tell Me It’s Over ed è stato rilasciato meno di ventiquattro ore fa insieme al video ufficiale su YouTube. Un brano che parla della fine di una relazione d’amore, della paura che si prova in quei momenti, ed è un invito ad essere forti nel momento in cui è finita ed è giusto chiudere un rapporto. Tell Me It’s Over, scritto da Avril Lavigne in collaborazione con Melissa Bel, Ryan Cabrera, Johan Carlsson e ...

Video e testo di In primo piano di Eros Ramazzotti - nuovo singolo da Vita ce n’è scritto da Jovanotti : In primo piano di Eros Ramazzotti arriva dopo il rilascio di Vita ce n'è, singolo apripista del nuovo album di inediti che ha pubblicato il 23 novembre scorso. Il Video dedicato al brano arriva quasi come un regalo di Natale anticipa la rotazione radiofonica del singolo che è in programma dal 14 dicembre, a due mesi dal rilascio dell'apripista. Il brano porta la firma di Lorenzo Jovanotti, che ha appena annunciato un monumentale tour ...