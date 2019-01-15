Viabilità Roma Regione Lazio del 15-01-2019 ore 16 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 15-01-2019 ore 15 : 30 : VIABILITA’ DEL 15 GENNAIO 2019 ORE 15.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SULLA TIBURTINA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA VIA DI SETTECAMINI E IL RACCORDO IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. PRUDENZA INOLTRE PER COLORO CHE SONO IN VIAGGO SULLA PONTINA PER UN VEICOLO IN PANNE ALL’ALTEZZA DEL KM 32 IN DIREZIONE Roma, SIAMO NEI PRESSI DI POMEZIA. PER IL RESTO LA CIRCOLazioNE SI MANTIENE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-01-2019 ore 12 : 30 : VIABILITA’ DEL 15 GENNAIO 2019 ORE 12.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SULLA PONTINA RISOLTO L’INCIDENTE VERIFICATOSI AL KM 28+400 SIAMO ALL’ALTEZZA DI POMEZIA, PERMANGONO CODE ALL’ALTEZZA DI POMEZIA, IN DIREZIONE Roma PER TRAFFICO INTENSO CODE SULLA VIA NETTUNENSE IN PROSSIMITA’ DI PAVONA E CECCHINA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA VIA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO TRA L’OLGIATA E LA STORTA, NEI DUE SENSI DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-01-2019 ore 11 : 30 : VIABILITA’ DEL 15 GENNAIO 2019 ORE 11.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SULLA CASSIA VEIENTANA RIMOSSO L’INCIDENTE, LA CIRCOLazioNE E’ REGOLARE TRA VIA CORNELIA E VIA DELLA SELVOTTA, IN DIREZIONE VITERBO DISAGI SULLA PONTINA PER L’INCIDENTE VERIFICATOSI AL KM 28+400 SIAMO ALL’ALTEZZA DI POMEZIA, CODE IN DIREZIONE Roma PER TRAFFICO INTENSO CI SONO CODE SULLA VIA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI PAVONA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-01-2019 ore 10 : 30 : VIABILITA’ DEL 15 GENNAIO 2019 ORE 10.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio MIGLIORA LA CIRCOLazioNE SUL RACCORDO ANULARE, E’ STATO RIMOSSO L’INCIDENTE TRA TOR BELLA MONACA E PRENESTINA IN ESTERNA TRAFFICO SCORREVOLE ANCHE SULLA Roma-FIUMICINO MENTRE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SONO SEGNALATE CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO ANCORA DISAGI SULLA CASSIA VEIENTANA A ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-01-2019 ore 09 : 45 : VIABILITA’ DEL 15 GENNAIO 2019 ORE 09.35 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUBITO UN AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO ANULARE RISOLTO L’INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA CODE IN DIMINUIZIONE TRA CASILINA E APPIA PROSEGUENDO LUNGA LA CARREGGIATA INTERNA CODE MA PER TRAFFICO INTENSO TRA NOMENTANA E TIBURTINA IN ESTERNA PER UN ALTRO INCIDENTE CODE TRA TOR BELLA MONACA E PRENESTINA ALTRE CODE QUI PER ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-01-2019 ore 09 : 15 : VIABILITA’ DEL 15 GENNAIO 2019 ORE 09.05 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio FORTI DISAGI SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA IN INTERNA, ALL’ALTEZZA DELL’USCITA LAURENTINA, CODE A PARTIRE DALLA CASILINA AL MOMENTO SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CODE DA TORRENOVA SEMPRE IN INTERNA CODE MA PER TRAFFCIO INTENSO TRA DIRAMAZIONE Roma NORD ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-01-2019 ore 08 : 45 : VIABILITA’ DEL 15 GENNAIO 2019 ORE 08.05 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio DISAGI SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA IN INTERNA, ALL’ALTEZZA DELL’USCITA LAURENTINA, CODE A PARTIRE DALLA CASILINA AL MOMENTO SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CODE TA TORRENOVA SEMPRE IN INTERNA CODE MA PER TRAFFCIO INTENSO TRA DIRAMAZIONE Roma NORD E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-01-2019 ore 08 : 15 : VIABILITA’ DEL 15 GENNAIO 2019 ORE 08.05 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio MOLTO TRAFFICO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO, A COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE DUE INCIDENTE IL PRIMO SI E’ VERIFICATO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DELL’USCITA LAURENTINA NELL’NCIDENTE SONO RIMASTI COINVOLTI DUE VEICOLI, DI CUI UNO SI E’ RIBALTATO AL MOMENTO SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA CODE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-01-2019 ore 07 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 14 GENNAIO 2019 ORE 20:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI A QUEST’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; GROSSI DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULLA CARERGGIATA INTERNA DEL RACCORDO DOVE, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA, IL TRAFFICO E’ BLOCCATO A PARTIRE DALLAVIA DEL MARE; IN PROSSIMITA’ DELL’INCIDENTE INOLTRE, CHIUSA LA CORSIA DI MARCIA LENTA E PARZIALMENTE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-01-2019 ore 20 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 14 GENNAIO 2019 ORE 20:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI A QUEST’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; GROSSI DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULLA CARERGGIATA INTERNA DEL RACCORDO DOVE, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA, IL TRAFFICO E’ BLOCCATO A PARTIRE DALLAVIA DEL MARE; IN PROSSIMITA’ DELL’INCIDENTE INOLTRE, CHIUSA LA CORSIA DI MARCIA LENTA E PARZIALMENTE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-01-2019 ore 19 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 14 GENNAIO 2019 ORE 19:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; GROSSI DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULLA CARERGGIATA INTERNA DEL RACCORDO DOVE, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA, IL TRAFFICO E’ BLOCCATO A PARTIRE DALLAVIA DEL MARE; IN PROSSIMITA’ DELL’INCIDENTE INOLTRE, CHIUSA LA CORSIA DI MARCIA LENTA E PARZIALMENTE QUELLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-01-2019 ore 19 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 14 GENNAIO 2019 ORE 19:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SITUAZIONE COMPLICATA PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SUL RACCORDO, CI RIFERIAMO IN PARTICOLARE ALLA CARREGGIATA INTERNA DOVE DUE INCIENTI CREANO GROSSI DISAGI ALLA CIRCOLazioNE: IL PRIMO, AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA, CAUSA INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLA Roma FIUMICINO, IL SECONDO, IN PROSSIMITA’ ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-01-2019 ore 18 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 14 GENNAIO 2019 ORE 18:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; GROSSI DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SUL RACCORDO, CI RIFERIAMO IN PARTICOLARE ALLA CARREGGIATA INTERNA DOVE TROVIAMO CODE TRA NOMENTANA E PRENESTINA E PROSEGUENDO A CAUSA DI UN INCIDENTE IL TRAFFICO E’ BLOCCATO TRA CASILINA E APPIA. RESTANDO IN INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO INTENSO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-01-2019 ore 18 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 14 GENNAIO 2019 ORE 18:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO, PARTIAMO DALLA CARREGGIATA INTERNA DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA FLAMINIA E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA E PROSEGUENDO TRA PONTINA E VIA DEL MARE. IN ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA LAURENTINA E TUSCOLANA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI PER INCIDENTE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-01-2019 ore 17 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 14 GENNAIO 2019 ORE 17:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO, PARTIAMO DALLA CARREGGIATA INTERNA DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA. IN ESTERNA RALLENTAMWENTI E CODE TRA LAURENTINA E TUSCOLANA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA FIORENTINI E IL RACCORDO IN SUCITA. SULLA Roma FIUMICINO CODE TRA LA COLOMBO E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-01-2019 ore 16 | 30
Viabilità DEL 15 GENNAIO 2019 ORE 16.20 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-01-2019 ore 16:30 (Di martedì 15 gennaio 2019) Viabilità DEL 15 GENNAIO 2019 ORE 16.20 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA TIBURTINA RIMOSSO L’INCIDENTE TRA SETTECAMINI ED IL RACCORDO IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE, TUTTAVIA PERMANGONO CODE. SUL RACCORDO IN INTERNA CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA, MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LAURENTINA E TUSCOLANA. SULLA Roma FIUMICINO TROVIAMO CODE DALLA COLOMBO A VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE DEL RACCORDO. TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA. CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA. PER IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA CHIUSA LA STAZIONE GRANITI PER UN GUASTO TECNICO, I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI; RICORDIAMO, INOLTRE, CHE IL SERVIZIO È RIPROGRAMMATO, CON CORSE OGNI 15 MINUTI. DA ARIANNA ...
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romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 15-01-2019 ore 16:30: VIABILITÀ DEL 15 GENNAIO 2019 ORE 16… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Viabilità Roma Regione Lazio del 15-01-2019 ore 16:30', su #spreaker… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 15-01-2019 ore 15:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #15-01-2019 -
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