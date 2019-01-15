Viabilità Roma Regione Lazio del 15-01-2019 ore 10 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 15-01-2019 ore 09 : 45 : VIABILITA’ DEL 15 GENNAIO 2019 ORE 09.35 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUBITO UN AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO ANULARE RISOLTO L’INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA CODE IN DIMINUIZIONE TRA CASILINA E APPIA PROSEGUENDO LUNGA LA CARREGGIATA INTERNA CODE MA PER TRAFFICO INTENSO TRA NOMENTANA E TIBURTINA IN ESTERNA PER UN ALTRO INCIDENTE CODE TRA TOR BELLA MONACA E PRENESTINA ALTRE CODE QUI PER ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-01-2019 ore 09 : 15 : VIABILITA’ DEL 15 GENNAIO 2019 ORE 09.05 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio FORTI DISAGI SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA IN INTERNA, ALL’ALTEZZA DELL’USCITA LAURENTINA, CODE A PARTIRE DALLA CASILINA AL MOMENTO SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CODE DA TORRENOVA SEMPRE IN INTERNA CODE MA PER TRAFFCIO INTENSO TRA DIRAMAZIONE Roma NORD ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-01-2019 ore 08 : 45 : VIABILITA’ DEL 15 GENNAIO 2019 ORE 08.05 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio DISAGI SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA IN INTERNA, ALL’ALTEZZA DELL’USCITA LAURENTINA, CODE A PARTIRE DALLA CASILINA AL MOMENTO SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CODE TA TORRENOVA SEMPRE IN INTERNA CODE MA PER TRAFFCIO INTENSO TRA DIRAMAZIONE Roma NORD E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-01-2019 ore 08 : 15 : VIABILITA’ DEL 15 GENNAIO 2019 ORE 08.05 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio MOLTO TRAFFICO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO, A COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE DUE INCIDENTE IL PRIMO SI E’ VERIFICATO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DELL’USCITA LAURENTINA NELL’NCIDENTE SONO RIMASTI COINVOLTI DUE VEICOLI, DI CUI UNO SI E’ RIBALTATO AL MOMENTO SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA CODE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-01-2019 ore 07 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 14 GENNAIO 2019 ORE 20:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI A QUEST’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; GROSSI DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULLA CARERGGIATA INTERNA DEL RACCORDO DOVE, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA, IL TRAFFICO E’ BLOCCATO A PARTIRE DALLAVIA DEL MARE; IN PROSSIMITA’ DELL’INCIDENTE INOLTRE, CHIUSA LA CORSIA DI MARCIA LENTA E PARZIALMENTE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-01-2019 ore 20 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 14 GENNAIO 2019 ORE 20:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI A QUEST’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; GROSSI DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULLA CARERGGIATA INTERNA DEL RACCORDO DOVE, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA, IL TRAFFICO E’ BLOCCATO A PARTIRE DALLAVIA DEL MARE; IN PROSSIMITA’ DELL’INCIDENTE INOLTRE, CHIUSA LA CORSIA DI MARCIA LENTA E PARZIALMENTE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-01-2019 ore 19 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 14 GENNAIO 2019 ORE 19:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; GROSSI DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULLA CARERGGIATA INTERNA DEL RACCORDO DOVE, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA, IL TRAFFICO E’ BLOCCATO A PARTIRE DALLAVIA DEL MARE; IN PROSSIMITA’ DELL’INCIDENTE INOLTRE, CHIUSA LA CORSIA DI MARCIA LENTA E PARZIALMENTE QUELLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-01-2019 ore 19 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 14 GENNAIO 2019 ORE 19:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SITUAZIONE COMPLICATA PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SUL RACCORDO, CI RIFERIAMO IN PARTICOLARE ALLA CARREGGIATA INTERNA DOVE DUE INCIENTI CREANO GROSSI DISAGI ALLA CIRCOLazioNE: IL PRIMO, AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA, CAUSA INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLA Roma FIUMICINO, IL SECONDO, IN PROSSIMITA’ ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-01-2019 ore 18 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 14 GENNAIO 2019 ORE 18:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; GROSSI DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SUL RACCORDO, CI RIFERIAMO IN PARTICOLARE ALLA CARREGGIATA INTERNA DOVE TROVIAMO CODE TRA NOMENTANA E PRENESTINA E PROSEGUENDO A CAUSA DI UN INCIDENTE IL TRAFFICO E’ BLOCCATO TRA CASILINA E APPIA. RESTANDO IN INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO INTENSO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-01-2019 ore 18 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 14 GENNAIO 2019 ORE 18:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO, PARTIAMO DALLA CARREGGIATA INTERNA DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA FLAMINIA E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA E PROSEGUENDO TRA PONTINA E VIA DEL MARE. IN ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA LAURENTINA E TUSCOLANA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI PER INCIDENTE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-01-2019 ore 17 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 14 GENNAIO 2019 ORE 17:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO, PARTIAMO DALLA CARREGGIATA INTERNA DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA. IN ESTERNA RALLENTAMWENTI E CODE TRA LAURENTINA E TUSCOLANA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA FIORENTINI E IL RACCORDO IN SUCITA. SULLA Roma FIUMICINO CODE TRA LA COLOMBO E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-01-2019 ore 17 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 14 GENNAIO 2019 ORE 17:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO RALLENTAMENTI E CODE IN ESTERNA TRA LAURENTINA E TUSCOLANA. IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA CENTRALE DLE LATTE E PRENESTINA. SULLA Roma FIUMICINO CODE TRA LA COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO IL RACCORDO. A PROPOSITO DELLA COLOMBO, SI PROCEDE INCOLONNATI DA VIA DI MEZZOCAMMINO A ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-01-2019 ore 16 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 14 GENNAIO 2019 ORE 16.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA TRA FIORENTINI E TOR CERVARA IN USCITA, TUTTAVIA PERMANGONO CODE. SUL RACCORDO RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LAURENTINA E TUSCOLANA IN ESTERNA SULLA Roma FIUMICINO CODE TRA LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-01-2019 ore 15 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 14 GENNAIO 2019 ORE 15.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO CONGESTIONATO PER INCIDENTE TRA FIORENTINI E TOR CERVARA IN USCITA. PER LAVORI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA’ CHIUSA LA LAURENTINA ALL’ALTEZZA DEL KM 26+700, SIAMO NEI PRESSI DI POMEZIA. PER IL RESTO LA CIRCOLazioNE SI MANTIENE REGOLARE SULLE ALTRE PRINCIPALI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-01-2019 ore 12 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 14 GENNAIO 2019 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; CIRCOLazioNE NELLA NORMA SULLA RETE VIARIA; PERMANGONO CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO ED IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO; RALLENTAMENTI ANCHE IN VIA CASILINA, TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI; E DA OGGI CANTIERI ATTIVI IN VIA AURELIA, PER ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-01-2019 ore 10 | 30
VIABILITA’ DEL 15 GENNAIO 2019 ORE 10.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-01-2019 ore 10:30 (Di martedì 15 gennaio 2019) VIABILITA’ DEL 15 GENNAIO 2019 ORE 10.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio MIGLIORA LA CIRCOLazioNE SUL RACCORDO ANULARE, E’ STATO RIMOSSO L’INCIDENTE TRA TOR BELLA MONACA E PRENESTINA IN ESTERNA TRAFFICO SCORREVOLE ANCHE SULLA Roma-FIUMICINO MENTRE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SONO SEGNALATE CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO ANCORA DISAGI SULLA CASSIA VEIENTANA A SEGUITO DI UN INCIDENTE CODE AL MOMENTO LOCALIZZATE TRA VIA CORNELIA E VIA DELLA SELVOTTA, IN DIREZIONE VITERBO INCIDENTE SULLA VIA PONTINA AL KM 28+400 ALL’ALTEZZA DI POMEZIA CODE IN DIREZIONE Roma PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLE REGIONALI DI FORCA D’ACERO DI SORA E DELLA VANDRA SIAMO NEL TRIANGOLO DI FROSINONE SORA E CASSINO SONO ATTIVI I MEZZI SPARGISALE E SPAZZANENE PER LE NEVICATE IN CHIUSURA IL TRASPORTO MARITTIMO LazioMAR INFORMA CHE A CAUSA DI UN ...
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romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 15-01-2019 ore 10:30: VIABILITA’ DEL 15 GENNAIO 2019 ORE… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Viabilità Roma Regione Lazio del 15-01-2019 ore 10:30', su #spreaker… - romadailynews : Traffico Roma del 15-01-2019 ore 10:00: VIABILITÀ ROMA MARTEDI’ 15 GENNAIO 2019 ORE 09:50… -
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