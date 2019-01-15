Viabilità Roma Regione Lazio del 15-01-2019 ore 08 | 45

Viabilità Roma Regione Lazio del 15-01-2019 ore 08 : 15 : VIABILITA’ DEL 15 GENNAIO 2019 ORE 08.05 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio MOLTO TRAFFICO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO, A COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE DUE INCIDENTE IL PRIMO SI E’ VERIFICATO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DELL’USCITA LAURENTINA NELL’NCIDENTE SONO RIMASTI COINVOLTI DUE VEICOLI, DI CUI UNO SI E’ RIBALTATO AL MOMENTO SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA CODE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-01-2019 ore 07 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 14 GENNAIO 2019 ORE 20:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI A QUEST’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; GROSSI DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULLA CARERGGIATA INTERNA DEL RACCORDO DOVE, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA, IL TRAFFICO E’ BLOCCATO A PARTIRE DALLAVIA DEL MARE; IN PROSSIMITA’ DELL’INCIDENTE INOLTRE, CHIUSA LA CORSIA DI MARCIA LENTA E PARZIALMENTE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-01-2019 ore 20 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 14 GENNAIO 2019 ORE 20:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI A QUEST’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; GROSSI DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULLA CARERGGIATA INTERNA DEL RACCORDO DOVE, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA, IL TRAFFICO E’ BLOCCATO A PARTIRE DALLAVIA DEL MARE; IN PROSSIMITA’ DELL’INCIDENTE INOLTRE, CHIUSA LA CORSIA DI MARCIA LENTA E PARZIALMENTE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-01-2019 ore 19 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 14 GENNAIO 2019 ORE 19:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; GROSSI DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULLA CARERGGIATA INTERNA DEL RACCORDO DOVE, A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA, IL TRAFFICO E’ BLOCCATO A PARTIRE DALLAVIA DEL MARE; IN PROSSIMITA’ DELL’INCIDENTE INOLTRE, CHIUSA LA CORSIA DI MARCIA LENTA E PARZIALMENTE QUELLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-01-2019 ore 19 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 14 GENNAIO 2019 ORE 19:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SITUAZIONE COMPLICATA PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SUL RACCORDO, CI RIFERIAMO IN PARTICOLARE ALLA CARREGGIATA INTERNA DOVE DUE INCIENTI CREANO GROSSI DISAGI ALLA CIRCOLazioNE: IL PRIMO, AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA, CAUSA INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLA Roma FIUMICINO, IL SECONDO, IN PROSSIMITA’ ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-01-2019 ore 18 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 14 GENNAIO 2019 ORE 18:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; GROSSI DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SUL RACCORDO, CI RIFERIAMO IN PARTICOLARE ALLA CARREGGIATA INTERNA DOVE TROVIAMO CODE TRA NOMENTANA E PRENESTINA E PROSEGUENDO A CAUSA DI UN INCIDENTE IL TRAFFICO E’ BLOCCATO TRA CASILINA E APPIA. RESTANDO IN INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO INTENSO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-01-2019 ore 18 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 14 GENNAIO 2019 ORE 18:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO, PARTIAMO DALLA CARREGGIATA INTERNA DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA FLAMINIA E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA E PROSEGUENDO TRA PONTINA E VIA DEL MARE. IN ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA LAURENTINA E TUSCOLANA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI PER INCIDENTE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-01-2019 ore 17 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 14 GENNAIO 2019 ORE 17:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO, PARTIAMO DALLA CARREGGIATA INTERNA DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA. IN ESTERNA RALLENTAMWENTI E CODE TRA LAURENTINA E TUSCOLANA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA FIORENTINI E IL RACCORDO IN SUCITA. SULLA Roma FIUMICINO CODE TRA LA COLOMBO E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-01-2019 ore 17 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 14 GENNAIO 2019 ORE 17:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO RALLENTAMENTI E CODE IN ESTERNA TRA LAURENTINA E TUSCOLANA. IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA CENTRALE DLE LATTE E PRENESTINA. SULLA Roma FIUMICINO CODE TRA LA COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO IL RACCORDO. A PROPOSITO DELLA COLOMBO, SI PROCEDE INCOLONNATI DA VIA DI MEZZOCAMMINO A ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-01-2019 ore 16 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 14 GENNAIO 2019 ORE 16.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA TRA FIORENTINI E TOR CERVARA IN USCITA, TUTTAVIA PERMANGONO CODE. SUL RACCORDO RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LAURENTINA E TUSCOLANA IN ESTERNA SULLA Roma FIUMICINO CODE TRA LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-01-2019 ore 15 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 14 GENNAIO 2019 ORE 15.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO CONGESTIONATO PER INCIDENTE TRA FIORENTINI E TOR CERVARA IN USCITA. PER LAVORI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA’ CHIUSA LA LAURENTINA ALL’ALTEZZA DEL KM 26+700, SIAMO NEI PRESSI DI POMEZIA. PER IL RESTO LA CIRCOLazioNE SI MANTIENE REGOLARE SULLE ALTRE PRINCIPALI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-01-2019 ore 12 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 14 GENNAIO 2019 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; CIRCOLazioNE NELLA NORMA SULLA RETE VIARIA; PERMANGONO CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO ED IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO; RALLENTAMENTI ANCHE IN VIA CASILINA, TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI; E DA OGGI CANTIERI ATTIVI IN VIA AURELIA, PER ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-01-2019 ore 11 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 14 GENNAIO 2019 ORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; IL TRAFFICO STA RIENTRANDO NELLA NORMA SULLA RETE VIARIA; GLI UNICI DISAGI SI SEGNALANO SUL TRATTO URBANO DELLA A24: A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA CIRCONVALLazioNE INTERNA DELLA TANGENZIALE EST CI SONO INFATTI FORTI RIPERCUSSIONI AL TRAFFICO, CON CODE A PARTIRE DA VIA TOGLIATTI FINO ALLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-01-2019 ore 10 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 14 GENNAIO 2019 ORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA TRATTA EXTRAURBANA DELLA LINEA Roma VITERBO E’ IN CORSO UNA PARZIALE RIPROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO; ALCUNI TRENI POTREBBERO QUINDI SUBIRE MODIFICHE DI ORARIO O CANCELLazioNI DI CORSE. E VENIAMO AI NUOVI AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO; IN DIREZIONE DELLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-01-2019 ore 09 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 14 GENNAIO 2019 ORE 9.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; IL TRAFFICO RESTA INTENSO SULLA RETE VIARIA; NEL QUADRANTE NORD CODE IN VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO; STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA, TRA SETTEBAGNI E VIA DI VILLA SPADA VERSO LA TANGENZIALE EST; SEMPRE VERSO LA TANGENZIALE INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-01-2019 ore 08 | 45
VIABILITA’ DEL 15 GENNAIO 2019 ORE 08.05 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 15-01-2019 ore 08:45 (Di martedì 15 gennaio 2019) VIABILITA’ DEL 15 GENNAIO 2019 ORE 08.05 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio DISAGI SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA IN INTERNA, ALL’ALTEZZA DELL’USCITA LAURENTINA, CODE A PARTIRE DALLA CASILINA AL MOMENTO SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CODE TA TORRENOVA SEMPRE IN INTERNA CODE MA PER TRAFFCIO INTENSO TRA DIRAMAZIONE Roma NORD E NOMENTANA IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA SALARIA E AURELIA PROSEGUENDO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA ALTRE CODE TRA Roma-FIUMICINO E VIA DEL MARE E TRA CASILINA E TIBURTINA SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA LA CIRCOLazioNE E’ TORNATA REGOLARE TRA IL BIVIO PER SETTEBAGNI E IL RACCORDO INVECE PERMANGONO CODE SULLA VIA SALARIA DA SETTEBAGNI A CASTEL GIUBILEO PER LA PRESENZA DI UN CANTIERE SU VIA DELLA GIUSTINIANA UN ...
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romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 15-01-2019 ore 08:45: VIABILITA’ DEL 15 GENNAIO 2019 ORE… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Viabilità Roma Regione Lazio del 15-01-2019 ore 08:45', su #spreaker… - romadailynews : Traffico Roma del 15-01-2019 ore 08:30: VIABILITÀ ROMA MARTEDI’ 15 GENNAIO 2019 ORE 08:20… -
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