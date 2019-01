Via Toledo | sagra della porchetta davanti al metrò dell' arte

Napoli - blitz in Via Toledo : venditori abusivi fuggono e abbandonano cento borse 'pezzotte' : Gli agenti della Polizia Locale appartenenti all' Unità Operativa Avvocata hanno effettuato questa mattina un'operazione di controllo del territorio in zona Toledo finalizzata al contrasto al mercato ...

Napoli - ruba un iPad in ristorante di Via Toledo : incastrato dalle telecamere - : I carabinieri hanno arrestato a Napoli A.C., un 48enne di via Sedile di Porto, già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio, raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare con l'...

La bufala social delle luci di Natale a Via Toledo : non è Napoli - ma Malaga : Un video diventato virale negli ultimi giorni, ricondiviso più volte da diversi profili e pagine Facebook, mostra delle luci di Natale fantastiche, accompagnate anche dalla musica, e che secondo molti ...

Da Rubens a Ribera - la collezione del principe torna a Via Toledo : Le Gallerie d'Italia - Palazzo Zevallos Stigliano, sede museale di Intesa Sanpaolo a Napoli, presentano fino al 7 aprile 2019 la mostra ' Rubens, Van Dyck, Ribera. La collezione di un principe ' , a ...

Banco di Napoli - ultimo atto : fiaccolata in Via Toledo per dirgli addio : La città dice mestamente addio al Banco di Napoli, uno dei più antichi istituti di credito del mondo. Non manifestazioni di piazza, non blocchi stradali per un avvenimento ormai non più scongiurabile, ...