Verona - concerto estrema destra per Jan Palach : teatro non concede più spazi : L'evento, patrocinato da Comune e Provincia, è previsto per sabato 19, cinquantesimo anniversario del gesto del giovane che a Praga si diede fuoco per protestare contro la repressione sovietica. Ma il locale ha ritirato la disponibilità. Continua la protesta delle opposizioni

Verona - polemiche sul concerto dedicato a Palach - i dem chiedono annullamento : Il ricordo di Jan Palach non è per tutti. Per qualcuno, infatti, la memoria di quel ragazzo che si diede fuoco in Piazza San Venceslao 19 gennaio del 1969 è appannaggio di pochi. Ci vuole una licenza, ...

Il concerto di Claudio Baglioni all’Arena di Verona presto in DVD : dettagli e data d’uscita : Il concerto di Claudio Baglioni all'Arena di Verona sarà presto disponibile in DVD a partire dal 15 gennaio con il prossimo numero di Sorrisi e Canzoni Tv. Il monumentale live dell'artista romano va quindi ad anticipare il Festival di Sanremo, attraverso il quale transiterà gran parte della musica del 2019 che Michele Monina ha analizzato per OM in questo articolo. Lo spettacolo ha anticipato il lungo tour indoor che l'artista ha pensato ...

Provocazione sovranista a Verona : un concerto nazirock per Jan Palach : UN concerto per Jan Palach con gruppi musicali nazirock. Patrocinato dalla Procincia di Verona e presentato alla stampa dal consigliere comunale Andrea Bacciga che quest'estate fece il saluto romano ...

Scaletta del concerto di Fiorella Mannoia all’Arena di Verona in tv e streaming il 15 dicembre : Il concerto di Fiorella Mannoia all'Arena di Verona torna in tv dopo la prima messa in onda del mese di agosto con la quale i telespettatori avevano potuto rivivere le emozioni del live che l'artista romana ha tenuto nell'ambito del tour organizzato per il supporto di Combattente. Lo spettacolo sarà quindi una nuova occasione per assistere allo spettacolo che l'artista ha pensato di portare nella prestigiosa cornice dell'anfiteatro ...

I Thegiornalisti a X Factor annunciano un concerto all’Arena di Verona nel 2019 : I Thegiornalisti a X Factor sono tra gli ospiti della finale in diretta dal Mediolanum Forum di Assago (Milano) il 13 dicembre. La band indie guidata da Tommaso Paradiso si esibisce presentando i tre singoli estratti dall'album LOVE: New York, Questa nostra stupida canzone d’amore e Felicità Putt*na. Il gruppo ha trascorso un anno incredibile ma il meglio deve ancora venire ed arriverà nel 2019. I Thegiornalisti hanno già annunciato il tour ...

Biglietti Slayer Tour 2019 Verona : data concerto - prezzi - info : Gli Slayer hanno annunciato il loro ritorno in Italia con nuovo concerto del Final Tour 2019 a Verona. Ecco di seguito data, prezzi, info e dove acquistare i Biglietti. Slayer: il Tour 2019 approda a Verona La band sarà headliner dell’ultimo giorno di Rock The Castle che si terrà nel Castello Scaligero di Villafranca di Verona il 7 luglio 2019. Dopo il tutto esaurito registrato nella tappa al Mediolanum Forum, Tom Araya, Kerry ...

Calcutta al cinema con il film-concerto all'Arena di Verona del 6 agosto : tutti i dettagli : La pellicola sarà trasmessa in una tre giorni da full immersion che inizierà dal giorno 10 per concludersi il 12, con proiezioni previste per gli spettacoli in cartellone dei cinema aderenti quindi ...