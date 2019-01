Vane | la surreale avventura in terza persona è ora disponibile per PS4

eurogamer

(Di martedì 15 gennaio 2019), un ispirato gioco diche evocaggi del calibro di The Last Guardian attraverso il suo mood, è oraper PS4. Per l'occasione è stato pubblicato il trailer di lancio, riportato da Gamingbolt, che ci permette di vedere quanto possa essere suggestiva l'estetica di questo titolo.vede come protagonista un uccello trasformato in un bambino dopo essere entrato in contatto con la polvere d'oro. La terra è misteriosa e in rovina - spetta all'uccello / ragazzo esplorarla. Mentre vi spostate tra le due prospettive, la terra risponderà in modo naturale e si trasformerà in qualcosa di nuovo.è un titolo pieno di figure misteriose e puzzle da risolvere. Le sue ambientazioni possono offrire uno stile visivo davvero unico.Read more…