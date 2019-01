Valentino Rossi a Radio Deejay | ' Seguo molto Marc Marquez Vi racconto quella volta in

Valentino Rossi a Radio Deejay : 'Studio molto Marc Marquez. Vi racconto quella volta in cui invitai Hamilton al Ranch' : Ho rubato dei segreti a qualche pilota , mi è capitato, ma sono dettagli che riguardano più che altro l'allenamento, per capire ad esempio che sport fare fuori dalla pista". Quali sono in questo ...

MotoGp – Valentino Rossi a cuore aperto - dalla nuova moto ai giovani della VR46 : “per mio fratello Luca ho anche pianto! Pecco e Franco? Una bella bega” : Tutta la sincerità di Valentino Rossi: dalla moto 2019, vista ieri durante un set fotografico col team, ai giovani della VR46, i racconti del Dottore a Deejay Chiama Italia La stagione 2019 di motoGp si avvicina sempre più: il 10 marzo ci sarà l’esordio in Qatar, ma i piloti saranno impegnati già nei mesi precedenti con le presentazioni ufficiali dei team e le ultime due sessioni di test invernali. “Ieri è iniziata ...

Valentino Rossi esilarante e… raccapricciante : “sotto la tuta due gocce di Chanel! Ultimo infortunio? Sentivo l’osso muoversi sulle viti” : Rivelazioni esilaranti e qualche piccolo segreto: Valentino Rossi protagonista a Deejay Chiama Italia. I racconti del Dottore a pochi mesi dall’esordio stagionale Mattinata di chiacchiere e risate per Valentino Rossi: il Dottore è stato ospite di Linus e Nicola Savino a Deejay Chiama Italia. Un’ora di divertimento, racconti e retroscena col nove volte campione del mondo, che ha esordito citando Ambra Angiolini: “sono come ...

Valentino Rossi a Radio Deejay - svelato un curioso siparietto con Hamilton : il retroscena è tutto da ridere : Il pilota pesarese è stato ospite del programma di Linus e Nicola Savino a Radio Deejay, nel corso del quale ha raccontato un curioso siparietto avvenuto con Hamilton Due campioni indiscussi, accomunati dalla passione sia per le due che per le quattro ruote. Valentino Rossi e Lewis Hamilton non perdono occasione per lanciarsi messaggi, provando ad organizzare una sfida in moto al Ranch di Tavullia, un sogno non così proibito che il ...

MotoGp – Valentino Rossi a cena con Cesare Cremonini : un “drink veloce come la sua moto” per il Dottore a Bologna [FOTO] : Valentino Rossi, il drink veloce come la sua moto e la cena a Bologna in compagnia di Cesare Cremonini Ancora un po’ di tempo libero per i piloti della MotoGp prima di iniziare a fare sul serio con le presentazioni dei team, i test invernali e l’esordio stagionale. I campioni delle due ruote passano le loro giornate tra allenamenti e momenti speciali passati con gli amici. Tanti, tantissimi, quelli di Valentino Rossi: il ...

MotoGp - la mamma di Bryan Toccaceli emozionata : “Valentino Rossi è eccezionale - ecco cosa ha voluto fare con mio figlio” : La madre del pilota sammarinese ha raccontato l’incontro tra Valentino Rossi e il figlio, esaltando la sensibilità del Dottore Sensibile, gentile e sorprendente. Sono solo alcuni aggettivi utili a descrivere Valentino Rossi, riuscito ancora una volta a regalare sorrisi alle persone intorno a lui. Il Dottore infatti ha invitato nei giorni scorsi Bryan Toccaceli a casa sua, a Tavullia, per trascorrere qualche ora insieme a lui. Un ...

Motocross - Valentino Rossi lancia la sfida a Dovizioso e Petrucci : Vacanze terminate, si avvicinano le presentazioni dei team di MotoGP e i test invernali. Dal 6 all'8 febbraio appuntamento a Sepang, in Malesia, per le prove con le nuove moto. La prima gara della ...

MotoGp - Valentino Rossi dal cuore d’oro : la sorpresa a Bryan Toccaceli è davvero emozionante [FOTO] : Il Dottore e la sua ‘crew’ hanno fatto visita a Bryan Toccaceli, lo sfortunato pilota di motocross protagonista di un terribile incidente avvenuto lo scorso primo maggio E’ stata una domenica piena di sorprese quella appena trascorsa per Bryan Toccaceli, pilota di motocross protagonista di un terribile incidente avvenuto lo scorso primo maggio. Il rider sammarinese ha ricevuto la visita di Valentino Rossi, la sua ...

MotoGp – Valentino Rossi ‘stuzzica’ Petrucci sui social : presto una sfida a tre di motocross? [GALLERY] : Valentino Rossi si intrufola nel post social di Danilo Petrucci: il Dottore sfida il ternano ed il suo nuovo compagno di squadra Andrea Dovizioso Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci sono stati compagni di allenamento ieri sulla moto da cross: i due ducatisti hanno iniziato il 2019 con lo spirito giusto, in vista della condivisione dei box della squadra di Borgo Panigale nella nuova stagione di MotoGp. Il pilota ternano, nuovo arrivato nel ...

Chiacchiere attorno al 'falò' e voli acrobatici : l'allenamento di Valentino Rossi al Ranch è [FOTO] : ' Allenamento con la @vr46ridersacademyofficial al MotoRanch MX Park ', ha scritto sui social il nove volte campione del mondo pubblicando diversi splendidi scatti della giornata. LEGGI ANCHE >>> ...

Chiacchiere attorno al ‘falò’ e voli acrobatici : l’allenamento di Valentino Rossi al Ranch è [FOTO] : Valentino Rossi sempre in movimento: dopo le sciate di Madonna di Campiglio il Dottore torna subito sulla moto al Ranch di Tavullia La stagione 2019 di MotoGp si avvicina sempre più e le vacanze sono ormai terminate. I campioni delle due ruote, seppur consapevoli di potersi godere un po’ di meritato relax, non conoscono il vero significato della parola riposo, ed anche durante le festività natalizie non hanno rinunciato ad un ...

MotoGp - Viñales ‘contro’ le idee di Valentino Rossi : la Yamaha adesso si trova davanti ad un pericoloso bivio : Il pilota spagnolo vorrebbe una moto completamente differente rispetto a quella chiesta dal Dottore, toccherà alla Yamaha adesso trovare una soluzione che accontenti tutti Opinioni contrastanti in casa Yamaha, volontà diverse tra Maverick Viñales e Valentino Rossi. Motivi di… stazza alla base di queste divergenze, con lo spagnolo che brama una M1 molto più piccola rispetto a quella desiderata dal Dottore. Del resto, la differenza di ...

Valentino Rossi e gli obiettivi della sua Academy : “voglio trasmettere i miei valori ai giovani talenti” : Valentino Rossi è tornato a parlare a poche settimane dall’inizio della nuova stagione di MotoGp in sella alla sua Yamaha Valentino Rossi è pronto a vivere un’altra stagione da protagonista in MotoGp. Il pilota della Yamaha, in attesa di scendere in pista, ha raccontato alcuni aspetti del proprio lavoro all’interno di uno spot promozionale della Eneos, la casa produttrice di olio per motore. “La passione è molto ...

MotoGp – Valentino Rossi e la caccia al 10° titolo - papà Graziano sicuro : “un figlio? Ecco cosa penso” : Graziano Rossi conosce il trucco per raggiungere il 10° titolo Mondiale: Ecco cosa potrebbe ‘far bene’ a Valentino Rossi Valentino Rossi sta per compiere 40 anni, il pRossimo 16 febbraio il Dottore dirà addio agli ‘enta’ per entrare in una nuova fase della sua vita, che potrebbe regalargli tante soddisfazioni. A 40 anni, infatti, il nove volte campione del mondo ha ancora davanti a se due stagioni certe in MotoGp, ...