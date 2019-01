U&D | Luigi Mastroianni in ospedale | l' ex di Sara Affi Fella si è fatto male

U&D - Sara su Luigi : 'Mi sono tolta un peso' - poi rivela che dovrà fare un altro intervento : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5. Le ultime novità si soffermano su Sara Affi Fella. Proprio quest'ultima sta facendo molto parlare in queste ultime ore per un'intervista rilasciata su Chi e per essere tornata su Instagram a 4 mesi dallo scandalo che l'aveva coinvolta nel programma di Mediaset. Affi Fella parla di Luigi: 'Mi sono tolta un ...

U&D - spoiler : Claudia e Giulia furiose con Lorenzo - Luigi bacia Giorgia : L'ultima registrazione del trono classico di Uomini e donne per questo 2018 è avvenuta giovedì 27 dicembre negli studi Elios di Roma. Le nuove puntate, che vedremo in onda nel corso delle prossime settimane su canale 5, ci rivelano che il trono di Lorenzo Riccardi è sempre più nel caos. Il giovane è indeciso e dubbioso sulle due corteggiatrici rimaste, Giulia e Claudia, ma i suoi atteggiamenti non piacciono affatto alle due giovani. Le ...

Anticipazioni U&D - la scelta di Luigi si avvicina : restano solo Giorgia - Irene e Sonia : Uomini e Donne è attualmente in pausa per le festività natalizie, tuttavia oggi 27 dicembre c'è stata una nuova registrazione negli studi di Uomini e Donne, il popolarissimo dating show che va in onda dal lunedì al venerdì nelle programmazioni pomeridiane di Canale 5. Il programma ''cult'' delle reti del ''biscione'' Mediaset come al solito regala gustose novità per gli appassionati del trono classico e del trono over. Le Anticipazioni ...

U&D - Luigi Mastroianni : 'Volevo lasciare il trono ma grazie a Sonia è cambiato tutto' : Per Luigi Mastroianni, attuale tronista di Uomini e donne, è giunto il momento di fare un bilancio della sua avventura nel fortunato programma sentimentale di Maria De Filippi. In queste ore, infatti, l'ex fidanzato di Sara Affi Fella si è raccontato senza esitazioni al magazine del programma rivelando che ci sono stati dei momenti in cui aveva pensato di gettare definitivamente la spugna e, quindi, abbandonare il trono. Alla fine ha cambiato ...

Anticipazioni U&D : Luigi ha scelto Sonia per il primo bacio - Lorenzo lascia la puntata : Proseguono le registrazioni di Uomini e donne trono classico e proprio lo scorso giovedì pomeriggio sono state registrate le nuove puntate che avremo modo di vedere in onda nelle prossime settimane su Canale 5. Le Anticipazioni ufficiali rivelano che anche questa volta non mancheranno i colpi di scena e nel dettaglio, possiamo dirvi che arriveranno i primi veri baci da parte dei due tronisti Luigi e Lorenzo, i quali faranno delle scelte che ...