UBI Banca | la posizione ribassista di Marshall Wace

BORSA ITALIANA OGGI/ UBI Banca a -6% - Stm a +2 - 6% - 15 gennaio 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari si muove in lieve ribasso. Sul listino principale affondano i titoli Banca ri come Ubi Banca e Bper

Banche - Savona : "Necessario completare s UBI to l'Unione bancaria" : "Serve subito l'Unione bancaria europea". A sottolineare i limiti dell'attuale organizzazione europea "incapace di creare stabilità finanziaria oltre che monetaria" è il ministro per gli Affari ...

Carige - Savona : 'La prova che serve s UBI to l'Unione bancaria europea' : 'Una forte divisione si è registrata finora sugli elementi necessari per poter intavolare una discussione politica sullo schema europeo di assicurazione dei depositi, anche a causa dell'insistenza di ...

Pensioni con Quota 100 - possibile chiedere prestito bancario per ottenere sUBIto il Tfs : Il Governo sta lavorando agli ultimi dettagli di Quota 100, soprattutto per risolvere un problema che sorgerebbe per le Pensioni degli impiegati statali che, finendo di lavorare a 62 anni e con 38 di contributi - come stabilisce Quota 100 - rischierebbero il 'congelamento' del Trattamento di fine servizio per almeno cinque anni. Cittadini e Sindacati, ma anche e soprattutto l'opposizione politica, hanno scatenato le polemiche contro il Governo, ...