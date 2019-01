Tumori | molti malati non muoiono per il cancro ma per altre cause | gravi e profonde

meteoweb.eu

: RT @LiltTrieste: #MangiaSano Sai che secondo l’American Institute for Cancer Research oltre il 30% dei tumori è direttamente riconducibile… - OmarBertin : RT @LiltTrieste: #MangiaSano Sai che secondo l’American Institute for Cancer Research oltre il 30% dei tumori è direttamente riconducibile… - PpDobrilla : RT @LiltTrieste: #MangiaSano Sai che secondo l’American Institute for Cancer Research oltre il 30% dei tumori è direttamente riconducibile… - LiltTrieste : #MangiaSano Sai che secondo l’American Institute for Cancer Research oltre il 30% dei tumori è direttamente ricondu… -

(Di martedì 15 gennaio 2019) Chi ha un tumore ha un rischio quadruplo di suicidarsi rispetto a chi non ce l’ha. A questa conclusione è giunto uno studio della Penn State University, pubblicato sulla rivista Nature Communications. Analizzando i dati di 8 milioni di americani amsi di tumore tra il 1973 e 2014, i ricercatori hanno visto che le probabilità di togliersi la vita erano maggiori tra gli uomini bianchi, soprattutto se la malattia era stata diagnosticata in giovane età, e in particolare chi aveva un tumore a polmoni, alla testa, al collo, ai testicoli e linfoma. “Anche se ilè una delle principalidi morte negli Usa – commenta Nicholas Zaorsky, coordinatore dello studio – la maggior parte deinon muore di tumore, ma di solito per un’altra causa, tra cui il suicidio. L’angoscia e la depressione possono derivare dalla diagnosi, la terapia, lo stress ...