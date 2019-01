Tre Carabinieri italiani | assediati da Hamas | si sono rifugiati nella sede dell' Unwra a

Gaza - Tre Carabinieri italiani bloccati in sede Onu. “Assediati da Hamas” : Tre carabinieri del Consolato italiano a Gerusalemme son rifugiati nella sede dell’Onu a Gaza City, assediati dalle forze di sicurezza di Hamas. Secondo il sito del Juraselem Post gli italiani sarebbero invece 4. Per il quotidiano la crisi va avanti da 48 ore, tanto che l’ambasciatore italiano Gianluigi Benedetti avrebbe incontrato oggi il leader di Hamas Ismail Haniyeh nel tentativo di sbloccare la situazione. Diverse le versioni date dai ...

Gaza - Tre Carabinieri italiani rifugiati nella sede Onu dopo un inseguimento : Per Hamas sono «membri delle forze speciali israeliane sotto mentite spoglie». L'auto non si è fermata a un posto di blocco. inseguimento con spari

Tre ntenne tenta il suicidio - sventato da una pattuglia dei Carabinieri Aosta -La donna giaceva semi-incosciente nell'abitacolo della sua ... : Non avendo più sue notizie da ore, il padre verso le 18 di ieri, venerdì 11 gennaio , ha dato l'allarme. La figlia, una Trentenne valdostana con dei problemi di salute, si era allontanata in mattinata ...

Arrestarono ghanese accusandolo di terrorismo per avere l’encomio : Tre Carabinieri condannati a 9 anni ciascuno : Avevano inventato un falso caso di terrorismo costruendo le prove a tavolino e arrestando un cittadino ghanese pur sapendolo innocente con l’obiettivo di ottenere un encomio. Sono stati condannati a nove anni di carcere a testa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord i tre carabinieri (sospesi dal servizio) che, a giugno scorso, avevano accusato l’extracomunitario di custodire armi clandestine, ipotizzando un suo ...

Falsa accusa terrorismo al ghanese - condanna a 9 anni per Tre carabinieri : Nove anni di carcere a testa: è la condanna disposta dal giudice per le indagini preliminari Santoro, del Tribunale di Napoli Nord, nei confronti di tre carabinieri , sospesi dal servizio, che ...

Palazzo in fiamme nel torinese : Tre bambini salvati dai carabinieri : Tre bambini che insieme alla loro madre si erano rifugiati su un balcone per sfuggire all’incendio di una palazzina sono stati salvati dai carabinieri. Due dei militari sono rimasti intossicati. E’ successo nel tardo pomeriggio di ieri a Carmagnola, in provincia di Torino, in uno stabile di proprieta’ comunale in uso a famiglie disagiate. Le fiamme, secondo i primi rilevamenti, si erano scatenate al piano terra, dove erano ...