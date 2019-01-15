Traffico Roma del 15-01-2019 ore 15 | 30

Roma : Traffico rifiuti illeciti - 15 arresti : Nelle indagini che riguardano anche i roghi tossici nel Lazio, sono 57 in tutto gli indagati. Sequestrati 25 tir. Tra le ipotesi di reato, associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio e ...
Traffico Roma del 15-01-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 15 GENNAIO 2019 ORE 13:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIA DELLA MOSCHEA SI SONO FORMATTE CODE A TRATTI SULLA TANGENZIALE DIREZIONE SAN GIOVANNI A PARTIRE DA VIALE DI TOR DI QUINTO PROSEGUENDO DIREZIONE SAN GIOVANNI CODE VENGONO SEGNALATE ALL’ALTEZZA DLE BIVIO DELLA Roma L’AQUILA Traffico INTENSO E RALLENTATO IN VIA DELLA ...
Traffico Roma del 15-01-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 15 GENNAIO 2019 ORE 13:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIA DELLA MOSCHEA SI SONO FORMATTE CODE A TRATTI SULLA TANGENZIALE DIREZIONE SAN GIOVANNI A PARTIRE DA VIALE DI TOR DI QUINTO PROSEGUENDO DIREZIONE SAN GIOVANNI CODE VENGONO SEGNALATE ALL’ALTEZZA DLE BIVIO DELLA Roma L’AQUILA Traffico INTENSO E RALLENTATO IN VIA DELLA ...
Traffico Roma del 15-01-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 15 GENNAIO 2019 ORE 11:20 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … RALLENTAMENTI PER DUE INCIDENTI SULLA VIA ARDEATINA , UNO TRA VIA DELLE SETTE CHIESE E VIA ARIATDE SARTORIO VERSO IL RACCORDO ED UN ALTRO SEMPRE SU VIA ARDEATINA TRA VIA DI GROTTA PERFETTA E VIA NUMISI VERSO IL CENTRO . DEVIAZIONI IN ATTO CON PERCORSO ALTERNATIVO , IL ...
Traffico Roma del 15-01-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 15 GENNAIO 2019 ORE 11:20 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … RALLENTAMENTI PER DUE INCIDENTI SULLA VIA ARDEATINA , UNO TRA VIA DELLE SETTE CHIESE E VIA ARIATDE SARTORIO VERSO IL RACCORDO ED UN ALTRO SEMPRE SU VIA ARDEATINA TRA VIA DI GROTTA PERFETTA E VIA NUMISI VERSO IL CENTRO . DEVIAZIONI IN ATTO CON PERCORSO ALTERNATIVO , IL ...
Traffico Roma del 15-01-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 15 GENNAIO 2019 ORE 09:50 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNASUL GRA TRA LA PRENESTINA E L’APPIA E SEMPRE PER INCIDENTE CODE TRA LA PRENESTINA E LA RUSTINA IN CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI ANCHE PER LAVORI SULL’AUTOSTRADA PER L’APT DI FIUMICINO ALL’ALT DI VIA DELLA MAGLIANA VERSO IL QUARTIERE ...
Traffico Roma del 15-01-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 15 GENNAIO 2019 ORE 09:50 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNASUL GRA TRA LA PRENESTINA E L’APPIA E SEMPRE PER INCIDENTE CODE TRA LA PRENESTINA E LA RUSTINA IN CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI ANCHE PER LAVORI SULL’AUTOSTRADA PER L’APT DI FIUMICINO ALL’ALT DI VIA DELLA MAGLIANA VERSO IL QUARTIERE ...
Roma : maxi retata nel Lazio per Traffico rifiuti e roghi tossici - 15 arresti : Roma – maxi operazione contro il traffico illecito dei rifiuti e i roghi tossici nel Lazio. I carabinieri, su richiesta della Dda, hanno arrestato 15 persone (6 custodie cautelari in carcere e 9 ai domiciliari), al termine dell’inchiesta ‘Tellus’, grazie a cui sono state indagate 57 persone, a vario titolo, per traffico illecito di rifiuti, associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio e ricettazione di veicoli e ...
Rifiuti : 15 arresti per Traffico illecito a Roma - 57 indagati : Quindici provvedimenti di arresto (6 in carcere e 9 ai domiciliari), tre obblighi di presentazione in caserma, 12 divieti di dimora nel territorio della Provincia di Roma, oltre al sequestro preventivo di 25 autocarri utilizzati per il trasporto illecito di Rifiuti e di un impianto di autodemolizione. E' l'esito di un'operazione che vede impegnati da questa mattina i carabinieri della sezione di Polizia Giudiziaria ...
Traffico di rifiuti e roghi tossici - blitz a Roma : arresti e sequestri - 57 indagati : Quindici persone sono finite in manette nell'ambito dell'operazione Tellus dei carabinieri. In totale gli indagati a vario...
Traffico Roma del 15-01-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 15 GENNAIO 2019 ORE 09:20 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNASUL GRA TRA LA PRENESTINA E L’ARDEATINA E SEMPRE PER INCIDETE TRA LA PRENESTINA E LA RUSTINA IN CARREGGIATA ESTERNA INCOLONNAMENTI ANCHE PER LAVORI SULL’AUTOSTRADA PER L’APT DI FIUMICINO TRA PARCO DEI MEDICI E VIA DELLA ...
Traffico Roma del 15-01-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 15 GENNAIO 2019 ORE 08:20 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … IN APERTURA SEGNALIAMO CODE SULV GRA TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E LA LAURENTINA ANCHE PER UN INCIDENTE AVVENUTO POCO PRIMA DELLO SVINCOLO E CODE A TRATTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST DIREZIONE CENTRO INCOLONNAMENTI ANCHE ...
Traffico Roma del 15-01-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 15 GENNAIO 2019 ORE 08:20 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … IN APERTURA SEGNALIAMO CODE SULV GRA TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E LA LAURENTINA ANCHE PER UN INCIDENTE AVVENUTO POCO PRIMA DELLO SVINCOLO E CODE A TRATTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST DIREZIONE CENTRO INCOLONNAMENTI ANCHE ...
Traffico Roma del 15-01-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 15 GENNAIO 2019 ORE 07:50 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … IN APERTURA SEGNALIAMO CODE SULV GRA TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E LA LAURENTINA ANCHE PER UN INCIDENTE AVVENUTO POCO PRIMA DELLO SVINCOLO E CODE A TRATTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST DIREZIONE CENTRO IN CITTA’ CIVENGONO SEGNALATI ...
Traffico Roma del 15-01-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 15 GENNAIO 2019 ORE 07:20 Maria Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … IN APERTURA SEGNALIAMO CODE SUL GRA TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E LA LAURENTINA ANCHE PER UN INCIDENTE AVVENUTO POCO PRIMA DELLO SVINCOLO E CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST DIREZIONE CENTRO ILLUMINAZIONE RIPRISTINATA SULLA GALELRIA ...
Traffico Roma del 15-01-2019 ore 15 | 30
VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 15 GENNAIO 2019 ORE 15:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...
Traffico Roma del 15-01-2019 ore 15:30 (Di martedì 15 gennaio 2019) VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 15 GENNAIO 2019 ORE 15:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CODE PER INCIDENTE IN VIA TIBURTINA DA VIA DI SALONE A VIA DEI RADAR DIREZIONE CENTRO PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIA DELLA MOSCHEA SI SONO FORMATE CODE A TRATTI SULLA TANGENZIALE A PARTIRE DA CORSO FRANCIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI INCIDENTE COMUNQUE RIMOSSO AL MOMENTO SONO ANCORA SEGNALATE CODE A TRATTI IN TANGENZIALE Traffico INCOLONNATO SULLA VIA SALARIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DI CASTEL GIUBILEO VERSO IL CENTRO RALLENTAMENTI IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI ALL’ALTEZZA DI LARGO AGOSTINO GEMELLI NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA CHIUSAPER UNA PERDITA D’ACQUA LA COMPLANARE DI VIA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI VIA DI VILLA TORLONIA DIREZIONE MONTE SACRO INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI PER IL Traffico PER UN INTERRUZIONE ALLA LINEA ELETTRICA DEI ...
romadailynews
vilmamoronese : Traffico illecito di #rifiuti grazie all'Antimafia oggi sono stati eseguiti 15 arresti(6 in carcere e 9 ai domicili… - tvcanale7 : Traffico illecito di rifiuti: 15 arresti tra Roma e Latina - retesoletv : Scoperto dalle forze dell'ordine un enorme traffico illecito di rifiuti legato anche al fenomeno dei roghi tossici.… -
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