Traffico Roma del 15-01-2019 ore 07 | 30

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Traffico Roma del 14-01-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 14 GENNAIO 2019 ORE 19:50 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI POCHE LE NOVITA’ RISPETTO AL PRECDENTE COLLEGAMENTO SUL RACCORDO ANULARE, PER INCIDENTE CODE TRA LA VIA DEL MARE E LA VIA AURELIA, CODE A TRATTI MA PER Traffico INTENSO TRA NOMENTANA E APPIA STESSA SITUAZIONE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE TRA LA Roma FIUMICINO E LA ...
Traffico Roma del 14-01-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 14 GENNAIO 2019 ORE 19:20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE, PER INCIDENTE SI E’ FORMATA UNA LUNGA FILA TRA LA Roma FIUNCINO E LA VIA AURELIA, CODE A TRATTI MA PER Traffico INTENSO TRA NOMENTANA E APPIA STESSA SITUAZIONE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE TRA LA Roma FIUMICINO E LA PRENESTINA Traffico INTENSO E ...
Traffico Roma del 14-01-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 14 GENNAIO 2019 ORE 18:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANUALRE PER UN INCIDENTE SI STA IN CODA DALLA VIA TUSCOLANA ALLA VIA APPIA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA; SEMPRE IN INTERNA MA PER Traffico RALLENTAMENTI E CODE DALLA PONTINA ALLA VIA DEL MARE E DALLA NOMENTANA ALLA PRENESTINA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATI DALLA PONTINA ...
Traffico Roma del 14-01-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 14 GENNAIO 2019 ORE 18:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANUALRE PER UN INCIDENTE SI STA IN CODA DALLA VIA TUSCOLANA ALLA VIA APPIA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA; SEMPRE IN INTERNA MA PER Traffico RALLENTAMENTI E CODE DALLA PONTINA ALLA VIA DEL MARE E DALLA NOMENTANA ALLA PRENESTINA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATI DALLA PONTINA ...
Traffico Roma del 14-01-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 14 GENNAIO 2019 ORE 17:50 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI MOLTI GLI INCIDENTI CHE SI SONO VERIFICATI A Roma IN QUESTE ORE AL CENTRO RALLENTAMETI SU VIA DEL MURO TORTO ALTEZZA PIAZZALE BRASILE E POI SU LARGO TRIONFALE INCROCIO CON VIALE DELLE MILIZIE E SU PIAZZALE DELLA RADIO ALTEZZA VIA GIOVANNI VOLPATO E ANCORA SU VIALE VENTUNO APRILE E SU LARGO RODOLFO ...
Traffico Roma del 14-01-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 14 GENNAIO 2019 ORE 17:20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 PER Traffico E INCIDENTE CODE A TRATTI DA PORTOACCIO AL RACCORDO ANULARE IN USCITA DA Roma SEMPRE PER INCIDENTE RALLENTAMENTI SULLA VIA PRENESTINA ALTEZZA VIA PONTE DI NONA SI STA IN FILA PER INCIDENTE ANCHE, SU LARGO RODOLFO LANCIANI NEI PRESSI DELLA TANGENZIALE E POI ...
Traffico Roma del 14-01-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 14 GENNAIO 2019 ORE 16:50 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI ANCORA GROSSE DIFFICOLTA’ DI TRANSITO SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DOVE A SEGUITO DI UN INCIDENTE SI E’ FORMATA UNA LUNGA CODA DA PORTOACCIO AL RACCORDO ANULARE IN USCITA DA Roma PER INCIDENTE RALLENTAMENTI SULLA VIA PRENESTINA ALTEZZA VIA PONTE DI NONA SI STA IN FILA PER INCIDENTE ANCHE, SU LARGO ...
Traffico Roma del 14-01-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 14 GENNAIO 2019 ORE 15:20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE PER INCIDENTE RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA TIBURTINA E SVINCOLO A24 RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA VIA FILIPPO FIORENTINI AL RACCORDO ANUALRE IN USCITA QUINDI DA Roma DIVERSI INCIDENTI ANCHE IN CITTA, E PROPRIO PER INCIDENTI ...
Traffico Roma del 14-01-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 14 GENNAIO 2019 ORE 15:20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE PER INCIDENTE RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA TIBURTINA E SVINCOLO A24 RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA VIA FILIPPO FIORENTINI AL RACCORDO ANUALRE IN USCITA QUINDI DA Roma DIVERSI INCIDENTI ANCHE IN CITTA, E PROPRIO PER INCIDENTI ...
Traffico Roma del 14-01-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 14 GENNAIO 2019 ORE 13:20 MG DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SIA SULLE STRADE CHE SULLE AUTOSTRADE RomaNE. CI SONO PERO’ DELLE ECCEZIONI. LUNGO VIA DELLA PINETA SACCHETTI SI STA IN CODA, IN DIREZIONE DI VIA TRIONFALE, NEI PRESSI DEL GEMELLI. PER UN INCIDENTE CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI LUNGO VIA DELLA PISANA, TRA IL GRA E VIA ...
Traffico Roma del 14-01-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 14 GENNAIO 2019 ORE 13:20 MG DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SIA SULLE STRADE CHE SULLE AUTOSTRADE RomaNE. CI SONO PERO’ DELLE ECCEZIONI. LUNGO VIA DELLA PINETA SACCHETTI SI STA IN CODA, IN DIREZIONE DI VIA TRIONFALE, NEI PRESSI DEL GEMELLI. PER UN INCIDENTE CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI LUNGO VIA DELLA PISANA, TRA IL GRA E VIA ...
Traffico Roma del 14-01-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 14 GENNAIO 2019 ORE 11:20 MG DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. PER UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI VIA SALARIA, E’ STATO NECESSARIO CHIUDERE QUESTA IMPORTANTE ARTERIA ALL’ALTEZZA DI VIA TIBURTINA E DEVIARE QUINDI IL Traffico SUL VECCHIO TRACCIATO. RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO, CON CODE IN DIREZIONE ...
Traffico Roma del 14-01-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 14 GENNAIO 2019 ORE 11:20 MG DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. PER UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI VIA SALARIA, E’ STATO NECESSARIO CHIUDERE QUESTA IMPORTANTE ARTERIA ALL’ALTEZZA DI VIA TIBURTINA E DEVIARE QUINDI IL Traffico SUL VECCHIO TRACCIATO. RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO, CON CODE IN DIREZIONE ...
Traffico Roma del 14-01-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 14 GENNAIO 2019 ORE 09:50 MG DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. LA CIRCOLAZIONE STA DECISAMENTE MIGLIORANDO. SUL GRA RIMANGONO DEI RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA: TRA LA BUFALOTTA E VIA TIBURTINA E DA VIA APPIA ALLA Roma-FIUMICINO. IN ENTRATA IN CITTA’ SI RALLENTA ANCORA: SU VIA FLAMINIA, DAL GRA A VIA DI GROTTAROSSA, SUL TRATTO URBANO DELLA ...
Traffico Roma del 14-01-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 14 GENNAIO 2019 ORE 09:50 MG DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. LA CIRCOLAZIONE STA DECISAMENTE MIGLIORANDO. SUL GRA RIMANGONO DEI RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA: TRA LA BUFALOTTA E VIA TIBURTINA E DA VIA APPIA ALLA Roma-FIUMICINO. IN ENTRATA IN CITTA’ SI RALLENTA ANCORA: SU VIA FLAMINIA, DAL GRA A VIA DI GROTTAROSSA, SUL TRATTO URBANO DELLA ...