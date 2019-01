Traffico di migranti | 14 arresti in Sicilia | sequestrato tesoro di 3 milioni tra

Traffico di migranti - 14 arresti : fra loro un tunisino che progettò attacco ai carabinieri : arresti per Traffico di migranti tra la Tunisia e le coste siciliane con gommoni veloci. La Guardia di Finanza sta eseguendo 14 provvedimenti di fermo nei confronti di italiani e...

Traffico migranti - 14 fermi in Sicilia : 9.19 Operazione della Guardia di Finanza contro il Traffico di migranti tra la Tunisia e la Sicilia con gommoni veloci Sono state fermate 14 persone, presunte appartenenti a un'organizzazione,composta da italiani e tunisinii,che gestiva la tratta. Reclutavano i profughi e chiedevano fino a 3 mila euro per la traversata. Alcuni indagati sono stati bloccati nel porto di Palermo,con contanti per oltre 30 mila euro, mentre erano in partenza per ...

Migranti - Conte : Occorre rigore - contrastiamo Traffico con tutte le forze : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Migranti - dieci arresti tra Lombardia ed Emilia Romagna : ‘Traffico di esseri umani’ : I suoi membri facevano entrare illegalmente Migranti in Italia e li aiutavano a passare in Francia. E’ stata smantellata dopo una lunga indagine iniziata dalla Procura di Lodi un’organizzazione criminale che si dedicava al trasporto di Migranti irregolari provenienti in particolare dal Nord Africa e dall’Asia Centrale, in ingresso e in uscita dall’Italia verso altri Paesi dell’Unione. Cento militari della Guardia di finanza di Lodi, dall’alba, ...

Migranti - nave Aquarius sequestrata per Traffico illecito di rifiuti infetti : La nave Aquarius sequestrata per indagini sulla gestione dei rifiuti a bordo. Scarti pericolosi a rischio infettivo, sanitari e non, scaricati in maniera indifferenziata nei porti italiani come se ...