Tottenham | che batosta | Kane starà fuori dal campo per due mesi

Manchester United - Pogba disintegra Mourinho : il francese schietto dopo la vittoria sul Tottenham : Il centrocampista del Manchester United ha parlato dopo la vittoria sugli Spurs, attaccando duramente Mourinho e incensando Solskjaer Sei vittorie consecutive, cinque delle quali in Premier League e una in FA Cup. dopo l’addio di Mourinho, il Manchester United è rinato grazie a Solskjaer, riuscito a riportare la squadra sulla retta via e a rimettere Pogba al centro del gioco dei ‘Red Devils’. AFP/LaPresse Un miglioramento ...

Premier League - le pagelle di Tottenham-Manchester United : De Gea top : De Gea 7,5 Quattro parate mostruose che salvano il Manchester United e lo confermano come uno dei migliori interpreti del ruolo in Premier League e al mondo. Soprattutto su Dele Alli si supera, ...

Premier League - Manchester United da impazzire : altra vittoria consecutiva - colpo grosso contro il Tottenham [FOTO] : 1/7 AFP/LaPresse ...

Tottenham-Manchester United 0-1 : Gol e Highlights. Decide Rashford : Gol e Highlights Tottenham-Manchester United – Prosegue il momento d’oro del Manchester United, che vince a Wembley con il Tottenham. Partita vivace e con molte occasioni da gol che non sono mancate da entrambe le parti. Lo United ne sprecate parecchie nella prima frazione di gioco, mentre gli Spurs nella ripresa con Kane e Alli. Al 44′ colpiscono i Red Devils con un preciso diagonale di Rashford a incrociare sul palo ...

Tottenham-Manchester United LIVE : risultato in diretta : Tottenham-Manchester United 0-0 LIVE TOTTENHAM, 4-3-1-2,: Lloris; Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Davies; Sissoko, Winks, Eriksen; Alli; Kane, Son. Allenatore: Pochettino MANCHESTER United, 4-3-1-...

Formazioni Ufficiali Tottenham-Manchester United 13-01-2019 : E’ il big-match della ventiduesima giornata di Premier League. Il Tottenham è ancora nella corsa al titolo mentre il Manchester United è guarito grazie alla cura Solskjaer. I Red Devils, dopo l’esonero di Mourinho, hanno ottenuto solo vittorie in tutte le competizioni.Premier League: Formazioni Ufficiali Tottenham-Manchester UnitedTOTTENHAM (4-1-4-1): Lloris; Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Davies; Winks; Sissoko, Alli, ...

Premier League - dove vedere Tottenham-Manchester United in Tv : La Premier League è giunta alla 22esima giornata e propone un incontro davvero interessante per le prime posizioni di classifica: domenica si sfidano infatti Tottenham e Manchester United in una cornice suggestiva come quella di Wembley. Per Solskjaer, da poco arrivato sulla panchina dei Red Devils, sarà un’importante prova d’appello dopo avere messo a segno […] L'articolo Premier League, dove vedere Tottenham-Manchester United ...

Tottenham - Pochettino : 'Eriksen è come il mio cane - mi fido di lui' : Quando il tuo allenatore vuole farti un complimento, rendendo pubblico un attestato di stima e di fiducia totale, il paragone con il suo cane è il risultato massimo raggiungibile. È successo a ...

Premier League - Tottenham-Manchester United : primo vero test per Solskjaer : Ecco perché Tottenham-Manchester United, big-match della 22.a giornata di Premier League , domenica 13 gennaio, ore 17.30, diretta su Sky Sport Football e Sky Sport Uno, , è la partita in grado di ...

Calciomercato Milan - Tottenham e Chelsea piombano su Kessie : Calciomercato Milan – Secondo quanto riportato dal Daily Express, il Tottenham avrebbe individuato nel centrocampista del Milan, Franck Kessie, il sostituto ideale per Mousa Dembele, finito nel mirino del Beijing Guoan. Per questo gli Spurs avrebbero già espresso un concreto interesse ai rossoneri per ottenere il cartellino dell’ivoriano nel corso di questo mese di gennaio. […] L'articolo Calciomercato Milan, Tottenham e ...

Carabao Cup - al Tottenham la semifinale di andata. Chelsea ko : LONDRA - Il Tottenham si impone 1-0 sul Chelsea nella semifinale di andata di Carabao Cup. A Wembley, decide il rigore di Kane al 26'. Due pali per i Blues chiamati alla rimonta nel match di ritorno ...

Coppa di Lega - Tottenham Chelsea 1-0 : il gol di Kane su rigore decide la semifinale d'andata : Tottenham-Chelsea 1-0 26' rig. Kane Tottenham , 4-2-3-1, : Gazzaniga; Trippier, Sanchez, Alderweireld, Rose; Eriksen , 91' Llorente, , Winks , 90' Skipp, ; Sissoko, Alli, Son , 79' Lamela, ; Kane. ...

Carabao Cup - al Tottenham il primo round : rigore di Kane e Chelsea steso 1-0 : Basta un rigore di Kane al Tottenham per aggiudicarsi l'andata della semifinale di Carabao Cup nel derby londinese contro il Chelsea . L'inglese trasforma il penalty concesso dall'arbitro grazie al ...

Coppa di Lega - Tottenham-Chelsea 1-0 : decide Kane dagli undici metri : In questa stagione Wembley non sorride al Chelsea. Dopo la sconfitta nel vernissage , Community Shield contro il City, e il rovescio per 3-1 in Premier contro il Tottenham, sono ancora gli Spurs a ...