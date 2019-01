“Ti odio così tanto | papà Perché fai sempre piangere mamma?” | le sfuriate di William

ilfattoquotidiano

(Di martedì 15 gennaio 2019) “Ti. Tifaimamma?”.diceva il principequando aveva 14 anni al padre Carlo, erede al trono d’Inghilterra. A rivelarlo è la biografa reale Katie Nicholl, che ha spiegato come il primogenito di Carlo e Diana risentisse molto delle tensioni tra i genitori. “La Principessa dipendeva da, con cui si confidava regolarmente – dice Nicholl -. Erache le passava i fazzoletti attraverso la porta della camera da letto mentre lei singhiozzava dall’altra parte. Per un ragazzo era un fardello davvero pesante“.Nato nel 1982, esattamente un anno dopo il matrimonio dei genitori,ha sofferto moltissimo per la separazione di Carlo e Diana, anche più di Harry che all’epoca delle liti in famiglia era ancora piccolo. Non solo, secondo la Nicholl, il secondogenito, molto più ...