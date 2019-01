Terremoto in Romagna | scosse a Ravenna e Cervia | ancora paura sulla costa adriatica

Terremoto 4.6 in Romagna : Scosse di Terremoto nella notte tra le province di Ravenna e Forlì-Cesena. La più forte è stata registrata dall'Ingv tre minuti dopo la mezzanotte. La scossa, con epicentro localizzato tra i comuni di ...

Scosse di Terremoto di magnitudo 4 - 6 e 3 - 0 in Romagna : Alle ore 00.03 di oggi una forte scossa di terremoto, che in base ai dati dell’INGV (Istituto nazionale di Geofisica e vulcanologia) è stata di magnitudo 4.6, si è verificata con epicentro nel mar Adriatico al largo del litorale di Ravenna (precisamente nelle acque appena a levante di Lido di Dante e dell’area del parco di Mirabilandia). La scossa si è registrata a 10 km di profondità ed è stata avvertita in tutto il nord Italia e su gran parte ...

Terremoto magnitudo 4.6 in Romagna - paura ma no danni : Una scossa di Terremoto molto forte, avvertita distintamente dalle persone, ma che almeno secondo le prime stime non avrebbe provocato danni a cose persone: e' stata localizzata 11 km ad est di Ravenna, ma e' stata avvertita anche a Bologna, nelle Marche e nel Veneto. Era passata da pochi minuti la mezzanotte quando la scossa ha svegliato la Romagna. L'epicentro e' stato localizzato lungo il litorale ravennate, 11 km a est del capoluogo. Secondo ...

