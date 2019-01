Terremoto di oggi a Ravenna | vertice Istituzioni-Protezione Civile | “In Emilia-Romagna il

Terremoto di oggi a Ravenna - vertice Istituzioni-Protezione Civile : “Abbiamo avuto ancora una volta la conferma che in Emilia-Romagna il sistema di Protezione civile è forte” : Tanta paura ma nessuna conseguenza per la popolazione dopo il Terremoto di questa notte a Ravenna di magnitudo 4.6. La conferma arriva anche dal vertice, appena concluso, tra il capo del dipartimento nazionale di Protezione civile, Angelo Borrelli; l’assessore alla Protezione civile della Regione Emilia-Romagna, Paola Gazzolo; il sindaco della città, Michele De Pascale; quello di Cervia, Luca Coffari; il prefetto, Enrico Caterino; il ...

Terremoto di oggi in Romagna - l’esperto : “Il Governo istutuisca un piano nazionale di ricostruzione di edifici vulnerabili” : Il Terremoto, di questa notte in Emilia Romagna, ci ricorda che “la regione è soggetta da millenni a una spinta geodinamica” dell’Appennino verso il mare Adriatico. E’ fondamentale quindi porre attenzione a “come, quando e in che modo si costruisce” per evitare danni. Lo spiega Gabriele Ponzoni, ad Agenzia Stampa Italia, segretario generale della Federazione europea dei geologi che raggruppa 45.000 professionisti appartenenti alle associazioni ...

Terremoto di oggi in Romagna - ecco cosa sta succedendo al Nord : “la placca Adriatica scende sotto l’Appennino - a Ravenna possibili scosse di magnitudo 6” : Il Terremoto di magnitudo 4.3 (ricalcolata stamattina dall’INGV) che alle 00:03 di oggi ha scosso la Romagna, con epicentro sulla costa tra Ravenna e Cervia, è stato il più forte degli ultimi 30 anni sul litorale romagnolo settentrionale: nelle zone più vicine all’epicentro nella notte s’è scatenato il panico e la gente è fuggita dalle abitazioni, ma fortunatamente non si sono verificati danni significativi e nessuno è rimasto ...

Terremoto - restituzione Provvisionale dopo Grandi rischi - oggi udienza a L'Aquila : L'Aquila - "Lo Stato Italiano sia giusto ed equo nei confronti dei parenti delle vittime del sisma 2009 e non si accanisca verso chi ha patito, e soffre quotidianamente, i postumi di una tragedia nazionale". L'appello è del sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, in vista dell'udienza, lunedì 14 gennaio, all'Aquila, per la causa, promossa nella passata legislatura dalla Presidenza del Consiglio dei ...