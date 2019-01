TENSIONE CANADA-PECHINO DOPO ARRESTO LADY HUAWEI Il padre-fondatore | ' Mai spiato per il

Huawei - il fondatore Ren : “Amo la Cina - ma non ho mai spiato per il governo”. Alta TENSIONE tra Pechino e il Canada : “Amo il mio Paese, la Cina, ma non ho mai spiato per conto del governo”. A dirlo è Ren Zhengfei, fondatore del colosso delle comunicazioni Huawei, che nel quartier generale di Shenzhen, parlando con i giornalisti stranieri, respinge i sospetti di collusione tra la compagnia e il governo della repubblica popolare. “Huawei non ha mai ricevuto da alcun governo richieste di fornire informazioni improprie”, ha aggiunto ...