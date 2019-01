Tav | Marcucci | “Basta nascondersi dietro commissioni fatte ad hoc” Poi Pd grida

ilfattoquotidiano

(Di martedì 15 gennaio 2019) Dopo la conferenza dei capigruppo a Palazzo Madama, il Pd, per bocca di Andrea, chiede di discutere e votare la propria mozione in favore della Tav giovedì 17. Ma in fase di votazione, M5s e Lega si oppongono. A quel punto dai banchi dei dem si levano ledi “vergogna” che il presidente di turno, Ignazio La Russa, liquida seccamente: “Il voto non è mai una vergogna.re che lo è, semmai, è vergognoso”. Il Senato respingerà la richiesta.L'articolo Tav,: “Bastaad hoc”. Poi Pd“vergogna”, ma La Russa: “Voi vergognosi” proviene da Il Fatto Quotidiano.