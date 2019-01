Supercoppa Italiana | Allegri avvisa la Juventus | ' Occhio al Milan | nella sfida secca la

Supercoppa Italiana - Juventus-Milan : come vedere la finale via satellite : Mancano ormai poco più di 24 ore alla finale di Supercoppa Italiana in cui si sfideranno la Juventus campione d’Italia e il Milan, finalista in Coppa Italia. Il match si disputerà presso il King Abdullah Stadium di Jeddah, in Arabia Saudita, location che ha scatenato non poche polemiche negli ultimi giorni ma dove entrambe le […] L'articolo Supercoppa Italiana, Juventus-Milan: come vedere la finale via satellite è stato realizzato da ...

Supercoppa Italiana - Allegri ammette : "gara apertissima - non ci sono differenze in una gara secca" : L'allenatore della Juventus si è soffermato sulla sfida con il Milan, sottolineando come non ci saranno differenze essendo una gara secca "In una partita secca i punti di differenza che ci sono in campionato non contano e per noi sarà un bel test. Cominciamo ad affrontare le partite da dentro e fuori che poi ci porteranno alla sfida di Madrid". sono le parole dell'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri,

Supercoppa italiana. Cresce l’attesa per la sfida tra la Juve e il Milan : Iniziato il conto alla rovescia. Domani alle 18:30 (ora italiana) si gioca per la Supercoppa italiana. Si sfidano la Juve,

Supercoppa Italiana - Bonucci non si fida del Milan : "dobbiamo impedirgli di palleggiare e sfruttare i loro errori" : Il difensore della Juventus ha presentato il match con il Milan, sottolineando cosa bisogna fare per portare a casa la Supercoppa "Abbiamo tanta voglia di portare a casa il primo trofeo della stagione e siamo venuti qui con entusiasmo per riuscire a centrare l'obiettivo. Servirà una Juve aggressiva e attenta, perché Gattuso ha dimostrato di saper dare al Milan un bel gioco che può creare delle difficoltà". Lo dice il

Supercoppa Italiana - Juventus e Milan si giocano il trofeo in Arabia Saudita. Ronaldo pronto a lasciare il segno - Higuain vuole riscattarsi : Dopo le tante polemiche, sarà finalmente il campo a parlare. Domani a Jeddah, in Arabia Saudita, si giocherà la Supercoppa Italiana tra Juventus e Milan. Alle ore 18.30 italiane al King Abdullah Sports City Stadium verrà dato il fischio d'inizio di una partita che nelle ultime settimane ha avuto un grande risalto mediatico per le tante critiche arrivate in merito alla scelta della sede, che hanno scatenato un dibattito su più fronti, sia a

Supercoppa Italiana : Juventus-Milan - diretta tv streaming su Rai 1 : A pochi giorni dal ritorno in campo nella Coppa Italia, è tempo di assegnare il primo trofeo stagionale. Mercoledì 16 gennaio 2019 Juventus e Milan si sfideranno infatti a Gedda (Arabia Saudita) per la conquista della Supercoppa Italiana. Juventus favorita, Allegri con il dubbio Cancelo Per il settimo anno consecutivo la squadra bianconera si trova a contendere il prestigioso trofeo. I campioni d'Italia hanno perso però le ultime due sfide,

Supercoppa Italiana Juventus-Milan - come vederla in tv gratis e in chiaro. Orario e programma : Il primo trofeo della stagione 2018/19 del calcio italiano si assegnerà domani, ma non in territorio italico. Juventus-Milan, infatti, decreterà la vincitrice della Supercoppa Italiana e si disputerà alle ore 18.30 a Jeddah, in Arabia Saudita, allo stadio King Abdullah Sports City. Si attende grande spettacolo tra la formazione campione d'Italia e la finalista della scorsa Coppa Italia che, com'è ben noto, andò comunque ai

Supercoppa Italiana - il presidente Gravina difende la decisione di giocare a Gedda : Il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, ha parlato della decisione di giocare la Supercoppa Italiana a Gedda "La finale di Supercoppa a Gedda? Non ci dobbiamo scandalizzare, il calcio non è politica, ma un veicolo culturale che può abbattere le barriere tra i popoli. Anzi, valuteremo la possibilità che la nostra Nazionale femminile faccia in Arabia Saudita il ritiro pre-Mondiale: sarebbe un messaggio potentissimo".

Juventus-Milan - orario Supercoppa Italiana : come vederla in tv e streaming : L'attesa ormai sta per terminare, Juventus e Milan scenderanno in campo domani a Jeddah (Arabia Saudita) per contendersi il primo trofeo dell'anno solare 2019: la Supercoppa Italiana. I Campioni d'Italia 2017-2018 della Juventus contro il Milan, finalista dell'ultima edizione della Coppa Italia, in una partita secca con molti significati e che potrebbe svoltare la stagione di entrambe (specialmente per i rossoneri) a

Supercoppa Italiana - Higuain scontento? In casa Milan sorridono tutti : il Pipita 'falcia' Gattuso durante il torello [VIDEO] : In vista della sfida di Supercoppa Italiana contro la Juventus, in casa Milan c'è un clima sereno e disteso: Higuain scherza con Gattuso e lo 'falcia' durante il torello, fra le risate di tutti Negli

Biglietti Supercoppa Italiana Juventus-Milan : come acquistare gli ultimi tickets per il 16 gennaio : Sta per essere assegnato il primo trofeo stagionale di calcio: mercoledì 16 gennaio alle ore 18.30 italiane si disputerà Juventus-Milan, incontro valido per la Supercoppa italiana. La sfida verrà giocata a Jeddah, in Arabia Saudita, e il fischio d'inizio verrà dato alle ore 20.30 locali. Di fronte ci saranno appunto la Juventus, detentrice di Scudetto e Coppa Italia, ed il Milan, finalista perdente dell'ultima edizione della Coppa

Supercoppa Italiana 2018 - Juventus-Milan : si gioca a gennaio! Data - programma - orario e tv : La Supercoppa Italiana 2018 di calcio si giocherà mercoledì 16 gennaio (ore 18.30) al King Abdullah Sports City Stadium di Jeddah (Arabia Saudita). Juventus e Milan si contenderanno il primo trofeo della stagione in questo insolito duello di metà stagione ben al di fuori dei nostri confini. Le due squadre, che torneranno in campo il 12 gennaio per gli ottavi di finale della Coppa Italia dopo la breve sosta invernale, andranno al caldo del Medio

