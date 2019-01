Striscia la notizia | la bomba atomica del signore di Mediaset | cosa sta per accadere alla

A caccia dei killer dei gatti : aggredito Edoardo Stoppa di Striscia la notizia : Edoardo Stoppa e la troupe di Striscia la notizia sono stati aggrediti a Battipaglia , Salerno, durante un servizio sul presunto 'killer dei gatti', sospettato di aver ucciso oltre 70 felini usando ...

Striscia la Notizia - Edoardo Stoppa e la sua troupe aggrediti a coltellate a Battipaglia : Edoardo Stoppa e la sua troupe di Striscia la Notizia sono stati aggrediti a coltellate mentre stavano girando un servizio a Battipaglia, in provincia di Salerno, durante un servizio sul presunto ”killer dei gatti”, sospettato di aver ucciso oltre 70 felini usando dei bocconi avvelenati. Dopo diverse ricerche, l’inviato avrebbe scoperto l’identità dell’uomo e si è diretto a Battipaglia per intervistarlo. Il presunto ...

Aggredisce troupe di "Striscia la notizia" : arrestato killer dei gatti : È stato arrestato il cubano residente a Battipaglia, nel Salernitano, che era stato individuato, alcune settimane fa, come il killer seriale dei gatti. La polizia e i vigili urbani lo hanno fermato perché l"uomo ha aggredito l"inviato del tg satirico di Canale 5 "Striscia la notizia", Edoardo Stoppa.Il conduttore televisivo si era avvicinato al cubano per porgergli delle domande sui gatti assassinati in città, ma non ha fatto a tempo a parlare ...

