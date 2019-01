Storia di una mamma imprenditrice stanca di essere forte

Cinema : per CLIC - il primo selfiefilm della Storia - in arrivo una “selfiedistribuzione” : Non è un gioco di parole: si intitola proprio così, CLIC, ed è il primo selfiefilm nella storia del Cinema, realizzato dal primo selfieregista che, ovviamente, è anche il primo selfieattore e selfiedistributore di tutti i tempi Milano, 14 gennaio 2019 – Come tutte le innovazioni è presto per sapere se farà tendenza o resterà un [...]

LA COMPAGNIA DEL CIGNO/ Anticipazioni terza puntata - video : Sofia e Matteo - una Storia a lieto fine? : La COMPAGNIA del CIGNO, Anticipazioni terza puntata 14 gennaio e video: mentre Sara entra a far parte dell'orchestra, il professor Marioni ha un incidente.

Stefano Sala a Pomeriggio Cinque : "Sono single - ho chiuso con Dasha. Benedetta? Una Storia si inizia quando si sta bene di testa" : Stefano Sala e benedetta Mazza hanno presenziato alla puntata odierna di Pomeriggio Cinque, il programma condotto da Barbara D'Urso e in onda su Canale 5. Il modello comasco, che ha conosciuto l'ex Professoressa de L'Eredità all'interno della casa del Grande Fratello Vip, instaurando con lei un rapporto che è andato ben oltre l'amicizia, ha fornito degli aggiornamenti per quanto riguarda la sua relazione con la modella ucraina Dasha ...

Lei ha 88 anni - lui 25 : la donna spende 100mila euro e la loro Storia d’amore finisce in tribunale : Aveva 88 anni quando si innamorò di un ragazzo di 25. Tre anni dopo la loro storia d’amore è finita in tribunale davanti a un giudice. In ballo ci sono le perizie psichiatriche alle quali era stata sottoposta la donna che, per il suo giovane fidanzato ha speso ben 100mila euro in pochi mesi. Nella prima perizia, richiesta dalla figlia della donna, il medico l’aveva dichiarata capace di intendere e di volere e lucida nella sua ...

La strana Storia dei 150 milioni di lire trovati in una villa di Bari : Aggiornamento delle 13.00: stiamo verificando questa notizia pubblicata sul nostro sito alle 12.00 per capire che non si tratti di una bufala, simile ad alcune che abbiamo verificato qui. Stando a quanto ha riportato oggi la Gazzetta del Mezzogiorno, un 31enne brindisino, Giuseppe De Ruvo, che vive a Roma da molti anni dove lavora come cassiere di un supermercato, tornato in Puglia per seguire i lavori di ristrutturazione ...

Ristruttura la casa di famiglia e trova 150 milioni di lire - ma nessuna banca vuole cambiare il denaro : ecco la Storia del cassiere pugliese : Un 31enne di Brindisi avrebbe trovato 150 milioni di lire durante i lavori di Ristrutturazione della villa di famiglia, nei pressi di Bari. Un piccolo tesoro che potrebbe però rilevarsi carta straccia: la valuta è ormai fuori circuito dal 2002 e nessuna banca vuole cambiare il denaro in euro. L’uomo ha quindi deciso di ricorrere a un tribunale. Giuseppe De Ruvo, che vive a Roma da diversi anni dove lavora come cassiere di un supermercato, ...

Pixar compie 30 anni. A Roma una mostra ripercorre la Storia dei suoi film d’animazione : di Massimo Arcangeli e Sandro Mariani Alzi la mano chi non si è commosso davanti alle avventure di Carl Fredricksen, il vecchietto poco socievole di Up (2009), e del piccolo scout coprotagonista (Russell) nel loro viaggio verso le venezuelane Cascate Paradiso. O chi non si è interrogato, senza però riuscire a ottenere una soddisfacente risposta, sul perenne disordine giocattolesco che anima le scatenate vicende della saga di Toy Story (1995, ...

Parisse : ''Io - il rugby e l'Italia : una Storia nata da una meta mancata'' : Il mio obiettivo è giocare quest'anno una quinta Coppa del Mondo, eguagliando Mauro Bergamasco e Brian Lima,: potrebbe coincidere con la fine della mia carriera internazionale. Il mio contratto con ...

La mia Storia d'amore con una pianta di Aloe : Lo sapevate che noi umani condividiamo con il mondo vegetale il 25% del nostro DNA? Questo suggerisce l'esistenza di una relazione tra uomo e natura non diversa da quella che coinvolge due amanti. E' proprio questo il fondamento della filosofia ...

Mola di Bari : Ben Hur - fino a domenica "Una Storia di ordinaria periferia" : Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Con più di quattrocento repliche in oltre ducento città, «Ben Hur. Una storia di ordinaria periferia» è tra gli spettacoli più amati dal pubblico. Lo hanno già visto oltre centocinquantamila spettatori. E anche il film che ne è stato tratto, sulla Roma dei centurioni "impiegati" davanti al Colosseo per sbarcare ...

“L’ho preso a calci”. Nick - sopravvissuto all’attacco di uno squalo. Una Storia (da brividi) a lieto fine : Un surfista di 19 anni ed è sopravvissuto all’attacco di uno squalo bianco lungo quasi cinque metri. Protagonista della storia èNick Wapner, californiano che si trovava in acqua con la sua tavola da surf mentre aspettava un’onda al largo del Montana de Oro State Park, sulla costa centrale della California. In un attimo l’attacco. All’improvviso uno squalo lo ha attaccato alle gambe. ”L’ho preso a calci, è ...