Stasera in tv | programmi tv di martedì 15 gennaio 2019

Stasera IN TV " Film e Programmi 15 gennaio 2019 - : 23:27 TGCom24 23:33 Meteo Focus 0:35 The farewell file Rai Storia 19:00 Le montagne del mondo 20:00 Il giorno e la Storia 20:25 Elemento italiani del Patrimonio Mondiale Unesco 20:30 Passato e ...

Programmi TV di Stasera - martedì 15 gennaio 2019. Su Rai1 «Non ho niente da perdere» : Edoardo Pesce e Carolina Crescentini in Non ho niente da perdere Rai1, ore 21.25: Non ho niente da perdere - 1^Tv Film tv di Fabrizio Costa del 2018, con Carolina Crescentini, Edoardo Pesce. Prodotto in Italia. Durata: 100 minuti. Trama: Camilla è un’inguaribile ipocondriaca che vive nel ricordo del fidanzato Andrea da cui fu lasciata dieci anni prima quando l’uomo si ammalò improvvisamente. Durante un atto terroristico organizzato da uno ...

Ecco i programmi tv di STASERA (14 gennaio 2019) sulle reti generaliste italiane: Rai 1 dedica la serata alla fiction La Compagnia del cigno (episodi L'orgoglio di Sara – Un'altra possibilità). Rai 2 trasmette alle ore 20.50 gli ottavi di finale di Coppa Italia con l'incontro di calcio Roma – Virtus Entella. Su Rai 3, dopo l'episodio quotidiano di Un posto al sole, Riccardo Iacona conduce Presa diretta. Canale 5 propone la commedia Lo ...

Stasera IN TV " Film e Programmi 14 gennaio 2019 - : ...05 Una famiglia XXL 0:05 ER: storie incredibili DMAX 19:30 La febbre dell'oro 20:25 La febbre dell'oro 21:25 Disastri in volo 22:20 Voli da incubo 23:15 Cose di questo mondo 0:10 Nightwatch Focus 19:...

Programmi TV di Stasera - lunedì 14 gennaio 2019. «PresaDiretta» si occupa di giustizia : Riccardo Iacona Rai1, ore 21.20: La compagnia del cigno - 1^Tv Fiction di Ivan Cotroneo del 2018, con Alessio Boni, Anna Valle, Alessandro Roia, Carlotta Natoli, Francesca Cavallin, Stefano Dionisi, Giorgio Pasotti, Marco Bocci. Prodotta in Italia. L’orgoglio di Sara: Barbara lascia il liceo classico e si trasferisce a studiare con gli altri nel liceo musicale del Conservatorio, per la felicità di Matteo ma anche di Domenico, che sta ...

Stasera in tv - tutti i film e i programmi in onda il 13 gennaio 2019

Programmi Tv Stasera 13 Gennaio in Onda su Rai - Mediaset - La7 : Su La7, ore 20:30 Non è l'Arena Il programma prende spunto da L'Arena, precedentemente in Onda su RAI 1, proponendo analisi e approfondimenti su fatti di cronaca legati al mondo della politica.

Stasera IN TV " Film e Programmi 13 gennaio 2019 - : Antonio, molto bello ma un po' imbranato, ha da poco perso suo fratello e si è chiuso in un mondo tutto suo. Isolati dai coetanei, i tre ragazzi instaurano un legame di amicizia profondo ed ...

Programmi TV di Stasera - domenica 13 gennaio 2019. Su La7 faccia a faccia tra Salvini e Giletti : Massimo Giletti, Matteo Salvini Rai1, ore 20.30: Napoli – Sassuolo Coppa Italia: Tim Cup 2018/2019-Napoli – Sassuolo (Ottavi di finale). Telecronaca di Marco Civoli e Fabrizio Tumbarello e gli interventi dal campo di Alessandro Antinelli. Rai2, ore 21.00: La porta rossa Serie Tv del 2016 di Carmine Elia. Con: Antonio Gerardi, Lino Guanciale, Valentina Romani, Gabriella Pession, Ettore Bassi. 1×1 – Trama: Questura di ...

Stasera in tv - tutti i film e i programmi in onda il 12 gennaio 2019

Stasera IN TV - i programmi televisivi di sabato 12 gennaio 2019 : Ecco le anticipazioni sulla programmazione tv di STASERA, sabato 12 gennaio 2019: Rai 1 trasmette alle 20.30 l’incontro calcistico di Coppa Italia Bologna – Juventus. Rai 2 propone il film Amore, cucina e curry (Usa, 2014) con Helen Mirren, Rohan Chand, Charlotte Lebon, Manish Dayal, Juhi Chawla, Om Puri, Amit Shah, Farzana Dua Elahe, Dillon Mitra, Malcolm Granath, Oprah Winfrey. Su Rai 3 appuntamento con Le Parole della settimana, seguito ...

Stasera in tv : programmi tv di sabato 12 gennaio 2019 : Sport in tv . Torna finalmente il grane calcio italiano dopo la sosta invernale, si comincia con la Coppa Italia , in campo le squadre per gli ottavi di finale, a gara unica: alle 15 Lazio-Novara su ...