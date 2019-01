Sport in tv oggi 15 gennaio | gli orari degli eventi e come vederli in streaming

Sport in tv oggi (14 gennaio) - gli orari degli eventi e come vederli in streaming : Inizia una nuova settimana e lo Sport non si riposa, lunedì 14 gennaio particolarmente ricco con l’imbarazzo della scelta per tutti gli appassionati. Incominciano gli Australian Open, il primo Slam della stagione di tennis prende il via sul cemento di Melbourne e ne vedremo subito delle belle con quattro italiani impegnati nella notte: Berrettini sfida Tsitsipas, Fabbiano se la vedrà con Kubler, Travaglia esordisce con Andreozzi, Seppi ...

Sport in tv oggi (13 gennaio) - gli orari degli eventi e come vederli in streaming : La giornata odierna, domenica 13 gennaio, sarà veramente ricca di Sport da seguire: nella notte italiana si terranno i match della NBA. Spetterà poi agli Sport invernali farla da padroni. Focus sulla velocità su ghiaccio, infatti terminano gli Europei sia per quanto concerne lo short track che per quanto riguarda lo speed skating. Ci si sposterà poi sulla neve per le staffette del biathlon, dove l’Italia cercherà di ben figurare. Vi sarà ...

Sport invernali oggi (13 gennaio) : orari e calendario completo delle gare. Programma - tv e streaming : Moltissima carne al fuoco oggi, domenica 13 gennaio per quanto concerne gli Sport invernali: focus sulla velocità su ghiaccio, infatti terminano gli Europei sia per quanto concerne lo short track che per quanto riguarda lo speed skating. Ci si sposterà poi sulla neve per le staffette del biathlon, dove l'Italia cercherà di ben figurare. Vi sarà poi la Coppa del Mondo di sci di fondo in Programma a Dresda, senza dimenticare lo slalom maschile ...

Sport invernali oggi - 12 gennaio - : orari e calendario completo delle gare. Programma - tv e streaming : Moltissima carne al fuoco oggi, sabato 12 gennaio per quanto concerne gli Sport invernali: focus sulla velocità su ghiaccio, infatti proseguono gli Europei si

Sport in tv oggi (12 gennaio) - gli orari degli eventi e come vederli in streaming : La giornata odierna, sabato 12 gennaio, sarà veramente ricca di Sport da seguire: nella notte italiana si sono disputati i match della NBA, inoltre Andreas Seppi sta per scendere in campo per la finale del torneo ATP 250 di Sydney. Dopo questo inizio succulento arriva la scorpacciata degli Sport invernali: in programma gli Europei dello short track dello speed skating, spazio poi per gli inseguimenti del biathlon, sarà il giorno della sprint ...

Sport invernali oggi (12 gennaio) : orari e calendario completo delle gare. Programma - tv e streaming : Moltissima carne al fuoco oggi, sabato 12 gennaio per quanto concerne gli Sport invernali: focus sulla velocità su ghiaccio, infatti proseguono gli Europei sia per quanto concerne lo short track che per quanto riguarda lo speed skating (Francesca Lollobrigida seconda dopo le gare di ieri). Ci si sposterà poi sulla neve per gli inseguimenti del biathlon, dove tra le donne Lisa Vittozzi partirà per prima. oggi però sarà anche il giorno di Federico ...

Sport in tv oggi (11 gennaio) - gli orari degli eventi e come vederli in streaming : Venerdì 11 gennaio ricco di eventi quello che ci apprestiamo a vivere sugli schermi televisivi in un weekend che si avvicina ma già da oggi una scorpacciata Sportiva tutta da gustare. Negli Sport invernali sarà il giorno del day-1 degli Europei 2019 di short track e di speed skating a Dordrecht ed a Collalbo, senza dimenticarci della Coppa del Mondo di biathlon con la prova sprint maschile, e la Coppa del Mondo di combinata nordica in Val di ...

Sport in tv oggi (10 gennaio) - gli orari degli eventi e come vederli in streaming : oggi giovedì 10 gennaio ci attende una ricchissima giornata di Sport con tantissimi eventi in programma: si spazia dal tennis con i quarti di finale dei tornei di Sydney, Aukland, Hobart e le qualificazioni degli Australian Open fino alla sprint femminile di biathlon a Oberhof, poi tantissimo basket e calcio, imperdibile la quarta tappa della Parigi-Dakar e tanto altro ancora. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti ...

Sport in tv oggi (9 gennaio) - gli orari degli eventi e come vederli in streaming : oggi mercoledì 9 gennaio sarà una giornata particolarmente ricca di Sport, lo spettacolo non mancherà in mezzo alla settimana. Il tennis è sempre grande protagonista con i tornei in terra oceanica, comprese le qualificazioni degli Australian Open: tanti italiani cercheranno di mettersi in luce nei tornei di Aukland e Sidney, altri saranno impegnati nei preliminari del primo Slam stagionale. Basket in prima linea con l’Eurolega, Milano ...

Sport in tv oggi (8 gennaio) - gli orari degli eventi e come vederli in streaming : Prosegue la settimana di Sport ed anche oggi, martedì 8 gennaio, ci sarà tanto Sport da seguire in tv e streaming: nella notte italiana si sono disputati i match della NBA, mentre si continuano a giocare a singhiozzo a tennis nei tornei di Sydney e Auckland. Altro piatto forte della giornata è lo slalom femminile di Flachau, mentre non mancherà il calcio con la Ligue1 francese e la EFL Cup inglese con Tottenham-Chelsea. Gran chiusura in serata ...

Sport Invernali - il calendario di oggi (martedì 8 gennaio) : programma - orari e tv di sci alpino e snowboard : oggi doppio appuntamento sulle nevi di Flachau (Austria) e Bad Gastein (Austria) per quanto concerne la Coppa del Mondo di sci alpino e di snowboard. A partire dalle ore 18.00 andrà in scena la prima manche del sesto slalom stagionale femminile a Flachau (Austria), valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Dopo lo show di Zagabria (Croazia), gli occhi saranno tutti sulla statunitense Mikaela Shiffrin che vuol confermarsi ancora una volta la ...

LIVE Sport - DIRETTA 7 gennaio : Berrettini vittorioso ad Auckland. Camila Giorgi bloccata dalla pioggia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Sport di oggi, lunedì 7 gennaio. Inizia una nuova settimana ed anche oggi ci sarà tanta carne al fuoco: nella notte italiana si sono disputati i match della NBA, mentre la pioggia sta flagellando Sydney, provocando grossi ritardi nei programmi del torneo combined di tennis che vede tra le protagoniste Camila Giorgi. Ad Auckland è impegnato invece il nostro Matteo Berrettini. Dopo questa scorpacciata di ...

Sport in tv oggi (7 gennaio) - gli orari degli eventi e come vederli in streaming : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE Sport DI LUNEDI’ 7 GENNAIO Inizia una nuova settimana di Sport ed anche oggi, lunedì 7 gennaio, ci sarà tanto Sport da seguire in tv e streaming: nella notte italiana si sono disputati i match della NBA, mentre la pioggia sta flagellando Sydney, provocando grossi ritardi nei programmi del torneo combined di tennis che vede tra le protagoniste Camila Giorgi. Ad Auckland è impegnato invece il nostro Matteo ...

Sport in tv oggi (domenica 6 gennaio) : orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming : Domenica 6 gennaio davvero molto ricco nell’universo Sportivo con una seria infinita di eventi per incominciare alla grande il primo weekend dell’anno nuovo. Ce ne sarà davvero per tutti i gusti: piatto gustosissimo per le discipline invernali con lo slalom maschile di Zagabria, l’ultima del Tour de Ski con la scalata del Cernis, l’ultima prova della Tournée dei Quattro Trampolini, la Coppa del Mondo di combinata nordica, ...